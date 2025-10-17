Alkoholkonsumtion är en av de främsta orsakerna till cancer i Europa. En ny rapport från World Health Organization (WHO) cancerforskningsorgan, International Agency for Research on Cancer (IARC), visar att alkohol inte bara hotar hälsan utan också medför enorma samhällsekonomiska kostnader.
WHO varnar: Alkohol orsakar cancer och kostar EU miljarder
Mest läst i kategorin
Här kan maten vara avgörande
Växtbaserad kost är inte bara allmänt bra för kropp och planet. Nu visar Karolinska institutet att den även kan minska demensrisken. Vi behöver äta mer växtbaserad kost, både för klimatets och planetens skull och för den egna hälsans. Det är fakta som numera förnekas av ytterst få. Nu kommer fler skäl att välja en hälsosam …
Glöm gymmet – allt du behöver är en järnkula och lite vilja
Det började i Ryssland, förstås. Där användes kettlebells – eller girjor som en järnkula kallades – ursprungligen för att väga säckar med säd. Men som så ofta i mänsklighetens historia gick det snabbt från praktiskt till fåfängt. Cirkusartister började jonglera med de tunga kloten, militärer tränade med dem och någonstans på vägen uppstod en ny …
Fastnat i grå vardag? Mel Robbins tips gör dig glad
Hon har inspirerat miljoner människor att ta kontroll över sina liv, men nu berättar Mel Robbins att hon själv fastnat i vardagens gråhet. Hennes lösning? En oväntat enkel vana som vem som helst kan testa redan i dag. I ett avsnitt av sin populära podcast tar bästsäljande författaren och föreläsaren Mel Robbins upp ett ämne …
Nu är det officiellt: den ludna frukten räddar din mage
Den ludna frukten ser ut som ett hårigt ägg och har länge stått i skuggan av bananen. Men nu har kiwi, den ludna frukten, fått sin revansch. Enligt ett nytt EU-beslut är den gröna frukten inte bara rik på C-vitamin – den är också vetenskapligt bevisad att få fart på magen. NHS i Storbritannien håller …
Tröttare än någonsin? Din teknik kan hålla svaret
Vi skyller ofta vår trötthet på fulla kalendrar, kravfyllda arbetsdagar och ett ständigt inflöde av mejl. Men enligt den amerikanske forskaren Paul Leonardi, professor i teknikledning vid University of California, ligger problemet djupare än så. Våra hjärnor är helt enkelt inte byggda för hur vi använder digital teknik i dag. Leonardi beskriver fenomenet i sin …
I EU orsakade alkohol över 111 000 nya cancerfall under 2020, enligt WHO:s analys. Globalt uppskattas antalet till cirka 741 000, varav nästan 70 procent av de nya diagnoserna var män som drabbats.
Utöver det mänskliga lidandet är den ekonomiska effekten betydande. WHO beräknar att för tidiga dödsfall till följd av alkoholrelaterade cancerformer kostade omkring 53 miljarder kronor (4,58 miljarder euro) redan år 2018.
Dr Gundo Weiler, chef för förebyggande hälsovård vid WHO:s Europakontor, säger till Euronews att priset Europa betalar för alkoholkonsumtionen är orimligt högt.
“Europa, särskilt EU-länderna, betalar ett alltför högt pris för alkoholen, i form av cancerfall som hade kunnat undvikas, splittrade familjer och miljardkostnader för skattebetalarna”, säger han och fortsätter:
“Vissa kallar alkohol ett kulturarv, men sjukdom, död och funktionsnedsättning bör inte normaliseras som en del av europeisk kultur.”
Så orsakar alkohol cancer
Alkohol klassades redan 1988 som cancerframkallande av IARC. Forskningen visar att alkoholkonsumtion ökar risken för minst sju cancerformer, bland annat i mun, svalg, struphuvud, matstrupe, lever, tjock- och ändtarm samt bröst.
Riskerna förklaras av flera biologiska mekanismer. Alkohol påverkar bland annat hormonnivåerna, förändrar tarmens mikrobiom. Detta orsakar DNA-skador genom den giftiga nedbrytningsprodukten acetaldehyd, som bildas när kroppen bryter ner etanol.
Att minska eller helt avstå från alkohol sänker i motsvarande grad risken för att utveckla dessa cancerformer.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Även måttligt drickande innebär risk
Rapporten visar att de flesta alkoholrelaterade cancerfall kan kopplas till så kallat riskfyllt drickande, vilket innebär två till sex alkoholhaltiga enheter per dag, eller till tungt drickande, mer än sex drycker per dag.
Även en måttlig konsumtion, definierad som mindre än två enheter per dag, orsakade dock över 100 000 nya cancerfall globalt under 2020.
Läs mer: Se upp – bedragare utger sig för att vara från FI E55
Dr Elisabete Weiderpass, chef för IARC, framhåller att resultaten nu är entydiga.
“Det står bortom allt tvivel att befolkningsinriktade alkoholpolicys minskar konsumtionen. Och att minskad konsumtion i sin tur sänker cancerrisken”, säger hon i artikeln i Euronews.
WHO efterlyser tuffare åtgärder
För att minska alkoholkonsumtionen föreslår WHO en rad politiska reformer på bred front. Myndigheten vill bland annat se höjda alkoholskatter, införande av minimipriser, höjd laglig inköpsålder och begränsade försäljningstider och försäljningsdagar. Andra förslag är reglering av butikstäthet, förbud mot alkoholreklam och statlig kontroll över försäljning.
Enligt IARC bidrar dessa åtgärder sammantaget till att minska drickandet och därmed antalet cancerfall. En studie från 2021 visar att en fördubbling av alkoholskatten hade kunnat förhindra cirka 6 procent av alla nya alkoholrelaterade cancerfall och dödsfall i WHO:s europeiska region under 2019.
Ingen nivå av alkohol är säker
Dr Béatrice Lauby-Secretan, biträdande chef för IARC:s avdelning för evidenssyntes och klassificering, betonar vikten av att förändra synen på alkohol i artikeln i Euronews.
“Att öka medvetenheten om alkoholens cancerrisker och om att ingen konsumtionsnivå är säker är avgörande. Alla har en roll i att förändra de normer och värderingar som idag omger alkoholkonsumtionen”, säger hon.
Fakta från WHO: Alkohol och cancer
- Alkohol klassades som cancerframkallande redan 1988
- Ökar risken för minst sju cancerformer
- Orsakade globalt 741 000 cancerfall år 2020
- EU stod för 111 000 av dessa fall
- Nästan 70 procent av de drabbade är män
- Måttlig konsumtion är inte riskfri
- En fördubblad alkoholskatt kan minska antalet fall med cirka 6 procent
- WHO vill se stramare regler för pris, tillgänglighet och marknadsföring
Källa: Euronews, Alcohol is fuelling thousands of cancer cases and costing Europe billions of euros, WHO warns, oktober 2025. Valutakonverteringen baseras på kursen 11,6 kr/euro enligt källa Riksbanken, 16 oktober 2025.
Läs mer: Tröttare än någonsin? Din teknik kan hålla svaret Dagens PS
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Här kan maten vara avgörande
Växtbaserad kost är inte bara allmänt bra för kropp och planet. Nu visar Karolinska institutet att den även kan minska demensrisken. Vi behöver äta mer växtbaserad kost, både för klimatets och planetens skull och för den egna hälsans. Det är fakta som numera förnekas av ytterst få. Nu kommer fler skäl att välja en hälsosam …
Ekonomen varnar: Det här ska du inte göra med ditt sparande
Många svenskar tror att globalfonder är den säkra vägen till riskspridning. Men verkligheten är en annan, varnar Swedbanks privatekonom Arturo Arques. Globalfonder har ökat kraftigt i popularitet senaste åren. Av svenskarnas totala kapital som är placerat i aktiefonder är hela 40 procent placerat i globalfonder, visar statistik som Avanza hänvisar till.? Det verkar helt enkelt …
Amerikanarnas nya lyxbil gör upp med räckviddsångesten
Biltillverkaren Jeep dammar av ett av sina mest anrika modellnamn och lanserar en helt ny linje som inte bara är elegant utan också banar väg för en helt ny typ av drivlina. Den nya modellen, som nu får de klassiska Jeep-märkena tillbaka, introducerar en unik lösning för eldrivna fordon med en räckviddsförlängande elmotor som lovar …
De 10 mest läsvärda böckerna just nu
Årets mest omtalade romaner rör sig mellan övervakning och identitet, klass och klimat, makt och moral. BBC:s litteraturredaktion valde ut de 18 bästa hittills i år. Vi har valt 10 böcker av dessa som känns extra läsvärda. En samling tio läsvärda, intellektuellt utmanande och samtida böcker för en bokälskare helt enkelt! 1. Katabasis av R.F. …
WHO varnar: Alkohol orsakar cancer och kostar EU miljarder
Alkoholkonsumtion är en av de främsta orsakerna till cancer i Europa. En ny rapport från World Health Organization (WHO) cancerforskningsorgan, International Agency for Research on Cancer (IARC), visar att alkohol inte bara hotar hälsan utan också medför enorma samhällsekonomiska kostnader. I EU orsakade alkohol över 111 000 nya cancerfall under 2020, enligt WHO:s analys. Globalt …