Billigare på Ikea: Priserna sänks efter tre år med fallande försäljning

I Europa blev serier som Kallax och Poäng i genomsnitt 15 till 25 procent billigare.

Den populära pocketresårmadrassen Valevåg, 180 cm bred, går också ner en tusenlapp till 3 290 kronor. Behöver man inte fullt lika bred säng finns även madrassen Vesteröy i 120 centimeter, som har gått ned från 2 195 till 1 595 kronor.

Hörnsoffan Kivik med fem sittplatser och schäslong kostar 12 695 kronor, mot tidigare 13 995 kronor, och byrån Storemolla med åtta lådor har sänkts från 4 995 till 3 795 kronor, enligt Ikeas lista.

Satsningen kostar över 13,2 miljarder

Satsningen kostar 1,2 miljarder euro, enligt Ingka, eller cirka 13,2 miljarder kronor. Juvencio Maeztu, vd för Ingka Group, Ikeas största franchisetagare, sa i pressmeddelandet:

Att hålla priserna låga är vårt långsiktiga åtagande och en del av vårt löfte att ställa oss på de mångas sida.

Under räkenskapsåret 2027, som började i september, blir många Ikeaprodukter billigare. Målet är att sälja större volymer, skriver varumärkesägaren Inter Ikea i årsredovisningen.