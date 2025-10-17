WHO varnar: Alkohol orsakar cancer och kostar EU miljarder

I EU orsakade alkohol över 111 000 nya cancerfall under 2020, enligt WHO:s analys. Globalt uppskattas antalet till cirka 741 000, varav nästan 70 procent av de nya diagnoserna var män som drabbats.

Utöver det mänskliga lidandet är den ekonomiska effekten betydande. WHO beräknar att för tidiga dödsfall till följd av alkoholrelaterade cancerformer kostade omkring 53 miljarder kronor (4,58 miljarder euro) redan år 2018.

Dr Gundo Weiler, chef för förebyggande hälsovård vid WHO:s Europakontor, säger till Euronews att priset Europa betalar för alkoholkonsumtionen är orimligt högt.

“Europa, särskilt EU-länderna, betalar ett alltför högt pris för alkoholen, i form av cancerfall som hade kunnat undvikas, splittrade familjer och miljardkostnader för skattebetalarna”, säger han och fortsätter:

“Vissa kallar alkohol ett kulturarv, men sjukdom, död och funktionsnedsättning bör inte normaliseras som en del av europeisk kultur.”

Dr Béatrice Lauby-Secretan säger till Euronews att det är avgörande att öka medvetenheten om alkoholens cancerrisker och att ingen konsumtionsnivå är säker. Foto: Zachary Kadolph/Unsplash

Så orsakar alkohol cancer

Alkohol klassades redan 1988 som cancerframkallande av IARC. Forskningen visar att alkoholkonsumtion ökar risken för minst sju cancerformer, bland annat i mun, svalg, struphuvud, matstrupe, lever, tjock- och ändtarm samt bröst.

Riskerna förklaras av flera biologiska mekanismer. Alkohol påverkar bland annat hormonnivåerna, förändrar tarmens mikrobiom. Detta orsakar DNA-skador genom den giftiga nedbrytningsprodukten acetaldehyd, som bildas när kroppen bryter ner etanol.

Att minska eller helt avstå från alkohol sänker i motsvarande grad risken för att utveckla dessa cancerformer.