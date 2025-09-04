7 tecken på att din chef har slutat bry sig

2022 började fenomenet sprida sig på TikTok. Quiet Quitting, en trend som nog bäst kan översättas som en “tyst nedtrappning”. Fenomenet beskrevs framför allt i termer av anställda som mentalt checkade ut och nöjde sig med att göra minsta möjliga.

Men enligt forskarplattformen ResearchGate syns trenden nu allt oftare på chefsnivå, något som skapar särskilda utmaningar för både organisationens effektivitet och kultur.

Enligt Gallup står chefen nämligen för 70 procent av medarbetarnas engagemang. När den personen inte längre tar sitt uppdrag på allvar faller både motivation och prestation snabbt.

Forbes listar sju tecken på att din chef är på väg att tyst säga upp sig från sitt ansvar.

1. Mötena uteblir

En chef som tidigare höll regelbundna enskilda samtal kan plötsligt sluta boka in dem. När möten väl blir av känns de korta, ytliga och fokuserade enbart på statusrapporter. Din utveckling, långsiktiga mål och större frågor lämnas därhän.