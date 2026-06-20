Kosttillskotten som gör mer skada än nytta

Nästan 20 procent tog fyra eller fler dagligen ur en meny som inkluderar vitaminer, mineraler, probiotika och örttillskott.

Vissa experter menar att vi nu kommit dit att vi, i ivern att maximera vår hälsa, nu riskerar att äventyra den.

Läkare talar om hur de ser ett växande antal patienter med lever-, njur- och mag-tarm-problem som orsakas av ett växande antal kosttillskott.

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Fokusera på maten

BBC:s hälso- och välbefinnandereporter Ruth Clegg citerar en näringsexpert som konstaterar att ”vissa börjar tro att det är bättre att ta ett piller än att äta mat. Det är det inte.”

Gastroenterologen Pedro de Maria Pallares vid Hospital Unversitario La Paz i Madrid säger att antalet patienter han tar emot med leverproblem av örttillskott ökar.

Forskning i USA talar om att 20 procent av alla leverskador nu orsakas av en blandning av ört- och kosttillskott.

Vitamin A, glutamin, ashwagandha och grönt te-extrakt tillhör dem som är särskilt farliga för levern, enligt forskarna.

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Levern kan återhämta sig men långvarig användning kan orsaka kroniska tillstånd.

British Liver Trust säger att även om det finns få data i Storbritannien, ser de fall av leverskador på grund av överdrivet tillskottsintag och ber folk att överväga ”om de potentiella fördelarna överväger eventuella risker”.

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