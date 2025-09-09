Vi lever i en tid där allt ska optimeras. Från vår sömncykel till hur många uppgifter vi kan multitaska oss igenom under ett och samma Teams-möte. Men vad händer om den största optimeringen inte handlar om fler timmar, fler rutiner och fler appar, utan tvärtom?
Därför är vila avgörande för karriär och kreativitet
Vad händer om den mest exklusiva formen av effektivitet faktiskt stavas vila?
“Att göra ingenting är ibland det mest produktiva du kan göra”
Det finns en paradox i vår samtid. Ju mer vi gör, desto mindre hinner vi med. Att ta sig igenom mejl och måsten är som att hälla vatten i en hink som sakta men säkert spricker i botten. Forskningen är tydlig: Vila är inte ett avbrott från produktivitet, det är förutsättningen för den.
I en artikel i Psychologies Magazine beskriver journalisten Yasmina Floyer varför vila inte är en lyx, utan en nödvändighet. Även psykologen Dr Emma Hepburn understryker i artikeln hur korta pauser kan vara avgörande för både prestation och välmående.
För den som jagar nästa framgång kan det kännas provocerande. Men tänk på det så här: En Formel 1-bil tankas inte i farten och ingen Michelin-kock skulle servera dig en sufflé som inte fått vila i ugnen.
Varför vi bränner ljuset i båda ändar
Vi är besatta av att bränna ljuset i båda ändar. Det låter nästan elegant. Tills man inser att det enda man får ut av det är rök och ett mörkt rum.
“Utan tillräcklig vila blir hjärnan mer benägen att falla tillbaka i gamla mönster och ineffektiva beteenden.” Det är inte brist på idéer som är problemet, utan brist på utrymme för att de ska få gro. Alla vet att de bästa idéerna inte kommer vid tangentbordet utan snarare i duschen eller under en välförtjänt tupplur.
Multitaskingens myt
Vi har hyllat multitasking som en sorts intellektuell akrobatik. I verkligheten är det mer som att jonglera med vattenballonger, väldigt sällan en vattentät plan. Att svara på mejl samtidigt som man äter lunch framför datorn är varken effektivt eller återhämtande.
Det är därför riktiga pauser måste vara just pauser. Att titta ut genom fönstret i tre minuter gör mer för din hjärna än att scrolla genom ytterligare 200 inlägg på sociala medier.
Vila som statussymbol
Det riktigt exklusiva i dag är inte att vara helt uppbokad, utan att ha råd att göra ingenting. Den globala förmögenhetseliten har länge förstått detta. Så att äga en vingård i Toscana handlar mindre om vinproduktion och mer om att legitimera att man kan sitta i skuggan av en cypress och stirra på horisonten.
I artikeln av Yasmina Floyer blir det tydligt att vila inte är ett tecken på lättja. Det är en investering i skärpa, kreativitet och livslängd. Att kunna säga att man loggade ut klockan tre för att gå en långsam promenad är 2020-talets mest underskattade form av lyxmarkör.
Tre snabba om vila
- En kort tupplur på 20 minuter kan förbättra minnet och skärpa reaktionsförmågan.
- Att vistas i naturen i bara tio minuter kan sänka stressnivåerna mätbart.
- Mikropauser på fem minuter varje timme ökar koncentrationsförmågan under hela arbetsdagen.
Källa: Psychologies Magazine, september 2025.
Läs mer: Bedragare utnyttjar svenska AI-raketen – tusentals bluffsajter Dagens PS
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
