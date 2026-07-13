Så blir du bättre på att komma ihåg – 7 enkla knep som faktiskt fungerar

Därför är det fortfarande viktigt att minnas

Det är frestande att låta mobilen komma ihåg allt. Men den som redan har grundläggande kunskap lagrad i huvudet får ett tydligt försprång.

När du har ett eget ”referensbibliotek” i hjärnan blir det enklare att:

lära dig nya saker

avslöja felaktig information

fatta snabbare beslut

lösa problem utan att behöva googla varje detalj.

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Testa minnespalatset

En av världens mest använda minnestekniker är det så kallade minnespalatset. Metoden har använts sedan antikens Grekland och används fortfarande av personer som tävlar i minneskonst.

Så gör du enligt Emma Frans nya bok ”Mental upp­gradering. Att navigera i en tid av smart teknik och mänsklig dumhet” (Albert Bonniers förlag) som ges ut 9 september:

Den bästa molntjänsten sitter fortfarande mellan öronen.

1. Välj en plats du kan utantill

Det kan vara ditt hem, sommarstugan eller promenaden till jobbet.

2. Skapa en bestämd rutt

Tänk ut en ordning – ytterdörr, hall, kök, vardagsrum och så vidare.

3. Gör informationen till bilder

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Det du vill komma ihåg förvandlar du till tydliga, gärna absurda, bilder.

Ska du köpa socker? Föreställ dig ett jättelikt sockerpaket som exploderat över hallgolvet.

Ju märkligare bilden är, desto lättare fastnar den.

4. Gå igenom rutten i huvudet

När du senare ”promenerar” genom ditt minnespalats plockar du upp informationen i samma ordning.

Fem smarta sätt att lära dig snabbare

Forskning om inlärning pekar på flera metoder som ger bättre resultat än att bara läsa om samma text gång på gång.

Testa dig själv. Lägg undan boken och försök återberätta det du just läst.

Sprid ut pluggandet. Flera kortare pass under olika dagar fungerar bättre än ett långt maratonpass.

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Sov mellan passen. Under sömnen bearbetar hjärnan nya minnen.

Variera övningarna. Byt mellan olika typer av uppgifter och gärna olika miljöer.

Koppla nytt till gammalt. Fråga dig själv varför något fungerar och hur det hänger ihop med det du redan kan.

Lite motstånd gör dig smartare

Den bästa inlärningen sker när uppgiften är lagom svår. Är allt för enkelt utvecklas du inte. Är det för svårt tappar du motivationen.

Forskare brukar kalla det för ”önskvärda svårigheter” – precis tillräckligt med motstånd för att hjärnan ska växa.

Ju mer du använder hjärnan, desto mindre behöver du säga: ”Vad hette han nu igen?”

Slutsatsen

Tekniken kommer fortsätta att hjälpa oss att lagra information. Men den kan inte ersätta ett vältränat minne.

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Att regelbundet utmana hjärnan genom att memorera namn, fakta eller dikter kan vara en av de enklaste investeringarna du gör – både för jobbet, studierna och vardagen.