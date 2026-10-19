Ett experimentellt läkemedel har lyckats vända en allvarlig form av fettlever i djurförsök. Det överraskande är att forskarna inte i första hand gav sig på levern, utan tarmen. Nu hoppas forskare vid University of Michigan att upptäckten kan leda till en helt ny typ av behandling.
Nytt läkemedel vände svår fettlever – genom att reparera tarmen
Fettlever låter nästan harmlöst, ungefär som något man borde kunna promenera bort efter julhelgen. Men den svårare formen, MASH, är betydligt allvarligare.
Sjukdomen innebär att fett lagras i levern samtidigt som inflammation och cellskador uppstår. På längre sikt kan den utvecklas till skrumplever, levercancer och leversvikt.
Enligt forskarna drabbar MASH omkring sju procent av världens befolkning.
Det nya läkemedlet kallas DT-109 och är en liten molekyl uppbyggd av tre aminosyror. I försök på möss och andra primater lyckades preparatet minska inflammation och skador i levern.
Men själva nyckeln tycks finnas några decimeter längre söderut.
Bakterie skapar problem
Forskarna upptäckte att bakterien Clostridium perfringens kan spela en viktig roll i sjukdomsförloppet.
När bakterien växer kraftigt i tarmen produceras bland annat ammoniak. Det kan skada tarmslemhinnan och göra tarmens skyddande barriär mer genomsläpplig.
Resultatet blir att ämnen från tarmen kan läcka ut i blodet och nå levern. Där kan de i sin tur sätta fart på inflammation och immunförsvaret.
DT-109 verkar bryta denna kedja.
Läkemedlet minskade mängden Clostridium perfringens, sänkte ammoniaknivåerna och stärkte tarmbarriären. Därmed nådde färre inflammationsdrivande ämnen levern.
”Vi ser tydliga bevis för att DT-109 skyddar tarmens epitelbarriär”, säger forskaren Eugene Chen vid University of Michigan.
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Resultat även hos primater
Extra intressant är att effekten inte bara sågs hos möss.
Hos primater minskade både leverinflammation och svårighetsgraden av MASH. Primaters lever och tarmflora liknar människans mer än mössens, vilket gör resultaten intressanta inför fortsatt forskning.
Forskarna menar dessutom att mekanismen kan vara relevant för fler sjukdomar.
Tidigare studier med DT-109 har visat minskad åderförkalkning och mindre förkalkning av blodkärl hos primater. Forskargruppen vill även undersöka om behandlingen kan ha betydelse vid inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit.
Ingen medicin för människor ännu
Det finns dock en ganska viktig detalj för alla som redan hunnit börja leta efter DT-109 på apoteket.
Läkemedlet är fortfarande experimentellt.
Forskarna har ännu inte visat att samma effekt kan uppnås säkert hos människor. Nästa steg blir därför vidare studier och kliniska prövningar.
”Det patienter med MASH behöver är en säker och effektiv behandling som kan förbättra både leverns och hjärtats hälsa”, säger leverforskaren Elliot Tapper.
Om resultaten håller även på människor kan forskningen förändra synen på fettlever. I stället för att bara försöka behandla en redan skadad lever kan framtidens läkemedel kanske börja betydligt tidigare i kedjan.
I magen.
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