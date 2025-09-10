Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

Så enkelt laddar du hjärnan

Det är inte kaffet som får dig att minnas siffrorna baklänges, det är pausen. (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Det finns ett trick som gör att du enkelt laddar du hjärnan och höjer ditt fokus och förbättrar ditt minne med upp till 20 procent. Det kräver inga appar, ingen kurs i mindfulness och definitivt ingen dyr prenumeration.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Bättre fokus på 30 minuter

År 2008 skickade forskare vid University of Michigan ut 38 studenter på en halvtimmes promenad. Hälften fick gå genom stadens bullriga gator, den andra halvan genom universitetets lummiga arboretum. När de kom tillbaka fick alla göra ett minnestest. Stadspromenaden hjälpte lite grann, men de som gått i grönt presterade nästan 20 procent bättre.

ANNONS

Marc Berman, i dag professor i psykologi vid University of Chicago, ledde försöket. ”Du behövde inte ens tycka om eller njuta av promenaden för att få effekten”, säger han till NY Times. Att halka runt i januari gav samma resultat som en solig tur i juli.

Läs även: FN-rapporten: Tillit slår både pengar och trygghet i lyckoligan, Realtid

Minnestest efter promenad: 20 procent fler rätt, 100 procent mer självförtroende. (Foto: Pixabay)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Mental återhämtning – en teori med kraft

Vad är det som händer när vi pausar från vardagsbruset? Enligt Bermans nya bok ”Nature and the Mind” handlar allt om mental återhämtning. Våra hjärnor har ett begränsat fokus-konto som snabbt blir övertrasserat. En kort paus där hjärnan får vila fyller på kontot igen.

Forskare kallar naturen ”mjukt fascinerande”. Den engagerar lagom mycket – som att se vågor rulla in eller ett fält med blommor vaja i vinden. Stadsmiljön däremot är mer som en tonåring på TikTok: ständigt krävande, ofta överväldigande och i längden utmattande.

Fraktaler, snöflingor och böjda linjer

ANNONS

En annan teori är att hjärnan gillar naturens former. Böjda linjer och återkommande mönster är helt enkelt enklare för oss att bearbeta än raka fasader och glasboxar. En flodslinga eller en snöflinga kan vara skönare för ögonen än ett kontorslandskap i Vasastan.

När forskarna skickade ut studenter i januari fick de samma effekt som i juli – sorry, ingen ursäkt att stanna inne. (Foto: Pixabay)

Men forskarna är inte helt eniga

Gloria Mark, professor i informatik vid University of California, menar att vi inte ska ta något för givet. ”Attention restoration” är en teori – men kanske inte hela sanningen.

Amy McDonnell vid University of Utah gjorde ett eget experiment där folk promenerade både i ett arboretum och genom ett medicinskt campus. Båda promenaderna hjälpte, men EEG-mätningar visade att naturgruppen först fick en lugnare hjärna och sedan starkare toppar i testet. ”Det tyder på att hjärnan vilade, och sedan kom tillbaka starkare än någonsin”, säger hon.

Bättre än dubbel espresso – en kort promenad kan ge dig 20 procent mer hjärna. (Foto: Pixabay)

Doftspår och små mirakel i hjärnan

Kanske är det inte bara vad vi ser. Det kan vara luften, dofterna eller känslan av att komma bort från jobbet. Träd utsöndrar kemikalier som kan påverka oss, och bara tanken på att vara borta från Excel-arket kan vara läkande.

Ruth Garside, professor vid University of Exeter, sammanfattar: ”Jag tror att magin ligger i kombinationen av allt. Och vi kanske förlorar något om vi försöker plocka isär det.”

ANNONS

Så nästa gång hjärnan känns som en urladdad mobil – lämna kontoret, gå ut, och ladda. Effekten kommer snabbare än du hinner öppna ännu en energidryck.

Läs även: Därför är vila avgörande för karriär och kreativitet, Dagens PS

EEG visade att hjärnan först slappnade av – och sedan studsade tillbaka som en studsboll. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Så laddar du hjärnan

– Ett enkelt knep kan höja ditt fokus med upp till 20 procent.
– Du behöver inte tycka om aktiviteten för att den ska fungera.
– Det kan handla om rörelse, pausen från jobbet, frisk luft eller hela paketet.
– Poängen: korta avbrott från vardagen gör dig smartare, gladare och mer kreativ.

Källa: NY Times

Maten som skyddar både hjärta och hjärna

Stopp pressen. Så reagerade en neurolog i CNN när han fick se den senaste forskningen om maten som skyddar både hjärta och hjärna.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ForskningHjärnaNaturUSA
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS