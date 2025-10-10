Dagens PS
Hatar du ditt jobb? Gör så här 

Måste man verkligen lida sig igenom sina arbetsdagar? (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Många är de, människorna, som stannar kvar i jobb de egentligen inte trivs med. Osäker arbetsmarknad och tuff konkurrens gör att vi gärna väljer trygghet framför passion. Fenomenet har fått ett namn – ”job hugging” – och blir enligt experterna allt vanligare.

En växande skara unga mår dåligt på jobbet. Samtidigt planerar var femte svensk att byta jobb inom de närmsta två åren. Många känner sig helt enkelt underbetalda, överarbetade och, ibland, mer eller mindre uttråkade. 

Men måste man verkligen lida sig igenom arbetsdagarna? En rad karriärcoacher och forskare menar att det går att hitta tillbaka till både motivation och mening, utan att byta jobb.

Så här gör du: 

Påminn dig själv varför du tog jobbet

Det första steget handlar om att ändra perspektiv. Karriärcoachen Alice Stapleton säger till The Guardian att många tappar bort varför de en gång valde sitt jobb.

”Många kämpar med känslan av att vara en liten kugge i ett stort maskineri och att arbeta för att göra rika människor ännu rikare, men om du kan tänka på vem du faktiskt hjälper varje dag och varför du tog jobbet från början, kan det hjälpa dig att engagera dig mer”, säger hon.

Se det positiva – inte bara problemen

Om arbetsglädjen känns långt borta kan det vara lättare att börja med det konkreta. 

Stapleton påminner om att ett jobb inte bara handlar om ambitioner, utan också om stabilitet, rutiner och gemenskap.

”Våra karriärer kan ge oss en känsla av mening, men de ger också lön, stabilitet, rutiner, ledighet och kanske till och med en social gemenskap med kollegor”, säger hon.

Att fokusera på det man faktiskt får ut av arbetet – lön, ledighet och social kontakt – kan hjälpa dig att hitta balans.

Bygg starkare relationer på jobbet

Nästan 20 procent av alla anställda känner sig ensamma på jobbet, visar en undersökning som Arbetsliv hänvisar till. Samtidigt visar forskning att ensamhet kan leda till bland annat stress, cynism, sämre resultat och högre personalomsättning.

Har vi istället vänner på jobbet känner vi oss både gladare och tryggare. Det har forskningen redan bevisat.

Kollegor på jobb
Trevliga kollegor är en fördel (Foto: Pexels)

Enligt arbetspsykologen Dina Grishin är sociala band avgörande för din trivsel på jobbet. Men här gäller det att gå bortom småpratet.

”Att gå djupare i samtalen med kollegor i stället för att bara fråga ‘Vad gjorde du i helgen?’ kan ge stora fördelar”, säger hon.

Enligt Grishin kan kollegor, även från andra avdelningar, bli mentorer, stödpersoner och bidra till att arbetet känns mer meningsfullt – särskilt i tider av distansarbete.

Hitta glädjen utanför kontoret

Att utvecklas utanför jobbet kan också påverka hur man mår på arbetet. Stapleton säger att människor mår bättre när de lär sig nya saker.

”Som människor vill vi alltid känna att vi växer och lär oss”, förklarar hon.

För vissa handlar det om att börja med en ny hobby, för andra om att engagera sig i något helt annat. 

I slutändan kanske det handlar om att sätta arbetet på andra plats. Det anser åtminstone den före detta företagsledaren Jodi Wellman

“Tänk om arbetet bara är en liten del av ditt stora liv? Och det är där vi behöver lägga lite mer ansträngning; på att bygga ett liv utanför arbetet som inspirerar oss och ger mening också”, har hon tidigare sagt till CNBC

Byt miljö – utan att byta jobb

För den som känner sig fast kan en ny miljö vara en enkel lösning. Forskning visar exempelvis att kontakt med naturen under arbetsdagen kan minska stress och förbättra hälsan. 

Grishin berättar att hon själv använder den brittiska tjänsten Trusted Housesitters för att tillfälligt byta arbetsplats:

”Det känns som en semester, men det är gratis, och du kan göra ditt jobb i samma tidszon men i en ny miljö. Det ger dig verkligen ny energi”, säger hon.

Även små förändringar, som att sätta upp foton på skrivbordet eller byta bakgrundsbild på datorn, kan hjälpa. Managementprofessorn Gretchen Spreitzer berättar att hon har bilder på familjen och föremål från tidigare uppdrag för att påminna sig om varför arbetet betyder något.

Ta kontroll över din tid

En annan strategi handlar om att se helheten. Guardian-läsaren John Wilson berättar att han hittade lugn genom att tänka annorlunda om sin tid:

”Jag insåg att det handlade mer om hur jobbet passar in i livet – snarare än tvärtom”, säger han.

Han påminner om att inte varje timme i veckan måste handla om jobbet. Att läsa på tåget eller ägna pendlingen åt något man tycker om kan förändra hela upplevelsen.

Du är inte ensam

Alla känner sig omotiverade ibland, men som experterna visar finns det många små sätt att förändra vardagen. Det handlar inte om att älska sitt jobb över en natt – utan om att hitta mening i det man gör, steg för steg.

Och när det inte längre går? Då är det, som Stapleton säger, dags att börja planera för vad som kommer härnäst.

Vill du veta varför det är bäst att byta karriär i 40-årsåldern? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

