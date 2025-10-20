Nytt blodtest hittar 50 cancertyper – stort genombrott

Studien har följt 25 000 vuxna i USA och Kanada där det står klart att blodtestet kan identifiera över 50 cancertyper, varav tre fjärdedelar inte har någon typ av screeningprogram, enligt BBC.

Blodtest upptäcker cancer tidigt

Hälften av typerna upptäcktes på ett tidigt stadie, där de därmed kan ges en diagnos och behandlas snabbare.

Studien kallas Galleri-testet, uppkallat efter tillverkaren – det amerikanska läkemedelsföretaget Grail.

Testet upptäcker fragment av cancer-DNA som har brutits av en tumör och cirkulerar i blodet, och nu vill även det brittiska offentliga sjukvårdssystemet NHS titta närmare på det genom egna tester på 140 000 patienter.

Om det blir ett lyckat resultat även i Storbritannien kan testet rullas ut till en miljon britter.