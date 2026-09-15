Så tar du igen förlorad sömn – om det nu går...

Förskjuter hela schemat

Eftersom extra morgonsömn minskar sömnbehovet senare under dagen, känner vi oss kanske inte trötta förrän senare på kvällen.

Och eftersom vi inte bara sover vid en annan tidpunkt utan även gör allt annat vid andra tider, kan även vår dygnsrytm påverkas.

Alltså kan vi sova längre söndag morgon och somna senare söndag kväll, så att vi inte sovit tillräckligt måndag morgon – och då börjar cykeln igen.

”Det är som att byta tidszon varje vecka”, säger Melynda Casement, sömnpsykolog vid sömnlaboratoriet på University of Oregon.

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Hänvisar till svensk studie

En svensk studie följde 40 000 vuxna under 13 års tid. De upptäckte att vuxna under 65 år, som regelbundet sov 6-7 timmar per natt, löpte lägst risk att dö.

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De som sov fem timmar eller mindre hade en 65 procent högre dödlighet, men då återstår frågan om vad som är hönan och ägget i sammanhanget.

Andra studier visar att de som sover för lite på vardagarna men längre på helgerna löper lägre risk att drabbas av demens.

”Vissa går så långt som att säga att man bör ställa väckarklockan även på helgerna för att hålla en jämn rytm”, säger Till Roenneberg, professor emeritus i kronobiologi vid LMU München i Tyskland, men håller inte med.

”Självklart måste man kunna ta igen förlorad sömn”, säger han. ”Sömnen är en av de viktigaste funktionerna i våra liv.”

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1-2 timmar. Så mycket kan vi – kanske – ta till för att sova igen och återerövra förlorad sömn. I vart fall är det ena av forskarnas teorier. (Foto: Fotograferna Holmberg /TT)

En kompromiss – som alltid

På nedersta raden? Det finns allt fler belägg för att det för de flesta av oss finns en ”gyllene medelväg” på 1-2 timmars extra sömn.

Studier från USA och Korea visar att just denna mängd extra sömn är kopplad till lägst risk för depression. Den har även kopplats till lägre inflammationsnivåer hos vuxna som vanligtvis sover lite.

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Forskare har sett ett liknande mönster hos yngre personer, däribland en lägre risk för ångest och depression.

Samtidigt, du vet; hönan och ägget. Men att sova lite längre på morgonen kan alltså vara en bra idé. Ibland. Men det motiverar förmodligen inte att ligga kvar i sängen till lunch.

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