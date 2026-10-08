Rekordmånga kvinnor blir 100 år i bergsby på Sardinien – ny blå zon

Fakta och befolkningsstatistik för byn

Studien inleddes år 2024 och förra året fanns det 12 levande hundraåringar i Bolotana av en total befolkning på 2266 invånare. Detta motsvarar ungefär tolv gånger det genomsnittliga antalet för Sardinien i stort.

Sedan dess har sex av dessa personer avlidit men de sex som återstår är uteslutande kvinnor där de två äldsta har hunnit fylla 102 år. Fler invånare väntas dessutom nå denna milstolpe innan årets slut och under nästa år.

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”Det anmärkningsvärda är att livslängden bland kvinnorna i Bolotana är tre gånger högre än hos de flesta västerländska kvinnor” säger Giovanni Mario Pes.

Längst levande kvinnorna i världen?

Epidemiologen och medförfattaren till studien S. Jay Olshansky från University of Illinois Chicago fyller i:

”Vi tror att detta är den längst levande kvinnliga befolkningen i världen, eller nära det”, säger han, berättar Science Alert.

Forskarna har observerat att byns invånare upprätthåller mycket täta och äkta sociala relationer genom livet. Exempelvis lever vissa hundraåringar tillsammans med sina syskon där de lagar mat och pratar oavbrutet utan några som helst tecken på kognitiv nedsättning.

Inga föroreningar och nyttig kost

Byns borgmästare Francesco Manconi har egna tankar kring vad som kan ligga bakom framgången. Han pekar på en ren och hälsosam kosthållning samt den omgivande naturen som är fri från föroreningar. Invånarna har traditionellt rört på sig mycket och gått långa sträckor till fots i kuperad terräng trots att det saknas moderna gym.

Kosten inkluderar traditionella lokala specialiteter som ostar och bakverk utan att några strikta dieter har tillämpats.

Statistik visar att antalet hundraåringar i hela Italien har fördubblats sedan 2009 och att den stora majoriteten av dessa äldre personer är kvinnor.

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