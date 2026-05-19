En amerikan har testats positivt för ebola och det gör USA:s president Donald Trump djupt oroad.
Trump smittad av ebola-skräck: ”Är orolig”
Trump förklarar från Vita huset att han är ”orolig” över beskedet att ebola nu även nått USA.
Världshälsoorganisationen, WHO, har gått ut med att det ebolaframkallande viruset Bundibugyo, som främst härjar i Kongo och Uganda i Afrika, utgör en global hälsorisk.
Trump om ebola-utbrottet
”Jag tror att det just nu har begränsats till Afrika, men det är något som har fått ett utbrott”, säger Trump apropå att en amerikan blivit smittad av ebola-viruset efter ett besök i Demokratiska republiken Kongo, rapporterar CNBC.
Även om WHO, än så länge, inte klassar ebola-utbrottet i Afrika som en pandemi betecknas situationen som allvarlig.
Just nu anses inte den senaste ebola-smittan uppfylla ”kriterierna för pandemimässig nödsituation”, heter det.
Gick till attack mot Obama
Trump gick hårt åt Barack Obama när han var president 2014 och det ebola-utbrott som var då. Trump kritiserade upprepade gånger Obama fö hur han hanterade spridningen.
Heidi Overton, en läkare som utsågs till ordförande för Trumps inrikespolitiska råd 2025, uppger att ”en fullständig tvärpolitisk respons” nu utarbetats efter det nu aktuella fallet med en amerikan som testats positivt för ebola.
Amerikanen får lämna USA
Personen kommer enligt Overton att i likhet med ”sex andra högriskkontakter” nu ”föras ut ur regionen och till Tyskland”.
Overton deklarerar att det i dagsläget inte finns några fall av ebola i USA.
”Vi vill att det ska fortsätta så, och vi gör allt vi kan för att stödja amerikaner i regionen”, säger hon.
