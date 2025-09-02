Sluta krossa ditt team – här är den verkliga vägen till framgång 

Många anställda trivs, kanske föga förvånande, i sin komfortzon. Där är det tryggt och säkert. Problemet är att zonen på sikt kan leda till stagnation. Omvänt kan för hård press skapa stress och utmattning. Nyckeln är således att hitta balansen.

“Medarbetare som aldrig utmanas slutar utvecklas. Men om de pressas för långt och för snabbt riskerar de att bränna ut sig”, skriver ledarskapsexperten Diane Hamilton i en artikel i Forbes.

Spela på styrkor – men glöm inte svagheterna

Forskning från Gallup visar att anställda som använder sina styrkor dagligen är sex gånger mer engagerade. Men Tom Rath, medförfattare till StrengthsFinder, varnar för att ensidigt fokus på styrkor är farligt – lika illa som att ignorera dem helt.

För mycket fokus på svagheter sänker dock självförtroendet, men att undvika dem helt hindrar utveckling.

Här återkommer vi således till samma slutsats som ovan: Bra ledarskap handlar om balans: låt medarbetarna växa i det de är bra på, men ge dem även trygga chanser att träna på det som är svårt.