Sex tidiga tecken på bukspottkörtelcancer som kan rädda ditt liv

Bukspottkörtelcancer är en av de mest aggressiva cancerformerna. Enligt Cancerfonden drabbas cirka 1 500 personer per år av bukspottkörtelcancer i Sverige och enligt organisationen Pancreatic Cancer Action dör de flesta inom tre månader efter beskedet. Bara en av tio får sin diagnos i tid för livräddande kirurgi.

Nu finns dock ett nytt hopp. En tidig studie, publicerad i tidskriften Nature Medicine, visar att ett vaccin riktat mot KRAS-muterade cancerceller kan förlänga överlevnaden och bromsa sjukdomsförloppet. I studien levde patienterna i genomsnitt två år och fem månader efter att de fått vaccinet – en ovanligt lång tid vid denna cancerform.

Men även om framtidens behandlingar utvecklas snabbt, är det fortfarande tidig upptäckt som räddar flest liv. Problemet är att symtomen ofta är vaga och misstas för mindre allvarliga åkommor som IBS eller gallsten.

Tekniken styr vaccinet till lymfkörtlar för att aktivera immunförsvaret. (Foto: Canva)

Sex symtom att vara uppmärksam på

Experter påminner om att symtomen ofta kommer i kombination och inte alltid var för sig. Lita på din magkänsla och sök vård om något känns fel.

1. Buk- eller ryggsmärta

En dov smärta i magen som förvärras med tiden – eller lindras när du lutar dig framåt – kan vara ett varningstecken. Ryggsmärtan sitter ofta i höjd med en BH-rem och kan tyda på att tumören pressar mot ryggraden.

2. Ofrivillig viktminskning

Tappar du i vikt utan att ha ändrat kost eller träningsvanor, kontakta läkare. Plötsligt lösare byxor är inget man ska ignorera.

3. Gulsot

Gulsot ger gul hud och gula ögonvitor. På mörkare hudtoner syns det tydligare i ögonen. Ofta följs det av intensiv klåda.

4. Förändrad urin och avföring

Mörk urin, ljusa eller fettglänsande avföringar – eller avföring som är svår att spola ned – kan vara tecken på att gallgångarna påverkas.

5. Nyupptäckt diabetes

Plötsligt insjuknande i diabetes, särskilt tillsammans med andra symtom som ökad törst, frekvent urinering eller trötthet, kan vara en varningssignal.

6. Ovanlig trötthet

Inte den vanliga vardagströttheten, utan en ihållande orkeslöshet som inte går att vila bort.