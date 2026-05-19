Trump smittad av ebola-skräck: ”Är orolig”

Trump om ebola-utbrottet

”Jag tror att det just nu har begränsats till Afrika, men det är något som har fått ett utbrott”, säger Trump apropå att en amerikan blivit smittad av ebola-viruset efter ett besök i Demokratiska republiken Kongo, rapporterar CNBC.

Även om WHO, än så länge, inte klassar ebola-utbrottet i Afrika som en pandemi betecknas situationen som allvarlig.

Just nu anses inte den senaste ebola-smittan uppfylla ”kriterierna för pandemimässig nödsituation”, heter det.

Gick till attack mot Obama

Trump gick hårt åt Barack Obama när han var president 2014 och det ebola-utbrott som var då. Trump kritiserade upprepade gånger Obama fö hur han hanterade spridningen.

Heidi Overton, en läkare som utsågs till ordförande för Trumps inrikespolitiska råd 2025, uppger att ”en fullständig tvärpolitisk respons” nu utarbetats efter det nu aktuella fallet med en amerikan som testats positivt för ebola.

Amerikanen får lämna USA

Personen kommer enligt Overton att i likhet med ”sex andra högriskkontakter” nu ”föras ut ur regionen och till Tyskland”.

Overton deklarerar att det i dagsläget inte finns några fall av ebola i USA.

”Vi vill att det ska fortsätta så, och vi gör allt vi kan för att stödja amerikaner i regionen”, säger hon.

