De små vita påsarna under läppen är inte längre bara till för nikotin. Nu vill företag fylla dem med allt från koffein och sömningredienser till vitaminer och tandblekande ämnen. Om påsarna verkligen fungerar som utlovat är däremot långt ifrån säkert.
Vill du sova bättre? Stoppa en påse under läppen
Snus har länge varit ett svenskt fenomen. Sedan kom Zyn och gjorde den lilla (tobaksfria) påsen till en internationell succé.
Påsarna är diskreta, luktfria och enkla att använda.
Nu försöker en växande skara entreprenörer kopiera framgången. Inte nödvändigtvis genom att sälja mer nikotin, utan genom att göra själva påsen till nästa stora format för hälsa, energi och välmående.
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Påsar för sömn och koncentration
Ett av företagen är Ultra Pouches, som säljer nikotinfria påsar för sömn och fokus. Produkterna uppges innehålla bland annat vitamin B12, vitamin B6, ginseng och paraxantin, ett ämne som bildas när kroppen bryter ner koffein.
”En ny forskningsbaserad påse” och ”Den är framtagen för att hjälpa dig att somna snabbare, få mer djupsömn, förbättra kognition och återhämtning samt höja din totala sömnpoäng”, står det om bolagets så kallade ”Sömnpåsar”.
Grundaren Eric Drymer fick idén efter att själv ha använt nikotinpåsar för att sluta vejpa.
”Jag blev helt besatt av tanken: Tänk om jag kunde göra något som inte är beroendeframkallande, som faktiskt är hälsosamt, men som samtidigt är ett bättre verktyg för fokus?”, säger han till Business Insider.
Andra företag satsar på melatonin (sömnhormon), koffein, cannabisämnen och ingredienser som påstås kunna göra tänderna vitare.
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Zyn har öppnat dörren
Företagen tror nämligen att konsumenterna inte bara har fastnat för nikotinet, utan också för formatet. Påsarna syns knappt, lämnar ingen rök eller ånga och har fått en modern image, inte minst bland yngre.
Philip Morris skickade ut 880 miljoner dosor med nikotinpåsar under 2025, en ökning med 37 procent jämfört med året före.
Men forskarna är skeptiska till delar av den nya trenden.
Konsumenterna blir försökskaniner
Många av de nikotinfria påsarna klassas som kosttillskott i USA. Därmed behöver de inte godkännas av läkemedelsmyndigheten FDA innan de säljs.
Det betyder att företagen själva ansvarar för att produkterna är säkra och korrekt märkta. Påståenden om bättre sömn, skarpare fokus eller vitare tänder behöver inte heller vara ordentligt vetenskapligt bevisade.
”Människor är villiga att betala för att vara försökskaniner med sådant här”, säger Pamela Ling vid University of California San Francisco.
Forskare ifrågasätter också om vitaminer och andra ämnen verkligen kan tas upp tillräckligt effektivt genom en liten påse under läppen.
Ändå fortsätter nya produkter att dyka upp. Zyn kan därmed ha startat något betydligt större än ännu en nikotintrend: en framtid där nästan allt ska levereras i en liten påse i munnen.
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