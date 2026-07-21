Vill du sova bättre? Stoppa en påse under läppen

Nu försöker en växande skara entreprenörer kopiera framgången. Inte nödvändigtvis genom att sälja mer nikotin, utan genom att göra själva påsen till nästa stora format för hälsa, energi och välmående.

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Påsar för sömn och koncentration

Ett av företagen är Ultra Pouches, som säljer nikotinfria påsar för sömn och fokus. Produkterna uppges innehålla bland annat vitamin B12, vitamin B6, ginseng och paraxantin, ett ämne som bildas när kroppen bryter ner koffein.

”En ny forskningsbaserad påse” och ”Den är framtagen för att hjälpa dig att somna snabbare, få mer djupsömn, förbättra kognition och återhämtning samt höja din totala sömnpoäng”, står det om bolagets så kallade ”Sömnpåsar”.

Grundaren Eric Drymer fick idén efter att själv ha använt nikotinpåsar för att sluta vejpa.

”Jag blev helt besatt av tanken: Tänk om jag kunde göra något som inte är beroendeframkallande, som faktiskt är hälsosamt, men som samtidigt är ett bättre verktyg för fokus?”, säger han till Business Insider.

Andra företag satsar på melatonin (sömnhormon), koffein, cannabisämnen och ingredienser som påstås kunna göra tänderna vitare.

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