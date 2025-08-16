Forskare talar om ett genombrott – en ny vaccinkandidat ser ut att kunna bromsa sjukdomen och förlänga livet för patienter med bukspottkörtelcancer. Men lika viktigt som framtida behandlingar är att känna till symtomen tidigt.
Sex tidiga tecken på bukspottkörtelcancer som kan rädda ditt liv
Bukspottkörtelcancer är en av de mest aggressiva cancerformerna. Enligt Cancerfonden drabbas cirka 1 500 personer per år av bukspottkörtelcancer i Sverige och enligt organisationen Pancreatic Cancer Action dör de flesta inom tre månader efter beskedet. Bara en av tio får sin diagnos i tid för livräddande kirurgi.
Nu finns dock ett nytt hopp. En tidig studie, publicerad i tidskriften Nature Medicine, visar att ett vaccin riktat mot KRAS-muterade cancerceller kan förlänga överlevnaden och bromsa sjukdomsförloppet. I studien levde patienterna i genomsnitt två år och fem månader efter att de fått vaccinet – en ovanligt lång tid vid denna cancerform.
Men även om framtidens behandlingar utvecklas snabbt, är det fortfarande tidig upptäckt som räddar flest liv. Problemet är att symtomen ofta är vaga och misstas för mindre allvarliga åkommor som IBS eller gallsten.
Sex symtom att vara uppmärksam på
Experter påminner om att symtomen ofta kommer i kombination och inte alltid var för sig. Lita på din magkänsla och sök vård om något känns fel.
1. Buk- eller ryggsmärta
En dov smärta i magen som förvärras med tiden – eller lindras när du lutar dig framåt – kan vara ett varningstecken. Ryggsmärtan sitter ofta i höjd med en BH-rem och kan tyda på att tumören pressar mot ryggraden.
2. Ofrivillig viktminskning
Tappar du i vikt utan att ha ändrat kost eller träningsvanor, kontakta läkare. Plötsligt lösare byxor är inget man ska ignorera.
3. Gulsot
Gulsot ger gul hud och gula ögonvitor. På mörkare hudtoner syns det tydligare i ögonen. Ofta följs det av intensiv klåda.
4. Förändrad urin och avföring
Mörk urin, ljusa eller fettglänsande avföringar – eller avföring som är svår att spola ned – kan vara tecken på att gallgångarna påverkas.
5. Nyupptäckt diabetes
Plötsligt insjuknande i diabetes, särskilt tillsammans med andra symtom som ökad törst, frekvent urinering eller trötthet, kan vara en varningssignal.
6. Ovanlig trötthet
Inte den vanliga vardagströttheten, utan en ihållande orkeslöshet som inte går att vila bort.
Tiden är avgörande
Bukspottkörtelcancer är svår att upptäcka i tid – men den som söker vård tidigt ökar chanserna för behandling. “Vi uppmanar alla att ta även små förändringar på allvar. Tidig diagnos räddar liv”, säger Heather Archbold på Pancreatic Cancer Action.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
