Det dräller av teorier om hur och när och hur mycket vi ska sova – och om vi kan ta igen förlorad sömn eller ej. Här kommer fler.
Så tar du igen förlorad sömn – om det nu går...
En undersökning bland cirka 8 000 vuxna amerikaner nyligen visade att nästan hälften av dem sov längre på helgerna.
Inte oväntat – inte heller att tonåring är den åldersgrupp som sover allra längst på helgerna.
Generellt rekommenderas vuxna att sikta på 7-9 timmars sömn per natt, tonåringar 8-10 timmar.
Då är frågan om man kan ”ta igen” för lite sömn undre veckan genom att sova länge när det blir helg?
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Två processer som styr
BBC konstaterar i en genomgång på området att det finns två processer som reglerar sömnen.
Den ena, sömnhomeostasen, fungerar som en ”sömntank”. Ju längre vi är vakna, desto mer fylls den av sömntryck och desto mer känner vi behovet av att lägga oss och sova.
Den andra, vår dygnsrytm, justeras dagligen utifrån hur vi exponeras för ljus och mörker, temperatur och hur vi äter och rör på oss.
Det här är faktorer som samverkar för att göra oss sömniga, helst vid lämplig tidpunkt varje kväll.
Att försöka ”sova i kapp” kan rubba både vår sömnhomeostas och vår biologiska klocka, menar BBC, oavsett om man går och lägger sig tidigare eller sover längre.
Förskjuter hela schemat
Eftersom extra morgonsömn minskar sömnbehovet senare under dagen, känner vi oss kanske inte trötta förrän senare på kvällen.
Och eftersom vi inte bara sover vid en annan tidpunkt utan även gör allt annat vid andra tider, kan även vår dygnsrytm påverkas.
Alltså kan vi sova längre söndag morgon och somna senare söndag kväll, så att vi inte sovit tillräckligt måndag morgon – och då börjar cykeln igen.
”Det är som att byta tidszon varje vecka”, säger Melynda Casement, sömnpsykolog vid sömnlaboratoriet på University of Oregon.
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Hänvisar till svensk studie
En svensk studie följde 40 000 vuxna under 13 års tid. De upptäckte att vuxna under 65 år, som regelbundet sov 6-7 timmar per natt, löpte lägst risk att dö.
De som sov fem timmar eller mindre hade en 65 procent högre dödlighet, men då återstår frågan om vad som är hönan och ägget i sammanhanget.
Andra studier visar att de som sover för lite på vardagarna men längre på helgerna löper lägre risk att drabbas av demens.
”Vissa går så långt som att säga att man bör ställa väckarklockan även på helgerna för att hålla en jämn rytm”, säger Till Roenneberg, professor emeritus i kronobiologi vid LMU München i Tyskland, men håller inte med.
”Självklart måste man kunna ta igen förlorad sömn”, säger han. ”Sömnen är en av de viktigaste funktionerna i våra liv.”
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En kompromiss – som alltid
På nedersta raden? Det finns allt fler belägg för att det för de flesta av oss finns en ”gyllene medelväg” på 1-2 timmars extra sömn.
Studier från USA och Korea visar att just denna mängd extra sömn är kopplad till lägst risk för depression. Den har även kopplats till lägre inflammationsnivåer hos vuxna som vanligtvis sover lite.
Forskare har sett ett liknande mönster hos yngre personer, däribland en lägre risk för ångest och depression.
Samtidigt, du vet; hönan och ägget. Men att sova lite längre på morgonen kan alltså vara en bra idé. Ibland. Men det motiverar förmodligen inte att ligga kvar i sängen till lunch.
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