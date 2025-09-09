Därför är vila avgörande för karriär och kreativitet

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Varför vi bränner ljuset i båda ändar

Vi är besatta av att bränna ljuset i båda ändar. Det låter nästan elegant. Tills man inser att det enda man får ut av det är rök och ett mörkt rum.

“Utan tillräcklig vila blir hjärnan mer benägen att falla tillbaka i gamla mönster och ineffektiva beteenden.” Det är inte brist på idéer som är problemet, utan brist på utrymme för att de ska få gro. Alla vet att de bästa idéerna inte kommer vid tangentbordet utan snarare i duschen eller under en välförtjänt tupplur.

Multitaskingens myt

Vi har hyllat multitasking som en sorts intellektuell akrobatik. I verkligheten är det mer som att jonglera med vattenballonger, väldigt sällan en vattentät plan. Att svara på mejl samtidigt som man äter lunch framför datorn är varken effektivt eller återhämtande.

Det är därför riktiga pauser måste vara just pauser. Att titta ut genom fönstret i tre minuter gör mer för din hjärna än att scrolla genom ytterligare 200 inlägg på sociala medier.

Vila som statussymbol

Det riktigt exklusiva i dag är inte att vara helt uppbokad, utan att ha råd att göra ingenting. Den globala förmögenhetseliten har länge förstått detta. Så att äga en vingård i Toscana handlar mindre om vinproduktion och mer om att legitimera att man kan sitta i skuggan av en cypress och stirra på horisonten.

I artikeln av Yasmina Floyer blir det tydligt att vila inte är ett tecken på lättja. Det är en investering i skärpa, kreativitet och livslängd. Att kunna säga att man loggade ut klockan tre för att gå en långsam promenad är 2020-talets mest underskattade form av lyxmarkör.

Tre snabba om vila

En kort tupplur på 20 minuter kan förbättra minnet och skärpa reaktionsförmågan.

Att vistas i naturen i bara tio minuter kan sänka stressnivåerna mätbart.

Mikropauser på fem minuter varje timme ökar koncentrationsförmågan under hela arbetsdagen.

