En ny studie i Nordamerika har följt tusentals patienter, där ett blodtest hittar över 50 olika cancertyper. Testet påskyndar därmed diagnosen.
Nytt blodtest hittar 50 cancertyper – stort genombrott
Mest läst i kategorin
KBT – lika bra som sömnmedel mot sömnproblem
Bland unga ökar användningen av sömnmedel men svensk forskning visar att kognitiv beteendeterapi är lika effektiv och dessutom ger ett långvarigt resultat. Förra året hämtade 870 000 personer ut receptbelagda sömnmedel på svenska apoteket, det är över 8 procent av Sveriges befolkning, skriver Medicinsk Vetenskap. Eftersom en del läkemedel både används vid sömnproblem och vid …
Experterna häpnar: Trendig japansk gång har oväntad hälsoeffekt
Ett träningsupplägg som kallas Japansk gång har på kort tid fått spridning i sociala medier. Upplägget bygger på 30 minuters gång där man växlar mellan normalt tempo och korta, snabbare sekvenser. Attraktionskraften är tydlig: Det är enkelt, gratis och kräver ingen utrustning. Dr. Irvin Sulapas, idrottsläkare och docent vid UTHealth Houston, uttryckte sig så här …
Ny forskning: Ät detta kvällssnack innan du somnar
En ny amerikansk studie visar att valet av kvällssnack kan påverka både din tarmflora och ditt immunförsvar. Personer som byter kvällstoasten mot ett grönare alternativ får mindre inflammation i kroppen – och sover dessutom bättre. Det gröna kvällssnackset som tagit världen med storm Det lilla gröna livsmedlet har seglat upp som en ny hälsotrend världen …
Glöm inte att ställa om klockan – och att ställa om livet
Det händer två gånger om året. Sverige går in i kollektiv förvirring. Är det nu vi ställer fram klockan. Eller bak. Och varför är det alltid just jag som får ändra mikron, bilen och väggklockan i köket som går tre minuter fel redan från början. I Nya Zeeland, som precis dragit igång sin sommartid, har …
Skrolla lugnt – din mobil kan ge dig hemorrojder
Vi har alla gjort det. Tagit med en mobil in på toaletten för att “bara kolla en grej”. En kvart senare sitter vi fortfarande där, fast i ett flöde av katter, konspirationer och kändisar med nya ansikten. Men enligt forskarna är detta inte bara dåligt för vår mentala hälsa – utan också för ändtarmen. Skrollandet …
Studien har följt 25 000 vuxna i USA och Kanada där det står klart att blodtestet kan identifiera över 50 cancertyper, varav tre fjärdedelar inte har någon typ av screeningprogram, enligt BBC.
Blodtest upptäcker cancer tidigt
Hälften av typerna upptäcktes på ett tidigt stadie, där de därmed kan ges en diagnos och behandlas snabbare.
Studien kallas Galleri-testet, uppkallat efter tillverkaren – det amerikanska läkemedelsföretaget Grail.
Testet upptäcker fragment av cancer-DNA som har brutits av en tumör och cirkulerar i blodet, och nu vill även det brittiska offentliga sjukvårdssystemet NHS titta närmare på det genom egna tester på 140 000 patienter.
Om det blir ett lyckat resultat även i Storbritannien kan testet rullas ut till en miljon britter.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stort genombrott – tidig behandling
Testet beskrivs som ett stort genombrott i cancerforskningen, där behandlingar nu kommer kunnas sättas in betydligt tidigare och därmed öka antalet som klarar sig.
Testet utesluter cancer bland majoriteten av de som testar negativt, i hela 99 procent av fallen.
Hittar snabbt cancerns ursprung
Samtidigt kan det hitta cancerns ursprung i nio av tio fall.
När det exempelvis undersöker patienter för lung- och bröstcancer var det sju gånger bättre på att hitta cancertyperna.
Att nu ha ännu ett redskap som upptäcker cancer tidigt är oerhört viktigt i kampen mot den dödliga sjukdomen.
Tid räddar liv
Tid räddar liv menar cancerforskarna, en av dem Harpal Kumar, som även är en av cheferna på Grail.
“Den stora majoriteten av människor som dör av cancer gör det för att vi upptäcker deras cancer för sent”, säger han.
Läs även:
WHO varnar: Alkohol orsakar cancer och kostar EU miljarder. Dagens PS
Då ökar risken att du dör i cancer – ny studie varnar. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Molntjänster: Europa måste klippa beroendet av USA
Måndagens driftstopp hos Amazon Web Services påverkar bolag i Europa och Sverige som är alltför beroende av molntjänster i USA. Det beroendet måste nu klippas av enligt experter. Amazon Web Services (AWS), som är en av världens ledande leverantörer av molntjänster, rapporterade ett större driftsavbrott tidigt på måndagsmorgonen som fick konsekvenser för dussintals populära webbplatser …
Nytt blodtest hittar 50 cancertyper – stort genombrott
En ny studie i Nordamerika har följt tusentals patienter, där ett blodtest hittar över 50 olika cancertyper. Testet påskyndar därmed diagnosen. Studien har följt 25 000 vuxna i USA och Kanada där det står klart att blodtestet kan identifiera över 50 cancertyper, varav tre fjärdedelar inte har någon typ av screeningprogram, enligt BBC. Blodtest upptäcker …
Stegras kris: Nu lämnar ordföranden
Krisen för gröna stål-projektet Stegra växer. Nu kommer första offret när styrelseordföranden Harald Mix får lämna. Grönt stål-projektet Stegra är så ekonomiskt utsatt att slutet kan vara nära, skrev Financial Times förra veckan och drog paralleller till Northvolt. FT konstaterade att Stegra slåss mot ett finansieringsunderskott som tredubblats på kort tid och just nu är …
Då kan USA-börsen bli landets värsta mardröm
Många amerikanska hushåll har tjänat pengar på börsrusningen, och det håller igång tillväxten. Men om börsen faller riskerar det att bli USA:s akilleshäl. Den amerikanska aktiemarknaden har gått som tåget under året. Men den kraftiga börsuppgången, där omkring 9 000 miljarder dollar i värde har skapats, kan också vara USA:s största sårbarhet. Beroendet av att …
Fartyg fyller världshaven – då sjunker priset på olja
Över 1,2 miljarder fat råolja och kondensat är för närvarande under transport till sjöss, vilket når fleråriga toppar samtidigt som oljepriserna rasar. Oljepriserna fortsätter att falla när allt större volymer olja transporteras på världshaven. WTI-råolja sjönk till 56,84 dollar per fat (-1,22 procent) medan Brent-olja föll till 60,55 dollar (-1,26 procent), rapporterar Oilprice.com. Enligt data …