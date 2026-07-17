Därför älskar fästingar just dig – tre saker som gör dig extra attraktiv

Tre saker som lockar fästingar

Det finns framför allt tre signaler som får fästingen att tänka ”mat”:

Kroppsvärme.

Koldioxiden i din utandningsluft.

Kroppens naturliga doftämnen.

Det är inte parfymen som lockar, utan ämnen som bildas när bakterier på huden bryter ner svett. Bland annat mjölksyra och smörsyra kan fungera som signaler.

Hur stor betydelse lukten har är inte helt klarlagd, men forskarna tror att den spelar en viktig roll tillsammans med värme och koldioxid.

Så minskar du risken att bli biten

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Det finns inget sätt att göra sig helt ointressant för en fästing, men några enkla vanor hjälper:

Bär långbyxor och långärmat.

Stoppa ner byxorna i strumporna.

Välj ljusa kläder – då syns fästingarna lättare.

Titta igenom kläder och kropp efter promenaden.

Vaccinera dig mot TBE om du vistas i riskområden.

Ju snabbare en fästing upptäcks, desto mindre är risken att den hinner bita sig fast.

Glöm inte att hålla koll på bettet

Fästingar kan sprida både TBE-virus och borrelia. Mot TBE finns vaccin, men inte mot borrelia.

Didrik Vanhoenacker tipsar om ett enkelt knep: rita en streckgubbe och markera var på kroppen fästingen satt samt datumet. Då blir det lättare att hålla koll på om det senare uppstår en rodnad, vilket kan vara ett tecken på borrelia.

Didrik Vanhoenacker har blivit biten omkring 500 gånger – utan att ha fått borrelia.

Biologen har fått 500 fästingbett

Som en del av sitt arbete letar Didrik Vanhoenacker regelbundet efter fästingar ute i naturen. Han uppskattar att han blivit biten omkring 500 gånger – utan att ha fått borrelia.

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”Det är statistiskt konstigt. Samtidigt finns det andra som bara haft tre fästingar och fått borrelia två gånger”, säger han.

Fakta: Därför hittar fästingen dig

Vanlig fästing står för omkring 95 procent av alla fästingbett i Sverige.

Den känner av värme, lukt och koldioxid med ett specialiserat sinnesorgan på frambenen, det så kallade Hallers organ.

Fästingen suger blod tre gånger under sin livstid.

Den föds smittfri och kan först efter sitt första blodmål föra vidare sjukdomar som borrelia eller TBE.