Att pusha människor till max kan ge kortsiktiga resultat, men risken är att de går sönder på vägen. Enligt ledarskapsexperten Diane Hamilton finns det en bättre metod.
Sluta krossa ditt team – här är den verkliga vägen till framgång
Många anställda trivs, kanske föga förvånande, i sin komfortzon. Där är det tryggt och säkert. Problemet är att zonen på sikt kan leda till stagnation. Omvänt kan för hård press skapa stress och utmattning. Nyckeln är således att hitta balansen.
“Medarbetare som aldrig utmanas slutar utvecklas. Men om de pressas för långt och för snabbt riskerar de att bränna ut sig”, skriver ledarskapsexperten Diane Hamilton i en artikel i Forbes.
Spela på styrkor – men glöm inte svagheterna
Forskning från Gallup visar att anställda som använder sina styrkor dagligen är sex gånger mer engagerade. Men Tom Rath, medförfattare till StrengthsFinder, varnar för att ensidigt fokus på styrkor är farligt – lika illa som att ignorera dem helt.
För mycket fokus på svagheter sänker dock självförtroendet, men att undvika dem helt hindrar utveckling.
Här återkommer vi således till samma slutsats som ovan: Bra ledarskap handlar om balans: låt medarbetarna växa i det de är bra på, men ge dem även trygga chanser att träna på det som är svårt.
Nyfikenhet och mindset som motmedel
Hamiltons egen forskning visar att nyfikenhet kan lösa många problem. När företag bygger en kultur där frågor uppmuntras och antaganden ifrågasätts, blir anställda både mer engagerade och mindre fastlåsta i gamla mönster.
Även psykologen Carol Dwecks forskning om growth mindset stärker bilden: människor som får beröm för ansträngning, snarare än medfödd talang, vågar ta fler risker och utvecklas mer – utan rädsla för att misslyckas.
Läs även: Så skapar du ditt dream team. Dagens PS
Att se skillnad på rädsla och ovilja
Ett vanligt chefshuvudbry, hävdar Hamilton, är att avgöra om motstånd i teamet beror på rädsla eller lättja. Rädsla yttrar sig ofta som oro och undvikande, medan lättja snarare är ren likgiltighet.
Genom att ställa frågor kan ledare förstå vad som ligger bakom och därefter erbjuda rätt stöd eller sätta tydligare krav.
Ledaren får inte göra jobbet själv
När ett team inte levererar kan det kännas enklare att ta över själv. Men då stannar utvecklingen, samtidigt som chefen själv riskerar att bli utbränd.
Ett bättre alternativ, menar Hamilton, är att bryta ner uppgifterna, sätta tydliga förväntningar och ge stöd. På så sätt byggs både medarbetarnas kapacitet och teamets långsiktiga styrka.
Trygghet + utmaning = hållbar prestation
Hamiltons budskap kan sammanfattas så här: vägen till engagemang går varken genom bekvämlighet eller stenhård press. Det handlar om att skapa en arbetsmiljö där det är tryggt att prova nytt och där både styrkor och svagheter får ta plats.
När människor vågar utvecklas utan rädsla för att gå sönder, då kommer också resultaten.
Och för att återkomma till nyckelordet: Det handlar om balans.
Läs också: Massflykten fortsätter: Ännu ett team lämnar storbanken. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
