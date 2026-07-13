Vi lever i en tid där mobilen kommer ihåg våra möten, datorn sparar våra dokument och AI svarar på våra frågor. Det gör livet enklare – men också att vi tränar hjärnan mindre.
Så blir du bättre på att komma ihåg – 7 enkla knep som faktiskt fungerar
Forskning visar att ett vältränat minne fortfarande är en stor fördel. Den som kommer ihåg fakta, namn och sammanhang lär sig snabbare, fattar bättre beslut och har lättare att se när något inte stämmer.
Minnet är som en muskel
Skådespelaren Anthony Hopkins har berättat att han länge lärde sig en dikt utantill varje vecka. Syftet var inte att imponera på någon, utan att hålla hjärnan i form.
Precis som kroppen behöver motion behöver hjärnan regelbunden träning. Ju oftare du tvingar dig att minnas, desto bättre blir du på det lovar SvD.
Därför är det fortfarande viktigt att minnas
Det är frestande att låta mobilen komma ihåg allt. Men den som redan har grundläggande kunskap lagrad i huvudet får ett tydligt försprång.
När du har ett eget ”referensbibliotek” i hjärnan blir det enklare att:
- lära dig nya saker
- avslöja felaktig information
- fatta snabbare beslut
- lösa problem utan att behöva googla varje detalj.
Orolig över ditt minne? Glöm det
Var inte orolig över att du glömmer saker. Tvärtom. Nu kommer forskarbesked om varför det är viktigt för oss att glömma saker. Glömska är inte bara
Testa minnespalatset
En av världens mest använda minnestekniker är det så kallade minnespalatset. Metoden har använts sedan antikens Grekland och används fortfarande av personer som tävlar i minneskonst.
Så gör du enligt Emma Frans nya bok ”Mental uppgradering. Att navigera i en tid av smart teknik och mänsklig dumhet” (Albert Bonniers förlag) som ges ut 9 september:
1. Välj en plats du kan utantill
Det kan vara ditt hem, sommarstugan eller promenaden till jobbet.
2. Skapa en bestämd rutt
Tänk ut en ordning – ytterdörr, hall, kök, vardagsrum och så vidare.
3. Gör informationen till bilder
Det du vill komma ihåg förvandlar du till tydliga, gärna absurda, bilder.
Ska du köpa socker? Föreställ dig ett jättelikt sockerpaket som exploderat över hallgolvet.
Ju märkligare bilden är, desto lättare fastnar den.
4. Gå igenom rutten i huvudet
När du senare ”promenerar” genom ditt minnespalats plockar du upp informationen i samma ordning.
Fem smarta sätt att lära dig snabbare
Forskning om inlärning pekar på flera metoder som ger bättre resultat än att bara läsa om samma text gång på gång.
Testa dig själv. Lägg undan boken och försök återberätta det du just läst.
Sprid ut pluggandet. Flera kortare pass under olika dagar fungerar bättre än ett långt maratonpass.
Sov mellan passen. Under sömnen bearbetar hjärnan nya minnen.
Variera övningarna. Byt mellan olika typer av uppgifter och gärna olika miljöer.
Koppla nytt till gammalt. Fråga dig själv varför något fungerar och hur det hänger ihop med det du redan kan.
Lite motstånd gör dig smartare
Den bästa inlärningen sker när uppgiften är lagom svår. Är allt för enkelt utvecklas du inte. Är det för svårt tappar du motivationen.
Forskare brukar kalla det för ”önskvärda svårigheter” – precis tillräckligt med motstånd för att hjärnan ska växa.
Slutsatsen
Tekniken kommer fortsätta att hjälpa oss att lagra information. Men den kan inte ersätta ett vältränat minne.
Att regelbundet utmana hjärnan genom att memorera namn, fakta eller dikter kan vara en av de enklaste investeringarna du gör – både för jobbet, studierna och vardagen.
Forskare har hittat nytt sätt att behandla negativa minnen – i sömnen
Att bära på tunga minnen är en del av livet. Under sömn kan hjärnan styras så att vissa minnen stärks – och andra tonas ned, visar forskning. Sömnen och