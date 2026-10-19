Nytt läkemedel vände svår fettlever – genom att reparera tarmen

Sjukdomen innebär att fett lagras i levern samtidigt som inflammation och cellskador uppstår. På längre sikt kan den utvecklas till skrumplever, levercancer och leversvikt.

Enligt forskarna drabbar MASH omkring sju procent av världens befolkning.

Det nya läkemedlet kallas DT-109 och är en liten molekyl uppbyggd av tre aminosyror. I försök på möss och andra primater lyckades preparatet minska inflammation och skador i levern.

Men själva nyckeln tycks finnas några decimeter längre söderut.

Ett experimentellt läkemedel lyckades minska både inflammation och leverskador i djurförsök. (Foto: Canva)

Bakterie skapar problem

Forskarna upptäckte att bakterien Clostridium perfringens kan spela en viktig roll i sjukdomsförloppet.

När bakterien växer kraftigt i tarmen produceras bland annat ammoniak. Det kan skada tarmslemhinnan och göra tarmens skyddande barriär mer genomsläpplig.

Resultatet blir att ämnen från tarmen kan läcka ut i blodet och nå levern. Där kan de i sin tur sätta fart på inflammation och immunförsvaret.

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DT-109 verkar bryta denna kedja.

Läkemedlet minskade mängden Clostridium perfringens, sänkte ammoniaknivåerna och stärkte tarmbarriären. Därmed nådde färre inflammationsdrivande ämnen levern.

”Vi ser tydliga bevis för att DT-109 skyddar tarmens epitelbarriär”, säger forskaren Eugene Chen vid University of Michigan.