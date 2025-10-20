Dagens PS
Nytt blodtest hittar 50 cancertyper – stort genombrott

Ett nytt blodtest hittar över 50 cancertyper, vilket kan leda till snabbare behandlingar för cancerpatienter.
Ett nytt blodtest hittar över 50 cancertyper, vilket kan leda till snabbare behandlingar för cancerpatienter.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

En ny studie i Nordamerika har följt tusentals patienter, där ett blodtest hittar över 50 olika cancertyper. Testet påskyndar därmed diagnosen.

Studien har följt 25 000 vuxna i USA och Kanada där det står klart att blodtestet kan identifiera över 50 cancertyper, varav tre fjärdedelar inte har någon typ av screeningprogram, enligt BBC.

Blodtest upptäcker cancer tidigt

Hälften av typerna upptäcktes på ett tidigt stadie, där de därmed kan ges en diagnos och behandlas snabbare.

Studien kallas Galleri-testet, uppkallat efter tillverkaren – det amerikanska läkemedelsföretaget Grail.

Testet upptäcker fragment av cancer-DNA som har brutits av en tumör och cirkulerar i blodet, och nu vill även det brittiska offentliga sjukvårdssystemet NHS titta närmare på det genom egna tester på 140 000 patienter.

Om det blir ett lyckat resultat även i Storbritannien kan testet rullas ut till en miljon britter.

Stort genombrott – tidig behandling

Testet beskrivs som ett stort genombrott i cancerforskningen, där behandlingar nu kommer kunnas sättas in betydligt tidigare och därmed öka antalet som klarar sig.

Testet utesluter cancer bland majoriteten av de som testar negativt, i hela 99 procent av fallen.

Hittar snabbt cancerns ursprung

Samtidigt kan det hitta cancerns ursprung i nio av tio fall.

När det exempelvis undersöker patienter för lung- och bröstcancer var det sju gånger bättre på att hitta cancertyperna.

Att nu ha ännu ett redskap som upptäcker cancer tidigt är oerhört viktigt i kampen mot den dödliga sjukdomen.

Tid räddar liv

Tid räddar liv menar cancerforskarna, en av dem Harpal Kumar, som även är en av cheferna på Grail.

“Den stora majoriteten av människor som dör av cancer gör det för att vi upptäcker deras cancer för sent”, säger han.

CancerKanadaNordamerikastudieTesterUSA
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

