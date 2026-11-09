Mandatum: Obehöriga lade köp- och säljordrar på kundkonton

Den 5 november meddelade Mandatum att störningen beror på obehörig åtkomst till systemet. Utredningen har högsta möjliga prioritet, och bolaget går igenom korrigerande åtgärder med de drabbade kunderna, rapporterade Ilta-Sanomat. Mandatum ber också om ursäkt för besväret.

Därefter, den 6 november, uppgav Mandatum att de obehöriga tog sig in via Traders inloggning. Kunderna kan nu i stället handla via en separat inloggning hos Saxo, skriver Mandatum.

Så svarar Avanza och Nordnet

I ett mail till Dagens PS skriver Elias Nilsson, kommunikationschef på Avanza:

Vi arbetar förebyggande med säkerheten i våra system och har flera skyddslager samt kontinuerlig övervakning för att värna våra kunders tillgångar. Vi har inte sett något som tyder på en motsvarande händelse hos oss.

Samma frågor ställdes även till Nordnet, som inte återkommit med svar.