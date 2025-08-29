Nytt verktyg kan förutse ärftliga sjukdomar

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Bygger på en miljon patientjournaler

Forskargruppen har utvecklat en modell som kombinerar AI med elektroniska patientjournaler, som redan innehåller data om exempelvis blodvärden och kolesterolnivåer.

På så sätt kan man bättre beräkna sannolikheten att en person utvecklar en sjukdom baserat på sina genetiska förutsättningar.

ANNONS

”Genom att använda artificiell intelligens och laboratoriedata från verkligheten, som redan finns i de flesta journaler, kan vi nu bättre uppskatta sannolikheten att en sjukdom utvecklas hos en individ med en specifik genetisk variant”, säger Do i ett uttalande.

I studien användes över en miljon elektroniska journaler för att bygga AI-modeller för tio olika ärftliga sjukdomar, bland annat bröstcancer och polycystisk njursjukdom (PKD).

Läs även: Kartläggning av ”hjärnan i magen” kan förklara tarmsjukdomar. News55

Ger en risksiffra för varje variant

När modellen testades på patienter med sällsynta genetiska varianter tilldelades de en risksiffra mellan 0 och 1. Totalt kunde forskarna beräkna risknivåer för mer än 1 600 genetiska varianter.

Resultaten visade att vissa varianter som tidigare klassats som ”osäkra” nu tydligt kunde kopplas till specifika sjukdomar.

”Även om vår AI-modell inte är tänkt att ersätta kliniska bedömningar kan den potentiellt fungera som en viktig vägledning, särskilt när testresultaten är oklara”, säger Dr Iain Forrest, huvudförfattare till studien.

Kan förändra framtidens vård

Tanken är att läkare ska kunna använda riskpoängen som stöd för att avgöra om en patient behöver genomgå fler undersökningar, vidta förebyggande åtgärder – eller slippa onödig oro när risken är låg.

ANNONS

Forskarna planerar nu att utveckla modellen vidare för att inkludera fler sjukdomar och genetiska varianter samt en bredare och mer varierad patientgrupp.

”I slutändan pekar vår studie på en möjlig framtid där AI och rutinmässiga kliniska data samverkar för att ge mer personliga och användbara insikter till patienter och familjer som försöker förstå genetiska testresultat”, avslutar Ron Do.

Läs också: Skador och sjukdomar: Yrkena som drabbas mest. Dagens PS