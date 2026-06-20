En hel cocktail av kosttillskott varje dag kan göra mer skada än nytta. I USA talar man om att de orsakar 20 procent av alla leverskador.
Kosttillskotten som gör mer skada än nytta
En nyligen genomförd, brittisk undersökning, gjord av konsumentgruppen Which?, visar att 76 procent av de svarande tog minst ett kosttillskott regelbundet.
Nästan 20 procent tog fyra eller fler dagligen ur en meny som inkluderar vitaminer, mineraler, probiotika och örttillskott.
Vissa experter menar att vi nu kommit dit att vi, i ivern att maximera vår hälsa, nu riskerar att äventyra den.
Läkare talar om hur de ser ett växande antal patienter med lever-, njur- och mag-tarm-problem som orsakas av ett växande antal kosttillskott.
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Fokusera på maten
BBC:s hälso- och välbefinnandereporter Ruth Clegg citerar en näringsexpert som konstaterar att ”vissa börjar tro att det är bättre att ta ett piller än att äta mat. Det är det inte.”
Gastroenterologen Pedro de Maria Pallares vid Hospital Unversitario La Paz i Madrid säger att antalet patienter han tar emot med leverproblem av örttillskott ökar.
Forskning i USA talar om att 20 procent av alla leverskador nu orsakas av en blandning av ört- och kosttillskott.
Vitamin A, glutamin, ashwagandha och grönt te-extrakt tillhör dem som är särskilt farliga för levern, enligt forskarna.
Levern kan återhämta sig men långvarig användning kan orsaka kroniska tillstånd.
British Liver Trust säger att även om det finns få data i Storbritannien, ser de fall av leverskador på grund av överdrivet tillskottsintag och ber folk att överväga ”om de potentiella fördelarna överväger eventuella risker”.
Kan vara positivt – men var skeptisk
”Kosttillskott kan vara positivt livsförändrande”, säger Karan Rajan, brittisk kirurg som arbetar med hälso- och vetenskapsinnehåll för sociala medier.
”Men alla kosttillskott förtjänar skepsis tills motsatsen bevisats.”
Rajan säger att han själv blivit mer öppensinnad kring kosttillskott och att de har en plats i människors kost när de används klokt.
”Vi vet att vår jord inte är lika näringsrik som den var för årtionden sedan, så en morot på 1950-talet var mycket mer näringsrik än en morot från 2026.”
Brittiska allmänläkare ser nu regelbundet patienter som tar flera kosttillskott och ber om råd.
”Patienter kanske inte inser att de duplicerar ingredienser, överskrider rekommenderade mängder eller tar produkter som kan interagera med receptbelagda läkemedel”, säger professor Victoria Tzortziou Brown. ”Mer är inte alltid bättre.”
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Kombinationer kan skada
Till exempel kan det leda till dubbel dos av multivitaminer tillsammans med ett vitamin B6-tillskott – och för mycket vitamin B6 under en längre tid kan leda till nervskador.
Att ta en cocktail av järn, kalcium och magnesium tillsammans kan minska absorptionshastigheten.
Och vissa vitaminer, som A, D, E och K, är fettlösliga så kroppen lagrar dem längre. Då är det antagligen inte nödvändigt att ta dem dagligen.
”Sociala medier övertygar människor om att de behöver dessa tillskott för att uppnå hälsa”, säger näringsexperten Kristen Stavridis, ”men oftast är det helt enkelt inte sant.”
För en vuxen utan underliggande hälsoproblem rekommenderar hon en balanserad kost, med D-vitamintillskott under vintern och kanske en multivitamin och fiskolja om det behövs.
Stavridis huvudbudskap är att prioritera mat – och att kontakta en läkare om man tror att man har brist på något näringsämne, i stället för att utgå från att ett kosttillskott fixar det.
Ett annat centralt råd är att beakta de rekommenderade dagliga mängder, RDI, som anges på etiketten, tillägger Stavridis.