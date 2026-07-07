Därför ska du inte missa kvällens solnedgång

Kan hjälpa hjärnan

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Förundran kan dessutom påverka minnet. I ett experiment fick deltagare se olika filmer och sedan återberätta detaljer ur en berättelse. De som först hade sett en film som väckte förundran mindes detaljerna bäst.

Forskarna vet ännu inte exakt vad som händer i hjärnan. En möjlig förklaring är att starka upplevelser gör oss mer fokuserade på det som sker framför oss.

Jennifer Stellar, forskare i psykologi vid University of Toronto, beskriver solnedgångar som något ovanligt kraftfullt.

”Solnedgångar är exceptionellt vackra”, säger hon till BBC och pekar på att skönhet ofta väcker just förundran.

Kroppen varvar ner

Solnedgången kan också spela roll för sömnen.

Det mjuka kvällsljuset fungerar som en signal till kroppen att dagen går mot sitt slut. Det hjälper dygnsrytmen, alltså kroppens inre klocka, att ställa om inför natten.

Solnedgångens röda och gyllene ljus kan aktivera kroppens lugnare system och bidra till lägre nivåer av stresshormonet kortisol. Starkt artificiellt ljus på kvällen, särskilt blått ljus från skärmar, kan däremot störa rytmen.

Mariana Figueiro, professor i ljus- och hälsoforskning vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai, säger att störd dygnsrytm har kopplats till ökad risk för depression och ångest.

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Så kvällens solnedgång är kanske inte bara vacker att titta på. Den kan också vara ett enkelt sätt att hjälpa både hjärnan och kroppen att landa.

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