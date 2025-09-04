Dagens PS
Karriär

7 tecken på att din chef har slutat bry sig

Chef
Håller din chef på att checka ut? (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Fenomenet ”Quiet Quitting” har främst handlat om anställda som gör precis vad som krävs – men inte mer. Nu syns samma trend bland chefer. 

2022 började fenomenet sprida sig på TikTok. Quiet Quitting, en trend som nog bäst kan översättas som en “tyst nedtrappning”. Fenomenet beskrevs framför allt i termer av anställda som mentalt checkade ut och nöjde sig med att göra minsta möjliga.

Men enligt forskarplattformen ResearchGate syns trenden nu allt oftare på chefsnivå, något som skapar särskilda utmaningar för både organisationens effektivitet och kultur.

Enligt Gallup står chefen nämligen för 70 procent av medarbetarnas engagemang. När den personen inte längre tar sitt uppdrag på allvar faller både motivation och prestation snabbt. 

Forbes listar sju tecken på att din chef är på väg att tyst säga upp sig från sitt ansvar.

1. Mötena uteblir

En chef som tidigare höll regelbundna enskilda samtal kan plötsligt sluta boka in dem. När möten väl blir av känns de korta, ytliga och fokuserade enbart på statusrapporter. Din utveckling, långsiktiga mål och större frågor lämnas därhän.

2. Ingen feedback eller erkännande

En engagerad chef lyfter både framgångar och förbättringsområden. När beröm stannar vid ”bra jobbat” och prestationer passerar utan kommentar är det ofta ett tecken på att energin har försvunnit. Det riskerar att skapa en ond cirkel där medarbetare också slutar bry sig.

Chef
En oengagerad chef drar in på sin feedback (Foto: Canva)
3. Beslutskraften försvinner

I stället för att fatta beslut börjar chefen skjuta upp dem eller hänvisa allt till sin egen chef. Det kan gälla enkla frågor som tidigare löstes snabbt. När ansvaret för framgångar och misslyckanden plötsligt inte längre tas av ledaren, sprider sig osäkerhet i teamet.

Läs även: Sluta krossa ditt team – här är den verkliga vägen till framgång. Dagens PS

4. Kommunikation på autopilot

Samtal som tidigare innehöll strategi och sammanhang reduceras till ”är det klart?” och ”när blir det färdigt?”.

En chef som inte delar större visioner riskerar att göra teamets arbete meningslöst.

5. Teamet tappar sin röst

En viktig del av ledarskapet är att driva teamets frågor uppåt i organisationen. När chefen inte längre slåss för resurser, rimliga deadlines eller erkännande från ledningen blir gruppen snabbt osynlig.

6. Ingen plats för utveckling

Karriärsamtal, förslag på utbildningar eller nya projekt försvinner från agendan. Särskilt yngre medarbetare riskerar att tappa motivationen när deras chef inte längre bryr sig om huruvida de växer i jobbet.

Missa inte: Har du ”Djävulen” till chef? 13 skräcktyper. Dagens PS

7. Engagemanget svajar

En dag är chefen närvarande och inspirerande, nästa dag helt frånkopplad. De tvära kasten gör det svårt att veta vilket stöd man kan räkna med.

Vad kan du göra?

Även om du inte kan styra din chefs engagemang kan du påverka din egen situation. 

Forbes tipsar om att själv ta initiativ till regelbundna möten, dokumentera framgångar och aktivt bygga relationer utanför teamet. På så vis syns dina prestationer även när chefen inte lyfter fram dem.

Läs också: Hemligheten: Så blir du chefen alla vill jobba för. Dagens PS

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

