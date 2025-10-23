Dagens PS
USA inför sanktioner mot rysk olja

Hälsa

Den oväntade effekten av Ozempic – handlar inte om vikten

Ozempic
Ozempic skyddar hjärtat – även utan viktminskning (Foto: Marcus Brandt/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

De populära läkemedlen mot diabetes och fetma visar sig göra mer än att bara krympa midjemåttet. 

Enligt en granskning i Dagens Nyheter har intresset för de nya fetmaläkemedlen fullkomligt exploderat. Tusentals svenskar använder i dag de så kallade GLP-1-agonisterna för att gå ner i vikt. 

På andra sidan Atlanten tar hela en av åtta vuxna något receptbelagt läkemedel för att tappa vikt, visade en undersökning från i fjol. 

Men medicinen kan vara bra för annat än viktnedgång och diabetes. 

En ny studie publicerad i The Lancet visar att läkemedlet semaglutid, som säljs under namnen Ozempic och Wegovy, även förbättrar hjärthälsan – oberoende av hur mycket vikt patienterna faktiskt går ner.

Färre hjärtinfarkter och strokes

Forskarna bakom studien, som omfattade över 17 600 personer över 45 år, har följt patienter som var överviktiga och hade hjärt-kärlsjukdom – men inte diabetes. Deltagarna fick antingen veckovisa injektioner av semaglutid eller ett placebo.

Resultaten visar att de som behandlades med semaglutid fick 20 procent färre hjärtinfarkter, strokes och andra allvarliga hjärthändelser jämfört med kontrollgruppen. Effekten var densamma oavsett om deltagarna var något eller kraftigt överviktiga – och oavsett hur mycket de faktiskt gick ner i vikt.

“Det marknadsförs som en spruta för viktminskning, men dess fördelar för hjärtat är inte direkt kopplade till hur mycket vikt man går ner”, säger John Deanfield, en av studiens huvudförfattare, till Euronews

Effekten sitter inte i vikten

Tidigare har läkemedel som Ozempic främst hyllats för sina effekter på viktnedgång, men forskarna menar att studien förändrar bilden av hur de fungerar.

“De här resultaten förändrar hur vi ser på vad det här läkemedlet faktiskt gör”, säger Deanfield.

Han förklarar att fördelarna för hjärtat tycks uppstå oberoende av viktminskning, vilket innebär att läkemedlet kan skydda hjärtat även för personer som inte går ner särskilt mycket i vikt.

“Du behöver inte gå ner mycket i vikt och du behöver inte ha ett högt BMI för att få hjärt-kärlfördelar”, säger han.

Ozempic
Semaglutid förbättrar hjärthälsan – oberoende av hur mycket vikt patienterna faktiskt går ner (Foto: Johan Nilsson/TT)

Minskad bukfetma ger extra skydd

En del av effekten kunde kopplas till en minskad midjeomkrets, vilket står för ungefär en tredjedel av de positiva resultaten efter två år. 

Deanfield förklarar att det inte är oväntat, eftersom bukfetma är särskilt skadligt för hjärtat: “Fett runt magen är farligare för vår hjärt-kärlhälsa än den totala kroppsvikten”, säger han.

Flera möjliga orsaker

Forskarna tror att semaglutid skyddar hjärtat på flera sätt: genom att minska inflammation, sänka blodtrycket, förbättra kolesterolvärden och stärka blodkärlen.

Läkemedlet tillhör en klass som kallas GLP-1-receptoragonister, som efterliknar ett hormon i kroppen som bland annat får oss att känna mättnad längre.

Kan bli tillgängligt för fler

Deanfield menar att resultaten borde påverka hur läkemedlet används framöver. Han vill se en bredare tillgång till semaglutid, inte bara för de mest överviktiga patienterna eller under korta behandlingstider.

Samtidigt varnar han för att biverkningar måste följas noggrant, särskilt om fler börjar använda läkemedlet. De vanligaste problemen är illamående, diarré och kräkningar.

Men slutsatsen i studien är tydlig: läkemedel som Ozempic verkar kunna skydda hjärtat – även utan dramatisk viktminskning.

Hjärta Läkemedel Övervikt ozempic
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

