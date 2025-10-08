Enligt karriärexperten Caroline Castrillon handlar framgångsrikt ledarskap om att göra mindre – men bättre.
De ”lataste” cheferna lyckas bäst – så gör de
Vi vet redan att bra chefer inte krossar sina team. Därtill vet vi att världens bästa chef är en mänsklig sådan, inte en robot.
Men vilka chefer lyckas egentligen bäst? Det kan karriärexperten Caroline Castrillon svara på.
Färre möten, bättre resultat
I Forbes beskriver Castrillon hur många chefer drunknar i möten, mejltrådar och beslut som borde kunna fattas utan dem. Det känns produktivt, men ger ofta magra resultat.
De mest effektiva ledarna har istället lärt sig ”konsten att vara medvetet lata”. De fokuserar sin energi där den gör mest nytta och låter resten vara.
”De har upptäckt att strategisk återhållsamhet skapar större effekt än frenetisk aktivitet”, skriver Castrillon.
I praktiken betyder det att framgångsrika chefer prioriterar tydliga resultat framför att ”se upptagna ut”. De ifrågasätter möten som inte leder någonstans, skippar rapporter ingen läser och delegerar beslutsfattande till sina team.
Fokuserar på resultat – inte på att verka upptagna
Enligt Castrillon gör de bästa ledarna inte saker för syns skull. De ställer sig hela tiden frågan: ”Vad bidrar faktiskt till resultatet?”.
Forskning visar att så kallat performativt arbete – alltså uppgifter som mest handlar om att signalera flit – är utbrett. Enligt en studie från Visier ägnar 83 procent av alla anställda sig åt någon form av sådant arbete, ofta mer än tio timmar i veckan.
De mest effektiva ledarna undviker detta genom att fokusera på utfall snarare än aktivitet. De väljer bort prestige och fokuserar på effekt.
Bygger team som klarar sig själva
En annan nyckel till bra ledarskap är att inte vara oumbärlig, konstaterar Castrillon. Riktiga ledare delegerar inte bara uppgifter – de delegerar ägarskap. När medarbetarna får ansvar och beslutsrätt ökar både motivation och tempo.
Castrillon hänvisar till forskning som visar att effektiv delegering höjer både produktivitet, lönsamhet och arbetsglädje.
”När du slutar vara flaskhalsen kan ditt team röra sig snabbare och åstadkomma mer”, skriver hon.
Skär bort det onödiga
De mest effektiva ledarna är skoningslösa när det gäller att ta bort det som inte tillför värde. De frågar sig ständigt: Om jag slutade göra det här – skulle något faktiskt gå sönder?
Att kapa hälften av mötena eller skippa onödiga processer frigör tid för verkligt arbete.
”Team som tar bort onödiga möten vinner ofta tillbaka över tio timmar per vecka, och produktiviteten ökar”, konstaterar Castrillon.
Litar på sitt team
I slutändan handlar det om tillit.
Mikrostyrning kväver ansvar och initiativförmåga. Castrillon hänvisar till forskning från Deloitte som visar att anställda som känner sig betrodda är 260 procent mer motiverade och 50 procent mindre benägna att byta jobb.
”Den som gör mindre, vinner”
I en tid där ”hustle culture” fortfarande hyllas blir Castrillons slutsats en kontrast:
De mest framgångsrika ledarna är de som vågar göra mindre – men tänka mer.
De bygger team som fungerar utan dem, fokuserar på verklig påverkan och vet när det är dags att säga nej.
Det är inte lathet, skriver Castrillon – det är strategisk återhållsamhet, och det är den verkliga nyckeln till hållbar framgång.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
