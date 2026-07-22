Att resa med autism – så blir semestern lugnare för alla

För barn: gör flygplatsen mindre mystisk

För barn kan det hjälpa att veta exakt vad som väntar.

Ett enkelt bildschema eller en liten bok med bilder på incheckning, säkerhetskontroll, gaten och flygplanet kan minska oron. Då blir det lättare att förstå vad som händer och i vilken ordning.

Ett ”lugn-kit” i handbagaget kan också göra stor skillnad. Det kan innehålla:

Brusreducerande hörlurar

Solglasögon

Favoritleksak eller gosedjur

Fidget-leksaker

Snacks

Surfplatta eller spel

Kort sagt: packa det som lugnar – inte bara det som väger minst.

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Berätta för kabinpersonalen

Flygvärdarna kan inte läsa tankar.

En liten lapp med information om barnets behov kan vara ovärderlig under ombordstigningen.

Exempel:

”Elsa, 9 år. Har autism. Är känslig för höga ljud och uppskattar tydliga instruktioner.”

Ju tidigare besättningen vet detta, desto lättare är det att hjälpa till om något oväntat händer.

Tänk igenom detaljerna hemma

Många beslut på kort tid kan bli tröttande.

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Bestäm därför redan innan ni åker:

var ni ska äta på flygplatsen

var ni ska sitta vid gaten

vad ni gör om flyget blir försenat

hur ni tar er från flygplatsen till hotellet

Ju färre improvisationer, desto lugnare resa.

Direktflyg och tidiga morgonavgångar är två knep som många resenärer med autism uppskattar. Foto: Canva

Välj rätt ombordstigning

Alla uppskattar inte att gå ombord först.

Vissa vill komma på tidigt för att hinna installera sig i lugn och ro. Andra föredrar att vänta tills nästan alla andra redan sitter på sina platser.

Det finns inget rätt eller fel – bara det som fungerar bäst för den enskilda resenären.

Ta en paus när ni landat

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Många vill kasta sig direkt ut på sightseeing.

För vissa är det smartare att göra tvärtom.

En stund på hotellrummet, ett dopp i poolen eller en lugn promenad kan hjälpa kroppen att återhämta sig efter alla intryck.

Rom står faktiskt kvar även efter en tupplur.

Små rutiner gör stor skillnad

Efter resan kan det vara värt att fundera över vad som fungerade bra.

Var morgonflyget bättre? Hjälpte hörlurarna? Var säkerhetskontrollen mindre stressig än väntat?

Semestern börjar ofta redan på flygplatsen. Med rätt förberedelser kan resan bli en positiv upplevelse för hela familjen. Foto: Canva

Varje resa blir en erfarenhet som gör nästa semester lite enklare.

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Och egentligen är det råd som många semesterfirare skulle må bra av. För även utan en diagnos är det få som blir en bättre version av sig själva efter tre timmars kö till säkerhetskontrollen och ett gatebyte fem minuter före boarding.