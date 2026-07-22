Att resa kan vara stressigt för vem som helst. För den som har autism kan ett flygplatskaos med blinkande informationsskärmar, högtalarutrop, köer och sena gatebyten kännas som ett maraton innan semestern ens har börjat.
Att resa med autism – så blir semestern lugnare för alla
Men med rätt förberedelser går det att göra resan betydligt enklare. Experter och resenärer med egen erfarenhet är överens om en sak: planering slår improvisation nästan varje gång.
Börja med en plan
Den nederländske PR-konsulten Johan Konst, som har autism och reser mycket i jobbet, har hittat sina egna knep. Han bokar helst morgonflyg, väljer direktflyg när det går och investerade tidigt i ett par riktigt bra brusreducerande hörlurar, skriver NY Times.
Det handlar inte om att undvika resor – utan om att hitta ett sätt som fungerar.
För barn: gör flygplatsen mindre mystisk
För barn kan det hjälpa att veta exakt vad som väntar.
Ett enkelt bildschema eller en liten bok med bilder på incheckning, säkerhetskontroll, gaten och flygplanet kan minska oron. Då blir det lättare att förstå vad som händer och i vilken ordning.
Ett ”lugn-kit” i handbagaget kan också göra stor skillnad. Det kan innehålla:
- Brusreducerande hörlurar
- Solglasögon
- Favoritleksak eller gosedjur
- Fidget-leksaker
- Snacks
- Surfplatta eller spel
Kort sagt: packa det som lugnar – inte bara det som väger minst.
Berätta för kabinpersonalen
Flygvärdarna kan inte läsa tankar.
En liten lapp med information om barnets behov kan vara ovärderlig under ombordstigningen.
Exempel:
”Elsa, 9 år. Har autism. Är känslig för höga ljud och uppskattar tydliga instruktioner.”
Ju tidigare besättningen vet detta, desto lättare är det att hjälpa till om något oväntat händer.
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Tänk igenom detaljerna hemma
Många beslut på kort tid kan bli tröttande.
Bestäm därför redan innan ni åker:
- var ni ska äta på flygplatsen
- var ni ska sitta vid gaten
- vad ni gör om flyget blir försenat
- hur ni tar er från flygplatsen till hotellet
Ju färre improvisationer, desto lugnare resa.
Välj rätt ombordstigning
Alla uppskattar inte att gå ombord först.
Vissa vill komma på tidigt för att hinna installera sig i lugn och ro. Andra föredrar att vänta tills nästan alla andra redan sitter på sina platser.
Det finns inget rätt eller fel – bara det som fungerar bäst för den enskilda resenären.
Ta en paus när ni landat
Många vill kasta sig direkt ut på sightseeing.
För vissa är det smartare att göra tvärtom.
En stund på hotellrummet, ett dopp i poolen eller en lugn promenad kan hjälpa kroppen att återhämta sig efter alla intryck.
Rom står faktiskt kvar även efter en tupplur.
Små rutiner gör stor skillnad
Efter resan kan det vara värt att fundera över vad som fungerade bra.
Var morgonflyget bättre? Hjälpte hörlurarna? Var säkerhetskontrollen mindre stressig än väntat?
Varje resa blir en erfarenhet som gör nästa semester lite enklare.
Och egentligen är det råd som många semesterfirare skulle må bra av. För även utan en diagnos är det få som blir en bättre version av sig själva efter tre timmars kö till säkerhetskontrollen och ett gatebyte fem minuter före boarding.
Det här ska du aldrig äta på flyget
Flyget är redan ett litet test av människans tålamod. Du sitter still, luften är torr och kroppen jobbar i motvind – så varför göra saken värre med mat