Den oväntade effekten av Ozempic – handlar inte om vikten

Enligt en granskning i Dagens Nyheter har intresset för de nya fetmaläkemedlen fullkomligt exploderat. Tusentals svenskar använder i dag de så kallade GLP-1-agonisterna för att gå ner i vikt.

På andra sidan Atlanten tar hela en av åtta vuxna något receptbelagt läkemedel för att tappa vikt, visade en undersökning från i fjol.

Men medicinen kan vara bra för annat än viktnedgång och diabetes.

En ny studie publicerad i The Lancet visar att läkemedlet semaglutid, som säljs under namnen Ozempic och Wegovy, även förbättrar hjärthälsan – oberoende av hur mycket vikt patienterna faktiskt går ner.

Färre hjärtinfarkter och strokes

Forskarna bakom studien, som omfattade över 17 600 personer över 45 år, har följt patienter som var överviktiga och hade hjärt-kärlsjukdom – men inte diabetes. Deltagarna fick antingen veckovisa injektioner av semaglutid eller ett placebo.

Resultaten visar att de som behandlades med semaglutid fick 20 procent färre hjärtinfarkter, strokes och andra allvarliga hjärthändelser jämfört med kontrollgruppen. Effekten var densamma oavsett om deltagarna var något eller kraftigt överviktiga – och oavsett hur mycket de faktiskt gick ner i vikt.

“Det marknadsförs som en spruta för viktminskning, men dess fördelar för hjärtat är inte direkt kopplade till hur mycket vikt man går ner”, säger John Deanfield, en av studiens huvudförfattare, till Euronews.