Receptet: Frukt, grönsaker och svenska blåbär

Frukt, grönt och svenska blåbär bra för hjärtpatienter
Skördetid för sensommarens frukt och grönsaker. Nyttigaste mat man kan tänka sig och dessutom den som gav de mest nöjda deltagarna i ny studie. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

En amerikansk studie visar att hälsosam mat hjälper patienter med hjärtbesvär. Men det visste vi ju redan från svenska blåbär…

Som forskare i Örebro började Cecilia Bergh en studie kring blåbär och dess nytta för patienter som haft hjärtinfarkt, tillsammans med professorn Ole Froberter.

”Det började med Oles forskning om björnar, att björnar inte får de hjärtsjukdomar som vi människor ofta drabbas av”, har hon berättat.

Utifrån ”Mors lilla Olle” och dess förmedlade kunskap om vad björnar äter i skogen, blev blåbär utgångspunkten för en studie vid Örebro universitet.

Cecilia Bergh med kollegor gjorde en pilotstudie med 50 hjärtinfarktspatienter.

Halva gruppen fick torkat blåbärspulver tre gånger om dagen vid sidan av sin vanliga behandling – andra halvan enbart behandlingen. Efter åtta veckor syntes mätbara skillnader mellan grupperna.

Vasaloppet – blåbär är inget blåbär. Dagens PS

Lägre kolesterol – bättre prestationer

Patienterna i blåbärsgruppen fick lägre halter av oxiderat LDL-kolesterol i blodet, en markör för inflammation i kärlen. Dessutom ökade deras prestationsförmåga i ett standardiserat gångtest jämfört med de icke blåbärsätande patienterna.

Försöken gör man i första hand med svenska blåbär och annars nordiska. De är bäst.

Våra nordiska blåbär innehåller dubbelt så mycket anthocyaniner, än de amerikanska som har ett ljusare fruktkött.

Ämnet har visat sig kunna vara ett av de verksamma ämnena i blåbär när det gäller att skydda mot riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.

Blåbär, hur nyttiga som helst och numera bevisat bra även för patienter efter hjärtinfarkt. Ja, åtminstone om det är svenska blåbär, vill säga. (Foto: Paul Kleiven/TT)
Mer hälsosam mat vid hjärtsvikt

Nu visar en amerikansk studie likartade resultat, om än ur en annan ingångsvinkel.

Studien, ledd av Ambarish Pandey, docent i intermedicin i Dallas, visar att för personer som lever med hjärtsvikt kan hälsosam mat betyda skillnad mellan återhämtning och återfall.

“Personer med hjärtsvikt kan ofta uppleva att deras tillstånd förvärras om de inte äter rätt sorts mat efter att de gått hem från sjukhuset”, säger Pandey hos Earth.

Studien inkluderade 150 vuxna, nyligen inlagda på sjukhus för akut hjärtsvikt.

Deltagarna delades in i tre grupper, där en fick medicinskt anpassade måltider och rådgivning med dietist, den andra lådor med färska råvaror och samma rådgivning, medan den tredje gruppen endast fick kostrådgivning utan matleverans.

Bäst med frukt och grönsaker

Resultaten var tydliga. De som antingen fick färdiglagade måltider eller färska råvaror förklarade sig ha en högre livskvalité än de som enbart fick rådgivning.

Bland dem som fick mat var personer som fick frukt- och grönsakslådor mer nöjda än de som fick färdiglagade måltider.

“Om vi ​​kan identifiera den bästa strategin för att ge tillgång till hälsosam mat, kan detta vara omvälvande för personer med hjärtsvikt som är särskilt sårbara efter sjukhusvistelse”, säger Ambarish Pandey om studien som dock bara kan ses som en indikation i avvaktan på mer utförlig och långvarig forskning.

“Inte gott”: Därför äter vi inte grönsaker. Dagens PS

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

