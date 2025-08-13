Hemligheten: Så blir du chefen alla vill jobba för

Mercurio, som i fem år studerat hur människor upplever att de är betydelsefulla på jobbet, menar att nyckeln till bra ledarskap är meningsfullt småprat. Inte ytligt kallprat, utan korta, personliga samtal som skapar genuina kontakter.

”De har alla pratat om små interaktioner där någon verkligen ser dem, hör dem, finns där för dem och påminner dem om att de behövs”, säger han om svaren från deltagarna i studien.

Enkla frågor som visar omtanke kan bygga både förtroende och arbetsglädje. Det kan vara så konkret som: ”Jag vet att det är lite hektiskt den här veckan. Hur klarar du dig?” eller ”Jag hörde att din son tog examen den här veckan. Grattis! Hur firade ni?”

Det skriver GP, med hänvisning till en artikel i CNBC.

Extra viktigt för distansarbetare

Mercurio pekar på att bristen på personliga möten gör att distansarbetare lättare känner sig bortkopplade och mindre betydelsefulla. Samma sak gäller yrkesgrupper som ofta hamnar i skymundan, som städare, chaufförer och kollektivtrafikförare.

”Vi har använt teknik för att hantera distans- och hybridarbete, så många av våra interaktioner är mer transaktionella än någonsin”, säger han och betonar att vissa saker inte kan ersättas med ett mejl.

Ställ öppna, tydliga frågor som ger mer än ja- och nej-svar, råder Mercurio (Foto: Pexels)

Läs även: “Manipulation”: Så styr din chef över dina handlingar – i smyg. Dagens PS