En vacker solnedgång kan göra mer än att bara lysa upp horisonten, konstaterar forskningen.
Därför ska du inte missa kvällens solnedgång
Att stanna upp och se solen gå ner kan påverka både humör, stress, sömn och minne.
Det handlar framför allt om den känsla av förundran som starka naturupplevelser kan väcka. På engelska kallas den awe – en sorts vördnad inför något stort, vackert och svårt att riktigt greppa.
Och just solnedgångar verkar vara särskilt bra på att skapa den känslan.
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Problem känns mindre
Michelle Shiota, professor i socialpsykologi vid Arizona State University, har länge forskat om förundran. Hon menar att en av de tydligaste effekterna är att vi känner oss små – men på ett positivt sätt.
”En av de mest tillförlitliga egenskaperna hos förundran är känslan av att vara liten, att ens personliga bekymmer, problem och liv är obetydliga i det stora hela”, säger hon till BBC.
När vi fastnar i oro, ältande eller stress kan en stark naturupplevelse bryta tankeloopen. Solnedgången fångar vår uppmärksamhet och drar oss tillbaka till nuet.
Tidigare forskning har visat att känslan av förundran både kan vidga tidsupplevelsen och öka välbefinnandet.
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Kan hjälpa hjärnan
Förundran kan dessutom påverka minnet. I ett experiment fick deltagare se olika filmer och sedan återberätta detaljer ur en berättelse. De som först hade sett en film som väckte förundran mindes detaljerna bäst.
Forskarna vet ännu inte exakt vad som händer i hjärnan. En möjlig förklaring är att starka upplevelser gör oss mer fokuserade på det som sker framför oss.
Jennifer Stellar, forskare i psykologi vid University of Toronto, beskriver solnedgångar som något ovanligt kraftfullt.
”Solnedgångar är exceptionellt vackra”, säger hon till BBC och pekar på att skönhet ofta väcker just förundran.
Kroppen varvar ner
Solnedgången kan också spela roll för sömnen.
Det mjuka kvällsljuset fungerar som en signal till kroppen att dagen går mot sitt slut. Det hjälper dygnsrytmen, alltså kroppens inre klocka, att ställa om inför natten.
Solnedgångens röda och gyllene ljus kan aktivera kroppens lugnare system och bidra till lägre nivåer av stresshormonet kortisol. Starkt artificiellt ljus på kvällen, särskilt blått ljus från skärmar, kan däremot störa rytmen.
Mariana Figueiro, professor i ljus- och hälsoforskning vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai, säger att störd dygnsrytm har kopplats till ökad risk för depression och ångest.
Så kvällens solnedgång är kanske inte bara vacker att titta på. Den kan också vara ett enkelt sätt att hjälpa både hjärnan och kroppen att landa.
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