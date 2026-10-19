En ny experimentell injektion kan få kroppens fettceller att förstöra sig själva. I tidiga studier har forskare sett en tydlig minskning av bukfett. Nu undersöks om behandlingen också kan förhindra att kilona kommer tillbaka när patienter slutar med viktläkemedel som Ozempic och Mounjaro.
Ny spruta får fettceller att förstöra sig själva – kan bli genombrott mot fetma
Vi har följt utvecklingen av viktläkemedel, där ny forskning exempelvis visar att preparaten kan påverka kroppens biologiska åldrande.
Dagens viktläkemedel hjälper dock inte alla. Biverkningar får dessutom patienter att sluta.
Även ett annat problem har dykt upp – många patienter går upp i vikt igen när behandlingen avslutas.
Angriper fettceller på nytt sätt
Nu väcker ett nytt läkemedel, CBL-514, uppmärksamhet genom att angripa fettcellerna på ett helt annat sätt.
Till skillnad från läkemedel som främst påverkar aptit och mättnad är CBL-514 utvecklat för att få fettceller att genomgå programmerad celldöd, så kallad apoptos.
Det innebär att fettcellerna bryts ned i stället för att enbart krympa.
Resultaten presenterades vid den europeiska diabetesforskningsorganisationen EASD årliga kongress i Milano i början av oktober, rapporterar bland annat ScienceAlert.
Bukfettet minskade med tolv procent
I två kliniska fas 2-studier undersökte forskarna effekten av injektionerna på fettvävnaden i magen.
Resultaten visade att behandlingen kunde minska mängden underhudsfett. Vid en uppföljning hade nästan 70 procent av deltagarna som fick läkemedlet förlorat minst 150 milliliter underhudsfett, jämfört med ingen i placebogruppen.
Forskarna undersökte även effekten på det så kallade viscerala fettet, som ligger djupare i buken runt kroppens inre organ.
Hos en mindre grupp deltagare minskade mängden visceralt fett med i genomsnitt 12 procent 4 veckor efter avslutad behandling. I placebogruppen ökade den i stället med närmare 6 procent.
Det viscerala fettet är särskilt intressant ur hälsosynpunkt eftersom höga nivåer är kopplade till bland annat insulinresistens, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.
”Dessa resultat ger uppmuntrande tidiga belägg för att CBL-514 kan minska volymen av visceralt fett i bukområdet”, säger epidemiologen Marie Spreckley vid University of Cambridge i Storbritannien, som inte var involverad i forskningen.
”Större studier med längre uppföljning kommer att vara viktiga för att fastställa om fettminskningen kvarstår och om den leder till förbättrad hälsa.”
Försiktiga framsteg
Det är samtidigt viktigt att inte ta ut för mycket i förskott.
Det menar en annan forskare – Justin Rochford, professor vid skotska University of Aberdeen.
Han förklarar i Science Media Centre att kroppen behöver fungerande fettvävnad. Om fettceller försvinner kan fett i värsta fall lagras i andra organ, framför allt levern. Det kan öka risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.
”GLP-1-delen av studien genomfördes på råttor, inte människor”, säger han och klargör:
”Studien är också ganska liten.”
Större studier framöver
Forskarna arbetar nu mot mer omfattande studier med större grupper av deltagare som följs under en längre tidsperiod. Där ska forskarna ta reda på hur fettförlusterna kan påverka den allmänna hälsan.
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