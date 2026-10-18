Bluff-sms: Banker vill att mobiloperatörerna står för kostnaden

Så fördelas ansvaret i Sverige

Den svenska lagen säger att operatörerna inte får förmedla ett meddelande när trafikuppgifterna ger skäl att misstänka bedrägeri. Innehållet i meddelandena får de däremot inte granska, enligt riksdagens trafikutskott.

Ansvaret för förlusten ligger i stället på banken, men bara när det gäller obehöriga transaktioner, alltså sådana som görs utan kundens medgivande. Då står banken i regel för förlusten, och en kund som har varit grovt oaktsam betalar högst 12 000 kronor, enligt Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Har kunden själv godkänt betalningen gäller inte samma skydd, och då är banken inte alltid skyldig att ersätta.

Var gränsen går för kundens eget ansvar prövades av Högsta domstolen 2022. Domstolen slog fast att det inte är särskilt klandervärt att lämna ut sina BankID-koder till en bedragare.

ANNONS

PS analys

Borde operatörerna då betala? Argumentet för detta är att den som kan förhindra skadan billigast bör också bära kostnaden. Sett från ett annat perspektiv kan man anse att operatörerna till och med möjliggör bedrägerierna genom att inte stoppa sms-bluffarna eller införa hårdare kontroller på användarna. Operatörerna har kontroll över näten och kan stoppa förfalskade avsändare innan meddelandet når mottagaren.

Argumenten mot väger dock tungt. Sms:et är dessutom bara första steget, och pengarna flyttas i bankens system. Operatörerna får inte granska vad som står i meddelandena. Att göra dem ersättningsskyldiga för något de inte får granska vore svårt att försvara. Hårdare kontroller kräver insyn i innehållet och då står man med ena foten i ett övervakningssamhälle.

Ansvarsfrågan riskerar också att bli en dragkamp som försämrar samarbetet mellan banker och operatörer. Till slut kan kostnaden hamna hos kunderna via bankavgifter eller mobilabonnemang.

Blir du utsatt i Sverige är det banken du ska vända dig till, och det gäller att göra det direkt.

På samma tema: Falskt polis-sms kan kosta dig 12 000 kronor

Läs även: EU-missen: Dömd vd:s gruvprojekt fick gräddfil till tillstånd