Är det personalfester och extra semesterdagar som får medarbetare att trivas och prestera? Inte enligt ledarskapsforskaren Zach Mercurio.
Hemligheten: Så blir du chefen alla vill jobba för
Mercurio, som i fem år studerat hur människor upplever att de är betydelsefulla på jobbet, menar att nyckeln till bra ledarskap är meningsfullt småprat. Inte ytligt kallprat, utan korta, personliga samtal som skapar genuina kontakter.
”De har alla pratat om små interaktioner där någon verkligen ser dem, hör dem, finns där för dem och påminner dem om att de behövs”, säger han om svaren från deltagarna i studien.
Enkla frågor som visar omtanke kan bygga både förtroende och arbetsglädje. Det kan vara så konkret som: ”Jag vet att det är lite hektiskt den här veckan. Hur klarar du dig?” eller ”Jag hörde att din son tog examen den här veckan. Grattis! Hur firade ni?”
Det skriver GP, med hänvisning till en artikel i CNBC.
Extra viktigt för distansarbetare
Mercurio pekar på att bristen på personliga möten gör att distansarbetare lättare känner sig bortkopplade och mindre betydelsefulla. Samma sak gäller yrkesgrupper som ofta hamnar i skymundan, som städare, chaufförer och kollektivtrafikförare.
”Vi har använt teknik för att hantera distans- och hybridarbete, så många av våra interaktioner är mer transaktionella än någonsin”, säger han och betonar att vissa saker inte kan ersättas med ett mejl.
Läs även: “Manipulation”: Så styr din chef över dina handlingar – i smyg. Dagens PS
Så undviker chefer kallprat
För att undvika ett pliktskyldigt ”Hur är läget?” föreslår Mercurio att man ställer öppna, tydliga frågor som ger mer än ja- och nej-svar.
Exempel kan vara: ”Vad har du din uppmärksamhet idag? Finns det något jag kan göra för att göra din vecka bättre?” eller ”Har du något du jobbar med som du skulle behöva lite extra hjälp med?”
Mercurio uppmanar chefer att medvetet följa upp hur mycket tid de faktiskt pratar om medarbetarnas välmående – och inte bara om arbetsuppgifter. Det kan, enligt honom, vara skillnaden mellan en bra chef och en riktigt uppskattad ledare.
Läs också: Viktigt meddelande: Din chef hotar din semester. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
