Obehöriga har tagit sig in i finska Mandatums digitala tjänst Trader och misstänks ha lagt köp- och säljorder på uppskattningsvis några tiotal kunders konton. Förra året kunde kunder hos Nordnet av misstag handla på andras konton.
Mandatum: Obehöriga lade köp- och säljordrar på kundkonton
På tisdagskvällen den 3 november upptäckte Mandatum ovanliga störningar i sin tjänst Trader. Obehöriga misstänks ha lagt köp- och säljorder på några tiotal kunders konton, och dagen efter stängdes den vanliga inloggningen för alla kunder, enligt bolagets kundmeddelande.
Den 5 november meddelade Mandatum att störningen beror på obehörig åtkomst till systemet. Utredningen har högsta möjliga prioritet, och bolaget går igenom korrigerande åtgärder med de drabbade kunderna, rapporterade Ilta-Sanomat. Mandatum ber också om ursäkt för besväret.
Därefter, den 6 november, uppgav Mandatum att de obehöriga tog sig in via Traders inloggning. Kunderna kan nu i stället handla via en separat inloggning hos Saxo, skriver Mandatum.
Så svarar Avanza och Nordnet
I ett mail till Dagens PS skriver Elias Nilsson, kommunikationschef på Avanza:
Vi arbetar förebyggande med säkerheten i våra system och har flera skyddslager samt kontinuerlig övervakning för att värna våra kunders tillgångar. Vi har inte sett något som tyder på en motsvarande händelse hos oss.
Samma frågor ställdes även till Nordnet, som inte återkommit med svar.
Nordnet drabbades förra året
I februari 2025 kunde kunder hos Nordnet se andras innehav och i vissa fall handla på någon annans konto. Uttag gick däremot inte att göra. Omkring 1 500 kunder drabbades, varav ungefär 200 i Sverige, rapporterade TT.
Två obehöriga affärer gjordes och återställdes sedan. Felet satt i en mjukvarukomponent kopplad till inloggningen, enligt Nordnet. Den 11 februari var aktien under dagen ned mer än 6 procent, skrev Dagens PS. Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet, sa då till TT:
Den bilden vi har är att det skett av misstag.
Mikael Bak, direktör på Dansk Aktieförening, skrev i ett mejl till TT:
Vi har noterat att det inte är tal om hackare, utan ett internt fel.
Inloggningen hos svenska mäklare
I maj 2022 spärrade Avanza konton efter att någon försökt logga in, och under 1 000 användare uppgavs vara påverkade, skrev Realtid. Rikard Josefson, vd för Avanza, sa då enligt Realtid:
Det är ingen attack på Avanza utan det är en attack på en annan databas där vi misstänker att kunder kan ha använt samma inlogg på exempelvis Linkedin som på Avanza.
Sedan den 15 april 2025 kan de flesta av Nordnets kunder bara logga in med BankID eller FrejaID+, eftersom deras användarnamn och lösenord har spärrats, enligt Nordnet.
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