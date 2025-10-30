Afterwork – priset för att inte delta

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Afterwork – ingen plikt

Det finns alltså inget ”måste” här. Ingen karriärmässig plikt. Det ska ju vara något kul att umgås med kollegorna när du har tid och lust.

Men. För nu kommer det ändå ett men från mig här. Den typen av informella tillställningar som att ta en drink i en bar tillsammans och prata, stärker ofta relationen. Det blir ofta ett mer avslappnat sätt att umgås på en afterwork än i ett mötesrum på arbetsplatsen. Ett sätt att lära känna varandra lite bättre utanför jobbet men ändå med viss jobbfokus.

Framöver efter många liknande barrundor stärks deras band. Här deltar du inte med på samma sätt som en i gänget.

Du var inte där

Du kan också komma utanför samtalsämnen. Det kan ha hänt något på afterworken. Det kan vara en bra eller dålig händelse men någonting som blir en snackis på jobbet. Eftersom du inte var med när den spännande händelsen inträffade, vet du inte vad det handlade om.

Afterwork – kostnaden att avstå

När du väljer att inte gå med, finns det en risk för att det uppfattas som du markerar avståndstagande. Det kan tolkas som att du är mindre engagerad i gruppen. Då du inte vill vara med på det sociala sammanhang som en afterwork är.

Kanske leder det till spekulationer kring att du inte gillar dem. Eller att du är för fin för att vara med. Eller något annat som inte stämmer., men som de fritt tolkar in eftersom du inte är där.

Att inte bli medbjuden

Det är skillnad på att inte bli medbjuden när andra alla går på afterwork. Då räknas det som en form av mobbning, när någon inte får hänga med. Var därför tacksam för att du får inbjudan. Alla får inte det.

Jag har coachat många under åren som har haft det omvända problemet. Att alla andra traskar iväg på på en barrunda och någon var inte alls välkommen att vara med. Det är en värre situation. Ett sätt att bli utesluten från flocken och sådant kan ta riktigt hårt.

Professionella konsekvenser

När du frivilligt säger nej till sociala aktiviteter har det ett pris. Desto mer företaget och personerna du jobbar med värderar det sociala samspelet desto högre kan priset bli.

Att ha en anställning handlar inte bara om att göra själva jobbet. En viktig del är även att du kommer över ens och samspelar väl med ditt team och andra på din arbetsplats. Ofta väger din vardagliga insats och samarbetsförmåga tungt. Just att knyta band till de du jobbar med är värdefullt.

Afterwork – delta någon gång

Ett sätt du kan balansera det hela är att du väljer någon enstaka gång där du är med på afterwork. Välj ett tillfälle när du faktiskt känner att du orkar och vill. Du behöver inte gå varje gång och inte heller hela kvällen.

Säg till exempel att du följer med en timme. Då tar du ett glas vatten om du inte vill dricka alkohol och sedan tackar du för att du blev medbjuden och går hem.

Välj tillfällen

Du kan även välja de tillfällen som är viktigare än andra. Till exempel när det är något speciellt som firas. En framgång eller någons födelsedag. Eller när det är en ny kollega som ska introduceras. Var selektiv och strategisk.

Rak kommunikation

När du ärligt och enkelt säger att du gillar dina kollegor och ditt jobb. Men att du ändå föredrar gå hem efter jobbet, respekterar de flesta det. Visa även på andra sätt att du gillar samspel och att det inte är något personlig mot dem. På det sättet visar du både engagemang och självrespekt, utan att tumma på hur du vill ha det.

Längst ner i artikeln har jag listat fyra sätt att säga nej på ett trevligt sätt.

Umgås mer på jobbet

När du nu säger nej då och då till kontorets afterwork. ÄR det samtidigt viktigt att du säger ja till att umgås socialt under arbetsdagen. Gå med på lunch. Eller att ta en promenad eller att hänga kvar en stund vid fikamaskinen och prata om annat än bara jobbet.

Sådant kan kompensera en del för att välja bort barhänget. Du visar du ändå att du visst gillar dem och vill umgås men inte alltid efter arbetsdagen är slut.

Afterwork – internt nätverkande

De informella sociala situationerna ofta spelar stor roll för dynamiken. Likaså för det viktiga interna nätverkandet på en arbetsplats. Det som du har nytta av att ha byggt när du vill söka jobb internt en dag. Om du har sådana karriärplaner. Det nämner du ju i och för sig inte.

Därför kan det vara klokt att tänka på att försöka connecta med dina kollegor och chefer när det bjuds på mingelmöjligheter. Att ha dörrarna öppna men att du deltar på ett sätt som fungerar för dig.

Personlig balans

Bra att du värnar om din egen återhämtning och ditt välmående. Att gå på afterwork för ofta, när du behöver vila. Det kan leda till stress och utmattning. Detta blir en större kostnad både för dig och arbetsgivaren.

Självinsikt och förmåga att sätta gränser är nödvändigt och värdefullt i arbetslivet idag oavsett vilket jobb du har.

Du är värdefull

Att inte delta i varje social aktivitet som erbjuds gör dig inte mindre lojal eller engagerad egentligen. Dina prestationer, samarbeten och din attityd i vardagen är viktigare än hur ofta du dyker upp på afterwork. Men återigen, bjud på dig själv och häng gärna med vid något tillfälle. Kanske blir det en positiv överraskning som gör att du tyckte det var värt det.

Förslag på hur du säger nej:

Tack för att du frågar. Det låter kul men jag hoppar över denna gång. Jag behöver en lugn kväll.

Jag följer gärna med någon annan gång när det passar bättre. Ha det så trevligt.

Tack för inbjudan. Jag är på väg hem nu men jag ser fram emot att få höra mer om er kväll i morgon. Vi ses.

Just ikväll kan jag inte men jag följer er gärna på Instagram. Ha det riktigt kul.

Läs mer: Etikettexpert: Så slipper du göra bort dig på AW:n



