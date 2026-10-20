Robotarna tar över knäoperationerna: Smith & Nephew slår tillbaka

Smith & Nephew tappar mark

Under andra kvartalet sjönk Smith & Nephews försäljning av knäproteser med 7,2 procent. Prognosen för årets försäljningstillväxt sänktes från 6 till 4 procent, enligt den amerikanska branschtidningen MDDI.

Bolagets vd Deepak Nath sa i samband med kvartalsrapporten i augusti:

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Ortopedin är inte där vi vill att den ska vara.

Aktien har gått ned 20,64 procent det senaste året. Christer Gardells Cevian köpte in sig år 2024 och ägde i juli drygt 14 procent av aktierna, enligt en anmälan till amerikanska finansinspektionen SEC. Vid det första köpet sa Gardell att bolaget “har misslyckats med att skapa aktieägarvärde under många år”.

Nytt knä ska vinna tillbaka sjukhusen

Den 22 september 2026 fick Smith & Nephew klartecken från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för sin nya knäprotes ”Landmark”, enligt bolaget. Protesen är anpassad för bolagets handhållna robot ”Cori”, som är mindre och billigare än Mako och ska locka både sjukhus och kliniker för dagkirurgi.

Mayank Shandil, marknadschef för ortopedi och robotik på Smith & Nephew, säger till FT:

Den genomsnittliga knäpatienten blir yngre och mer aktiv. Vi ser personer i 40-årsåldern och i början av 50-årsåldern som får nya knän.

Landmark visas upp på det amerikanska ortopedmötet AAHKS i Dallas den 5 till 8 november och ska bli tillgänglig på fler marknader under 2027.

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