Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

WHO varnar: Alkohol orsakar cancer och kostar EU miljarder

WHO beräknar att dödsfall till följd av alkoholrelaterade cancerformer kostade omkring 53 miljarder kronor redan år 2018. Foto: Mick Haupt/Unsplash
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Alkoholkonsumtion är en av de främsta orsakerna till cancer i Europa. En ny rapport från World Health Organization (WHO) cancerforskningsorgan, International Agency for Research on Cancer (IARC), visar att alkohol inte bara hotar hälsan utan också medför enorma samhällsekonomiska kostnader.

I EU orsakade alkohol över 111 000 nya cancerfall under 2020, enligt WHO:s analys. Globalt uppskattas antalet till cirka 741 000, varav nästan 70 procent av de nya diagnoserna var män som drabbats.

Utöver det mänskliga lidandet är den ekonomiska effekten betydande. WHO beräknar att för tidiga dödsfall till följd av alkoholrelaterade cancerformer kostade omkring 53 miljarder kronor (4,58 miljarder euro) redan år 2018.

Dr Gundo Weiler, chef för förebyggande hälsovård vid WHO:s Europakontor, säger till Euronews att priset Europa betalar för alkoholkonsumtionen är orimligt högt.

“Europa, särskilt EU-länderna, betalar ett alltför högt pris för alkoholen, i form av cancerfall som hade kunnat undvikas, splittrade familjer och miljardkostnader för skattebetalarna”, säger han och fortsätter:
“Vissa kallar alkohol ett kulturarv, men sjukdom, död och funktionsnedsättning bör inte normaliseras som en del av europeisk kultur.”

Dr Béatrice Lauby-Secretan säger till Euronews att det är avgörande att öka medvetenheten om alkoholens cancerrisker och att ingen konsumtionsnivå är säker. Foto: Zachary Kadolph/Unsplash

Så orsakar alkohol cancer

Alkohol klassades redan 1988 som cancerframkallande av IARC. Forskningen visar att alkoholkonsumtion ökar risken för minst sju cancerformer, bland annat i mun, svalg, struphuvud, matstrupe, lever, tjock- och ändtarm samt bröst.

Riskerna förklaras av flera biologiska mekanismer. Alkohol påverkar bland annat hormonnivåerna, förändrar tarmens mikrobiom. Detta orsakar DNA-skador genom den giftiga nedbrytningsprodukten acetaldehyd, som bildas när kroppen bryter ner etanol.

Att minska eller helt avstå från alkohol sänker i motsvarande grad risken för att utveckla dessa cancerformer.

Även måttligt drickande innebär risk

Rapporten visar att de flesta alkoholrelaterade cancerfall kan kopplas till så kallat riskfyllt drickande, vilket innebär två till sex alkoholhaltiga enheter per dag, eller till tungt drickande, mer än sex drycker per dag.

Även en måttlig konsumtion, definierad som mindre än två enheter per dag, orsakade dock över 100 000 nya cancerfall globalt under 2020.

Dr Elisabete Weiderpass, chef för IARC, framhåller att resultaten nu är entydiga.
“Det står bortom allt tvivel att befolkningsinriktade alkoholpolicys minskar konsumtionen. Och att minskad konsumtion i sin tur sänker cancerrisken”, säger hon i artikeln i Euronews.

WHO efterlyser tuffare åtgärder

För att minska alkoholkonsumtionen föreslår WHO en rad politiska reformer på bred front. Myndigheten vill bland annat se höjda alkoholskatter, införande av minimipriser, höjd laglig inköpsålder och begränsade försäljningstider och försäljningsdagar. Andra förslag är reglering av butikstäthet, förbud mot alkoholreklam och statlig kontroll över försäljning.

Enligt IARC bidrar dessa åtgärder sammantaget till att minska drickandet och därmed antalet cancerfall. En studie från 2021 visar att en fördubbling av alkoholskatten hade kunnat förhindra cirka 6 procent av alla nya alkoholrelaterade cancerfall och dödsfall i WHO:s europeiska region under 2019.

Ingen nivå av alkohol är säker

Dr Béatrice Lauby-Secretan, biträdande chef för IARC:s avdelning för evidenssyntes och klassificering, betonar vikten av att förändra synen på alkohol i artikeln i Euronews.

“Att öka medvetenheten om alkoholens cancerrisker och om att ingen konsumtionsnivå är säker är avgörande. Alla har en roll i att förändra de normer och värderingar som idag omger alkoholkonsumtionen”, säger hon.

Fakta från WHO: Alkohol och cancer

  • Alkohol klassades som cancerframkallande redan 1988
  • Ökar risken för minst sju cancerformer
  • Orsakade globalt 741 000 cancerfall år 2020
  • EU stod för 111 000 av dessa fall
  • Nästan 70 procent av de drabbade är män
  • Måttlig konsumtion är inte riskfri
  • En fördubblad alkoholskatt kan minska antalet fall med cirka 6 procent
  • WHO vill se stramare regler för pris, tillgänglighet och marknadsföring

Källa: Euronews, Alcohol is fuelling thousands of cancer cases and costing Europe billions of euros, WHO warns, oktober 2025. Valutakonverteringen baseras på kursen 11,6 kr/euro enligt källa Riksbanken, 16 oktober 2025.

Cancer
