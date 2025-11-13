Receptet: Frukt, grönsaker och svenska blåbär

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Som forskare i Örebro började Cecilia Bergh en studie kring blåbär och dess nytta för patienter som haft hjärtinfarkt, tillsammans med professorn Ole Froberter.

”Det började med Oles forskning om björnar, att björnar inte får de hjärtsjukdomar som vi människor ofta drabbas av”, har hon berättat.

Utifrån ”Mors lilla Olle” och dess förmedlade kunskap om vad björnar äter i skogen, blev blåbär utgångspunkten för en studie vid Örebro universitet.

Cecilia Bergh med kollegor gjorde en pilotstudie med 50 hjärtinfarktspatienter.

Halva gruppen fick torkat blåbärspulver tre gånger om dagen vid sidan av sin vanliga behandling – andra halvan enbart behandlingen. Efter åtta veckor syntes mätbara skillnader mellan grupperna.

Lägre kolesterol – bättre prestationer

Patienterna i blåbärsgruppen fick lägre halter av oxiderat LDL-kolesterol i blodet, en markör för inflammation i kärlen. Dessutom ökade deras prestationsförmåga i ett standardiserat gångtest jämfört med de icke blåbärsätande patienterna.

Försöken gör man i första hand med svenska blåbär och annars nordiska. De är bäst.

Våra nordiska blåbär innehåller dubbelt så mycket anthocyaniner, än de amerikanska som har ett ljusare fruktkött.

Ämnet har visat sig kunna vara ett av de verksamma ämnena i blåbär när det gäller att skydda mot riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.