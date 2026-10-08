Sardinien i Italien har sedan lång tid tillbaka varit känt som en av världens främsta så kallade blå zoner vilket är geografiska områden med ovanligt höga koncentrationer av hundraåringar.
Rekordmånga kvinnor blir 100 år i bergsby på Sardinien – ny blå zon
Nu pekar ny forskning på att fenomenet expanderar på den italienska ön. I den lilla bergsbyn Bolotana belägen cirka elva mil från den ursprungliga blå zonen visar det sig att en stor andel av invånarna uppnår en extremt hög ålder.
Det är särskilt kvinnorna som driver denna unika utveckling framåt.
En vetenskaplig studie genomförd av professorer vid Universitetet i Sassari och University of Alabama i USA har nyligen publicerats i tidskriften Frontiers in Aging. Forskarna har analyserat födelsearkiv för personer födda i Bolotana mellan åren 1900 och 1925.
Häpnadsväckande många kvinnor blir 100
Resultatet visar att hela 13,8 procent av byns kvinnor som fyller 70 år kommer att leva till 100 års ålder. Denna siffra placerar byn på en andraplats i världen när det gäller kvinnlig livslängd, strax efter Hongkong. Till jämförelse är motsvarande andel i övriga Italien endast 3,5 procent.
Det här rapporterar brittiska The Guardian.
”Det viktiga är att vi för första gången på mer än 25 år har funnit en plats för långsiktighet utanför den konventionella blå zonen (på Sardinien)”, säger Giovanni Mario Pes, studiens huvudforskare och en av skaparna av konceptet med blå zoner, till tidningen.
Fakta och befolkningsstatistik för byn
Studien inleddes år 2024 och förra året fanns det 12 levande hundraåringar i Bolotana av en total befolkning på 2266 invånare. Detta motsvarar ungefär tolv gånger det genomsnittliga antalet för Sardinien i stort.
Sedan dess har sex av dessa personer avlidit men de sex som återstår är uteslutande kvinnor där de två äldsta har hunnit fylla 102 år. Fler invånare väntas dessutom nå denna milstolpe innan årets slut och under nästa år.
”Det anmärkningsvärda är att livslängden bland kvinnorna i Bolotana är tre gånger högre än hos de flesta västerländska kvinnor” säger Giovanni Mario Pes.
Längst levande kvinnorna i världen?
Epidemiologen och medförfattaren till studien S. Jay Olshansky från University of Illinois Chicago fyller i:
”Vi tror att detta är den längst levande kvinnliga befolkningen i världen, eller nära det”, säger han, berättar Science Alert.
Forskarna har observerat att byns invånare upprätthåller mycket täta och äkta sociala relationer genom livet. Exempelvis lever vissa hundraåringar tillsammans med sina syskon där de lagar mat och pratar oavbrutet utan några som helst tecken på kognitiv nedsättning.
Inga föroreningar och nyttig kost
Byns borgmästare Francesco Manconi har egna tankar kring vad som kan ligga bakom framgången. Han pekar på en ren och hälsosam kosthållning samt den omgivande naturen som är fri från föroreningar. Invånarna har traditionellt rört på sig mycket och gått långa sträckor till fots i kuperad terräng trots att det saknas moderna gym.
Kosten inkluderar traditionella lokala specialiteter som ostar och bakverk utan att några strikta dieter har tillämpats.
Statistik visar att antalet hundraåringar i hela Italien har fördubblats sedan 2009 och att den stora majoriteten av dessa äldre personer är kvinnor.