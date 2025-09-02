Dagens PS
JUST NU:

Ikea tar avstånd från Trumps planer

Dagensps.se
Karriär

Sluta krossa ditt team – här är den verkliga vägen till framgång 

Team
För hård press skapar stress och utmattning (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Att pusha människor till max kan ge kortsiktiga resultat, men risken är att de går sönder på vägen. Enligt ledarskapsexperten Diane Hamilton finns det en bättre metod.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Många anställda trivs, kanske föga förvånande, i sin komfortzon. Där är det tryggt och säkert. Problemet är att zonen på sikt kan leda till stagnation. Omvänt kan för hård press skapa stress och utmattning. Nyckeln är således att hitta balansen.

“Medarbetare som aldrig utmanas slutar utvecklas. Men om de pressas för långt och för snabbt riskerar de att bränna ut sig”, skriver ledarskapsexperten Diane Hamilton i en artikel i Forbes

Spela på styrkor – men glöm inte svagheterna

Forskning från Gallup visar att anställda som använder sina styrkor dagligen är sex gånger mer engagerade. Men Tom Rath, medförfattare till StrengthsFinder, varnar för att ensidigt fokus på styrkor är farligt – lika illa som att ignorera dem helt.

För mycket fokus på svagheter sänker dock självförtroendet, men att undvika dem helt hindrar utveckling.

Här återkommer vi således till samma slutsats som ovan: Bra ledarskap handlar om balans: låt medarbetarna växa i det de är bra på, men ge dem även trygga chanser att träna på det som är svårt.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Nyfikenhet och mindset som motmedel

Hamiltons egen forskning visar att nyfikenhet kan lösa många problem. När företag bygger en kultur där frågor uppmuntras och antaganden ifrågasätts, blir anställda både mer engagerade och mindre fastlåsta i gamla mönster.

Även psykologen Carol Dwecks forskning om growth mindset stärker bilden: människor som får beröm för ansträngning, snarare än medfödd talang, vågar ta fler risker och utvecklas mer – utan rädsla för att misslyckas.

ANNONS

Läs även: Så skapar du ditt dream team. Dagens PS

Att se skillnad på rädsla och ovilja

Ett vanligt chefshuvudbry, hävdar Hamilton, är att avgöra om motstånd i teamet beror på rädsla eller lättja. Rädsla yttrar sig ofta som oro och undvikande, medan lättja snarare är ren likgiltighet.

Genom att ställa frågor kan ledare förstå vad som ligger bakom och därefter erbjuda rätt stöd eller sätta tydligare krav.

Team
Människor som får beröm för ansträngning, snarare än medfödd talang, vågar ta fler risker, visar forskningen (Foto: Canva)

Ledaren får inte göra jobbet själv

När ett team inte levererar kan det kännas enklare att ta över själv. Men då stannar utvecklingen, samtidigt som chefen själv riskerar att bli utbränd. 

Ett bättre alternativ, menar Hamilton, är att bryta ner uppgifterna, sätta tydliga förväntningar och ge stöd. På så sätt byggs både medarbetarnas kapacitet och teamets långsiktiga styrka.

Trygghet + utmaning = hållbar prestation

ANNONS

Hamiltons budskap kan sammanfattas så här: vägen till engagemang går varken genom bekvämlighet eller stenhård press. Det handlar om att skapa en arbetsmiljö där det är tryggt att prova nytt och där både styrkor och svagheter får ta plats.

När människor vågar utvecklas utan rädsla för att gå sönder, då kommer också resultaten.

Och för att återkomma till nyckelordet: Det handlar om balans.

Läs också: Massflykten fortsätter: Ännu ett team lämnar storbanken. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ChefFramgångLedarskaptips
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS