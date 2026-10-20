Tyska Celonis satsar en miljard för att utmana omstridda Palantir

Programvaran har arbetsnamnet Metropolis och ska presenteras i Berlin i slutet av oktober. Palantir, vars aktie steg i april efter att Donald Trump hyllat bolaget, har enligt Handelsblatt länge haft problem med sin image i Tyskland och lider nu av sin närhet till Trumps regering.

Florian Schewior, Tysklandschef på Celonis, säger till Handelsblatt:

Vi har höga förväntningar och räknar med en stark tillväxt.

Systemet ska spara tid för utredarna. Enligt Leander Hartenauer, som leder Celonis verksamhet inom försvar och säkerhet i Tyskland, säger många utredare att de lägger upp till 80 procent av tiden på att hantera data och 20 procent på själva utredningen. Han säger:

Utredare måste gå igenom hundratals analoga och elektroniska akter och datakällor, det tar en evighet.

Nordrhein-Westfalen har förlängt sitt avtal med Palantir med ett år och granskar nu anbud. Enligt en källa till Handelsblatt är kontraktet värt 15 miljoner euro. Celonis och Sopra Steria är kvar i slutomgången, liksom franska Chapsvision. Palantir uppger att bolaget bjöds in men tackade nej.

Delstatens inrikesminister Herbert Reul (CDU) säger att:

Alla skulle hellre ha ett europeiskt alternativ.

Hessen och Baden-Württemberg letar också efter ersättare på grund av det politiska trycket. I Hessen löper Palantirs avtal ut 2027 och i Baden-Württemberg 2030. Även den tyska förbundspolisen ska köpa in ett system.

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Palantirs tillväxt finns främst i USA

Under andra kvartalet ökade Palantirs intäkter i USA med 115 procent till 1,573 miljarder dollar, enligt bolagets kvartalsrapport. I resten av världen steg intäkterna med ungefär en tredjedel till cirka 362 miljoner dollar.

Kontraktsvärdet i Nordrhein-Westfalen motsvarar därmed knappt 5 procent av ett enda kvartals intäkter utanför USA, enligt Dagens PS beräkning. Palantirs finanschef David Glazer sa i en intervju med Handelsblatt för några veckor sedan att han inte ser något skäl att flytta resurser från USA, som växer snabbare än någon annan marknad.

Att byta system är också svårt. Felix Freiling, professor i datavetenskap vid universitetet i Erlangen-Nürnberg, säger att det största problemet är att få ihop data från olika källor, och att stora leverantörer har en fördel där.

Celonis har i dag omkring 60 anställda inom området, och antalet ska öka kraftigt om kontrakten kommer in. I Nordrhein-Westfalen går Palantirs förlängda avtal nu in på sitt andra år. Julia Höller, vice gruppledare för De gröna i delstatsparlamentet, varnar i Handelsblatt för att en tillfällig lösning blir en ändlös rad av förlängningar.