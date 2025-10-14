Alla måste vi jobba. Snäppet enklare hade det varit om vi faktiskt gillade det vi gör. Och några verkar ha knäckt koden.
Är du lyckligare än andra på jobbet? Så vet du
Det finns de som verkar trivas på jobbet, alltid. De klagar inte på chefen, mejlen eller måndagarna. De verkar helt enkelt… nöjda.
Hur gör de?
William Vanderbloemen, vd för rekryteringsföretaget Vanderbloemen Search Group, har intervjuat över 30 000 kandidater och studerat tusentals karriärer. I en artikel på CNBC delar han med sig av sex avgörande faktorer som utmärker de mest lyckliga – och mest framgångsrika – medarbetarna.
De har en chef som faktiskt bryr sig
De som trivs på jobbet har ofta en chef som ser dem, lyssnar och bryr sig.
“Att veta att chefen verkligen har ditt bästa i åtanke – och att ha en bra relation till henne eller honom – kan göra ett annars ganska trist jobb fullt uthärdligt”, skriver Vanderbloemen.
Lyckliga medarbetare berättar också öppet vad de behöver. ”Låt dem inte behöva gissa vilka färdigheter du vill utveckla – eller vilken ledarstil som fungerar bäst för dig”, konstaterar vd:n.
Det gör en bra chef ännu bättre.
De har hittat sin balans
De mest nöjda medarbetarna vet hur de vill att gränsen mellan jobb och fritid ska se ut.
”När du inte är uppkopplad dygnet runt och känner att din tid faktiskt är din egen, är du betydligt mer benägen att vara lycklig”, hävdar Vanderbloemen.
För vissa innebär balans att alltid ha koll på mejlen. För andra att logga ut klockan fem. Poängen: de hittar ett jobb som respekterar deras sätt att leva.
De tjänar tillräckligt för att slippa oroa sig
Lycka på jobbet är, kanske föga förvånande, svårt utan ekonomisk trygghet.
”Alla förtjänar att få betalt i nivå med vad deras arbete faktiskt är värt”, konstaterar Vanderbloemen.
De som trivs vet sitt värde och vågar be om en rättvis lön. Smarta arbetsgivare vet i sin tur att det ofta kostar mer att ersätta en nöjd medarbetare än att behålla en.
De får frihet – och tar ansvar
Lyckliga medarbetare blir inte detaljstyrda. De behandlas som vuxna och får förtroende.
”Att bli behandlad som en ansvarstagande vuxen som klarar sitt jobb utan att detaljstyras” är, enligt Vanderbloemen, en av de viktigaste källorna till arbetsglädje.
Pandemin visade att människor klarar sitt jobb även utan ständig övervakning – ofta ännu bättre.
De utvecklas
De som trivs står sällan still. De letar aktivt efter nya utmaningar och möjligheter att växa.
”Din chef tänker kanske inte på hur din karriär kan utvecklas – det är upp till dig”, skriver Vanderbloemen.
De utnyttjar också det som redan finns – interna utbildningar, kurser eller kompetensbidrag.
De hittar mening
Och slutligen – de lyckliga vet varför de går till jobbet. ”Forskning visar att det är den viktigaste faktorn för lycka på jobbet”, hävdar Vanderbloemen.
Men mening behöver inte betyda att rädda liv. Det kan lika gärna vara att bidra till företagets framgång, stötta kollegor eller göra kunder nöjda.
Och när jobbet inte känns meningsfullt? Då hittar de mening någon annanstans.
”Att fostra goda människor, engagera sig ideellt och vara en vänlig person kan ge mening åt livet – även om jobbet inte gör det just nu”, avslutar Vanderbloemen.
Vill du tänka som ett geni? Då kan vi slå ett slag för dessa 9 karriärtips från Steve Jobs.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
