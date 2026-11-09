Ikea sänker priserna på många varor efter tre år med fallande försäljning i världen. I Sverige har exempelvis hyllan Kallax blivit 200 kronor billigare. Vi går igenom vilka fler möbler som fått nya prislappar.
Billigare på Ikea: Priserna sänks efter tre år med fallande försäljning
Den 9 november fanns det 470 produkter på Ikeas svenska lista över nya lägre priser, enligt Ikea.
På hyllfronten har åtminstone två storsäljare fått sänkta priser: Kallax och Hemnes. En Kallax-hylla i måtten 77 x 147 centimeter kostar 599 kronor, mot ett tidigare lägsta pris på 799 kronor. Skrivbordet i samma serie kostar nu 599 kronor i stället för 699 kronor. Vitrinskåpet Hemnes har sänkts med en hel tusenlapp, från 4 495 till 3 495 kronor.
I Europa blev serier som Kallax och Poäng i genomsnitt 15 till 25 procent billigare.
Den populära pocketresårmadrassen Valevåg, 180 cm bred, går också ner en tusenlapp till 3 290 kronor. Behöver man inte fullt lika bred säng finns även madrassen Vesteröy i 120 centimeter, som har gått ned från 2 195 till 1 595 kronor.
Hörnsoffan Kivik med fem sittplatser och schäslong kostar 12 695 kronor, mot tidigare 13 995 kronor, och byrån Storemolla med åtta lådor har sänkts från 4 995 till 3 795 kronor, enligt Ikeas lista.
Satsningen kostar över 13,2 miljarder
Satsningen kostar 1,2 miljarder euro, enligt Ingka, eller cirka 13,2 miljarder kronor. Juvencio Maeztu, vd för Ingka Group, Ikeas största franchisetagare, sa i pressmeddelandet:
Att hålla priserna låga är vårt långsiktiga åtagande och en del av vårt löfte att ställa oss på de mångas sida.
Under räkenskapsåret 2027, som började i september, blir många Ikeaprodukter billigare. Målet är att sälja större volymer, skriver varumärkesägaren Inter Ikea i årsredovisningen.
Försäljningen har minskat med 8 procent på tre år
Ikeas försäljning i världen sjönk med 1,8 procent till 43,8 miljarder euro under räkenskapsåret som slutade i augusti, rapporterade TT den 6 november 2026. Räkenskapsåret 2024 föll den med 5,3 procent till 45,1 miljarder euro, enligt Ikea.
Sedan räkenskapsåret 2023 har försäljningen därmed minskat med 3,8 miljarder euro, eller 8,0 procent. Det motsvarar omkring 42 miljarder kronor, till dagens kurs.
Jakub Jankowski, vd för Inter Ikea, sa till Financial Times:
Det är möjligt att även det här året blir utmanande.
På hemmaplan går det dock som tåget. De svenska hushållens köp av möbler, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden ökade med 7,1 procent i september jämfört med ett år tidigare. Ingen annan kategori ökade lika mycket, räknat i fasta priser och baserat på preliminära kortdata, enligt SCB.
Fler små butiker öppnar i Sverige och världen
I ett mail till Dagens PS skriver Fredrik Norrlid, presschef för IKEA Sverige:
När det gäller IKEA Sverige har vi nyligen kommunicerat att vi öppnar ett nytt, mindre varuhusformat med ambitionen att öppna tio nya varuhus i Sverige de kommande tre åren.
Under räkenskapsåret öppnade Ikea 30 mindre butiker i världen, rapporterade AFP. Jankowski sa då enligt Reuters:
Eftersom allt färre har körkort eller bil måste vi komma närmare.
Ikea Sverige sålde för 18 miljarder kronor under räkenskapsåret som slutade i augusti 2025, en ökning med 1,7 procent, enligt Dagens PS.
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