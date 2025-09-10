Så enkelt laddar du hjärnan

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Mental återhämtning – en teori med kraft

Vad är det som händer när vi pausar från vardagsbruset? Enligt Bermans nya bok ”Nature and the Mind” handlar allt om mental återhämtning. Våra hjärnor har ett begränsat fokus-konto som snabbt blir övertrasserat. En kort paus där hjärnan får vila fyller på kontot igen.

Forskare kallar naturen ”mjukt fascinerande”. Den engagerar lagom mycket – som att se vågor rulla in eller ett fält med blommor vaja i vinden. Stadsmiljön däremot är mer som en tonåring på TikTok: ständigt krävande, ofta överväldigande och i längden utmattande.

Fraktaler, snöflingor och böjda linjer

En annan teori är att hjärnan gillar naturens former. Böjda linjer och återkommande mönster är helt enkelt enklare för oss att bearbeta än raka fasader och glasboxar. En flodslinga eller en snöflinga kan vara skönare för ögonen än ett kontorslandskap i Vasastan.

När forskarna skickade ut studenter i januari fick de samma effekt som i juli – sorry, ingen ursäkt att stanna inne. (Foto: Pixabay)

Men forskarna är inte helt eniga

Gloria Mark, professor i informatik vid University of California, menar att vi inte ska ta något för givet. ”Attention restoration” är en teori – men kanske inte hela sanningen.

Amy McDonnell vid University of Utah gjorde ett eget experiment där folk promenerade både i ett arboretum och genom ett medicinskt campus. Båda promenaderna hjälpte, men EEG-mätningar visade att naturgruppen först fick en lugnare hjärna och sedan starkare toppar i testet. ”Det tyder på att hjärnan vilade, och sedan kom tillbaka starkare än någonsin”, säger hon.

Bättre än dubbel espresso – en kort promenad kan ge dig 20 procent mer hjärna. (Foto: Pixabay)

Doftspår och små mirakel i hjärnan

Kanske är det inte bara vad vi ser. Det kan vara luften, dofterna eller känslan av att komma bort från jobbet. Träd utsöndrar kemikalier som kan påverka oss, och bara tanken på att vara borta från Excel-arket kan vara läkande.

Ruth Garside, professor vid University of Exeter, sammanfattar: ”Jag tror att magin ligger i kombinationen av allt. Och vi kanske förlorar något om vi försöker plocka isär det.”

Så nästa gång hjärnan känns som en urladdad mobil – lämna kontoret, gå ut, och ladda. Effekten kommer snabbare än du hinner öppna ännu en energidryck.

EEG visade att hjärnan först slappnade av – och sedan studsade tillbaka som en studsboll. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Så laddar du hjärnan

– Ett enkelt knep kan höja ditt fokus med upp till 20 procent.

– Du behöver inte tycka om aktiviteten för att den ska fungera.

– Det kan handla om rörelse, pausen från jobbet, frisk luft eller hela paketet.

– Poängen: korta avbrott från vardagen gör dig smartare, gladare och mer kreativ.

