Fenomenet ”Quiet Quitting” har främst handlat om anställda som gör precis vad som krävs – men inte mer. Nu syns samma trend bland chefer.
7 tecken på att din chef har slutat bry sig
2022 började fenomenet sprida sig på TikTok. Quiet Quitting, en trend som nog bäst kan översättas som en “tyst nedtrappning”. Fenomenet beskrevs framför allt i termer av anställda som mentalt checkade ut och nöjde sig med att göra minsta möjliga.
Men enligt forskarplattformen ResearchGate syns trenden nu allt oftare på chefsnivå, något som skapar särskilda utmaningar för både organisationens effektivitet och kultur.
Enligt Gallup står chefen nämligen för 70 procent av medarbetarnas engagemang. När den personen inte längre tar sitt uppdrag på allvar faller både motivation och prestation snabbt.
Forbes listar sju tecken på att din chef är på väg att tyst säga upp sig från sitt ansvar.
1. Mötena uteblir
En chef som tidigare höll regelbundna enskilda samtal kan plötsligt sluta boka in dem. När möten väl blir av känns de korta, ytliga och fokuserade enbart på statusrapporter. Din utveckling, långsiktiga mål och större frågor lämnas därhän.
2. Ingen feedback eller erkännande
En engagerad chef lyfter både framgångar och förbättringsområden. När beröm stannar vid ”bra jobbat” och prestationer passerar utan kommentar är det ofta ett tecken på att energin har försvunnit. Det riskerar att skapa en ond cirkel där medarbetare också slutar bry sig.
3. Beslutskraften försvinner
I stället för att fatta beslut börjar chefen skjuta upp dem eller hänvisa allt till sin egen chef. Det kan gälla enkla frågor som tidigare löstes snabbt. När ansvaret för framgångar och misslyckanden plötsligt inte längre tas av ledaren, sprider sig osäkerhet i teamet.
4. Kommunikation på autopilot
Samtal som tidigare innehöll strategi och sammanhang reduceras till ”är det klart?” och ”när blir det färdigt?”.
En chef som inte delar större visioner riskerar att göra teamets arbete meningslöst.
5. Teamet tappar sin röst
En viktig del av ledarskapet är att driva teamets frågor uppåt i organisationen. När chefen inte längre slåss för resurser, rimliga deadlines eller erkännande från ledningen blir gruppen snabbt osynlig.
6. Ingen plats för utveckling
Karriärsamtal, förslag på utbildningar eller nya projekt försvinner från agendan. Särskilt yngre medarbetare riskerar att tappa motivationen när deras chef inte längre bryr sig om huruvida de växer i jobbet.
7. Engagemanget svajar
En dag är chefen närvarande och inspirerande, nästa dag helt frånkopplad. De tvära kasten gör det svårt att veta vilket stöd man kan räkna med.
Vad kan du göra?
Även om du inte kan styra din chefs engagemang kan du påverka din egen situation.
Forbes tipsar om att själv ta initiativ till regelbundna möten, dokumentera framgångar och aktivt bygga relationer utanför teamet. På så vis syns dina prestationer även när chefen inte lyfter fram dem.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
