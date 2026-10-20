Robotar används i allt fler knäoperationer, och amerikanska Stryker har tagit ett stort försprång. Brittiska Smith & Nephew, där svenska Cevian äger drygt 14 procent, har förlorat marknadsandelar och hoppas nu vinna tillbaka sjukhusen med en ny knäprotes.
Robotarna tar över knäoperationerna: Smith & Nephew slår tillbaka
Efter flera år av ultramaratonlopp var Jim Sweeneys knän utslitna. Den 60-årige finanschefen i London fick i år en del av vänster knä ersatt med hjälp av Strykers robot ”Mako”, skriver Financial Times krönikör John Gapper i en text om striden mellan knärobotarna.
Sweeney säger till FT:
Jag slet hårt på knäna. Varje steg gjorde ont.
I Sverige ökar antalet knäoperationer
Mako har på tio år använts vid över en miljon operationer där hela knäleden byts ut. En robot kostar runt en miljon dollar, cirka 9,9 miljoner kronor. Sjukhusen får dock ofta rabatt om de samtidigt förbinder sig att använda Strykers proteser.
I Sverige gjordes 21 276 operationer med en helt ny knäled under 2025, enligt Svenska Ledprotesregistrets årsrapport. Det är knappt 12 procent fler än 2024.
Medelåldern vid en ny knäprotes var 69,9 år. För uniknän, där bara en del av leden byts, har medelåldern stigit från 63,6 år 2014 till 67,4 år 2025. I januari 2024 genomförde Capio Ortopediska Huset sin hundrade robotassisterade knäoperation och räknade då med att göra cirka 200 sådana operationer per år.
Smith & Nephew tappar mark
Under andra kvartalet sjönk Smith & Nephews försäljning av knäproteser med 7,2 procent. Prognosen för årets försäljningstillväxt sänktes från 6 till 4 procent, enligt den amerikanska branschtidningen MDDI.
Bolagets vd Deepak Nath sa i samband med kvartalsrapporten i augusti:
Ortopedin är inte där vi vill att den ska vara.
Aktien har gått ned 20,64 procent det senaste året. Christer Gardells Cevian köpte in sig år 2024 och ägde i juli drygt 14 procent av aktierna, enligt en anmälan till amerikanska finansinspektionen SEC. Vid det första köpet sa Gardell att bolaget “har misslyckats med att skapa aktieägarvärde under många år”.
Nytt knä ska vinna tillbaka sjukhusen
Den 22 september 2026 fick Smith & Nephew klartecken från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för sin nya knäprotes ”Landmark”, enligt bolaget. Protesen är anpassad för bolagets handhållna robot ”Cori”, som är mindre och billigare än Mako och ska locka både sjukhus och kliniker för dagkirurgi.
Mayank Shandil, marknadschef för ortopedi och robotik på Smith & Nephew, säger till FT:
Den genomsnittliga knäpatienten blir yngre och mer aktiv. Vi ser personer i 40-årsåldern och i början av 50-årsåldern som får nya knän.
Landmark visas upp på det amerikanska ortopedmötet AAHKS i Dallas den 5 till 8 november och ska bli tillgänglig på fler marknader under 2027.
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