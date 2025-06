Skador och sjukdomar: Yrkena som drabbas mest

Det är Afa försäkring som nu publicerar sin årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

I rapporten presenteras statistik för olika yrkesgrupper, åldersgrupper, kön och avtalsområden.

Den nu presenterade statistiken visar att risken för långvarig sjukfrånvaro ökade något under 2023.

Kvinnor har högre risk för långvarig sjukfrånvaro än män. De två största diagnoserna bakom långvarig sjukfrånvaro är psykiska och muskuloskeletala, som ledsjukdomar, ryggsjukdomar och sjukdomar i mjukvävnader.

Regeringen: Sjuka ska bli gratis arbetskraft. Dagens PS

”Viss ökning av risken” för sjukdom och skador

”Vi ser en viss ökning av risken för långvarig sjukfrånvaro inom båda avtalsområdena, det vill säga kommuner och regioner respektive för privatanställda arbetare”, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker hos Afa försäkring.

”Risken för långvarig sjukfrånvaro ökade mellan 2022 och 2023, från 22,2 till 23,0 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta inom kommuner och regioner. För privatanställda arbetare ökade risken för långvarig sjukfrånvaro från 17,2 till 17,9 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta under samma tidsperiod.”

Försäkringskassan: De flesta har psykiatriska diagnoser. Dagens PS