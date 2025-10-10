Hatar du ditt jobb? Gör så här 

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Se det positiva – inte bara problemen

Om arbetsglädjen känns långt borta kan det vara lättare att börja med det konkreta.

Stapleton påminner om att ett jobb inte bara handlar om ambitioner, utan också om stabilitet, rutiner och gemenskap.

”Våra karriärer kan ge oss en känsla av mening, men de ger också lön, stabilitet, rutiner, ledighet och kanske till och med en social gemenskap med kollegor”, säger hon.

Att fokusera på det man faktiskt får ut av arbetet – lön, ledighet och social kontakt – kan hjälpa dig att hitta balans.

Bygg starkare relationer på jobbet

Nästan 20 procent av alla anställda känner sig ensamma på jobbet, visar en undersökning som Arbetsliv hänvisar till. Samtidigt visar forskning att ensamhet kan leda till bland annat stress, cynism, sämre resultat och högre personalomsättning.

Har vi istället vänner på jobbet känner vi oss både gladare och tryggare. Det har forskningen redan bevisat.

Trevliga kollegor är en fördel (Foto: Pexels)

Enligt arbetspsykologen Dina Grishin är sociala band avgörande för din trivsel på jobbet. Men här gäller det att gå bortom småpratet.

”Att gå djupare i samtalen med kollegor i stället för att bara fråga ‘Vad gjorde du i helgen?’ kan ge stora fördelar”, säger hon.

Enligt Grishin kan kollegor, även från andra avdelningar, bli mentorer, stödpersoner och bidra till att arbetet känns mer meningsfullt – särskilt i tider av distansarbete.

Hitta glädjen utanför kontoret

Att utvecklas utanför jobbet kan också påverka hur man mår på arbetet. Stapleton säger att människor mår bättre när de lär sig nya saker.

”Som människor vill vi alltid känna att vi växer och lär oss”, förklarar hon.

För vissa handlar det om att börja med en ny hobby, för andra om att engagera sig i något helt annat.

I slutändan kanske det handlar om att sätta arbetet på andra plats. Det anser åtminstone den före detta företagsledaren Jodi Wellman.

“Tänk om arbetet bara är en liten del av ditt stora liv? Och det är där vi behöver lägga lite mer ansträngning; på att bygga ett liv utanför arbetet som inspirerar oss och ger mening också”, har hon tidigare sagt till CNBC.

Byt miljö – utan att byta jobb

För den som känner sig fast kan en ny miljö vara en enkel lösning. Forskning visar exempelvis att kontakt med naturen under arbetsdagen kan minska stress och förbättra hälsan.

Grishin berättar att hon själv använder den brittiska tjänsten Trusted Housesitters för att tillfälligt byta arbetsplats:

”Det känns som en semester, men det är gratis, och du kan göra ditt jobb i samma tidszon men i en ny miljö. Det ger dig verkligen ny energi”, säger hon.

Även små förändringar, som att sätta upp foton på skrivbordet eller byta bakgrundsbild på datorn, kan hjälpa. Managementprofessorn Gretchen Spreitzer berättar att hon har bilder på familjen och föremål från tidigare uppdrag för att påminna sig om varför arbetet betyder något.

Ta kontroll över din tid

En annan strategi handlar om att se helheten. Guardian-läsaren John Wilson berättar att han hittade lugn genom att tänka annorlunda om sin tid:

”Jag insåg att det handlade mer om hur jobbet passar in i livet – snarare än tvärtom”, säger han.

Han påminner om att inte varje timme i veckan måste handla om jobbet. Att läsa på tåget eller ägna pendlingen åt något man tycker om kan förändra hela upplevelsen.

Du är inte ensam

Alla känner sig omotiverade ibland, men som experterna visar finns det många små sätt att förändra vardagen. Det handlar inte om att älska sitt jobb över en natt – utan om att hitta mening i det man gör, steg för steg.

Och när det inte längre går? Då är det, som Stapleton säger, dags att börja planera för vad som kommer härnäst.

