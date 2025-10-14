Är du lyckligare än andra på jobbet? Så vet du 

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

De har hittat sin balans

De mest nöjda medarbetarna vet hur de vill att gränsen mellan jobb och fritid ska se ut.

”När du inte är uppkopplad dygnet runt och känner att din tid faktiskt är din egen, är du betydligt mer benägen att vara lycklig”, hävdar Vanderbloemen.

För vissa innebär balans att alltid ha koll på mejlen. För andra att logga ut klockan fem. Poängen: de hittar ett jobb som respekterar deras sätt att leva.

De tjänar tillräckligt för att slippa oroa sig

Lycka på jobbet är, kanske föga förvånande, svårt utan ekonomisk trygghet.

”Alla förtjänar att få betalt i nivå med vad deras arbete faktiskt är värt”, konstaterar Vanderbloemen.

De som trivs vet sitt värde och vågar be om en rättvis lön. Smarta arbetsgivare vet i sin tur att det ofta kostar mer att ersätta en nöjd medarbetare än att behålla en.

Pengar gör dig, inte helt oväntat, snäppet lyckligare (Foto: Izabelle Nordfjell/TT)

De får frihet – och tar ansvar

Lyckliga medarbetare blir inte detaljstyrda. De behandlas som vuxna och får förtroende.

”Att bli behandlad som en ansvarstagande vuxen som klarar sitt jobb utan att detaljstyras” är, enligt Vanderbloemen, en av de viktigaste källorna till arbetsglädje.

Pandemin visade att människor klarar sitt jobb även utan ständig övervakning – ofta ännu bättre.

De utvecklas

De som trivs står sällan still. De letar aktivt efter nya utmaningar och möjligheter att växa.

”Din chef tänker kanske inte på hur din karriär kan utvecklas – det är upp till dig”, skriver Vanderbloemen.

De utnyttjar också det som redan finns – interna utbildningar, kurser eller kompetensbidrag.

De hittar mening

Och slutligen – de lyckliga vet varför de går till jobbet. ”Forskning visar att det är den viktigaste faktorn för lycka på jobbet”, hävdar Vanderbloemen.

Men mening behöver inte betyda att rädda liv. Det kan lika gärna vara att bidra till företagets framgång, stötta kollegor eller göra kunder nöjda.

Och när jobbet inte känns meningsfullt? Då hittar de mening någon annanstans.

”Att fostra goda människor, engagera sig ideellt och vara en vänlig person kan ge mening åt livet – även om jobbet inte gör det just nu”, avslutar Vanderbloemen.

