Nya rön: Mirakelmedlet kan skada hjärtat 

Trenden med att stoppa i sig melatonin kanske inte är riktigt så bra visar nya studier som earth.com rapporterar om. Studien är dock inte ännu vetenskapligt belagd.

Fler får hjärtproblem

Studien sajten hänvisar till visar att vuxna med kroniska sömnsvårigheter som använde melatonin på regelbunden basis, under ett år, hade 90 procent större risk att få hjärtproblem än jämförelsegruppen som inte använde melatoninet. Studien omfattar 130 000 vuxna med sömnproblem, som använder melatonin, plus jämförelsegruppen.

Undersökningen visar också att det är betydligt vanligare att den som använder tillskottet också hamnar på sjukhus.

Läs mer: Melatonin och magnesium är inget botemedel Dagens PS

I undersökningen var fokus på att se om långtidsanvändning av substansen skapade hjärtproblem. Forskningsledare har varit Ekenedilichukwu Nnadi vid Kings County Primary Care. Han säger så här om resultaten:

”Melatonintillskott är kanske inte så ofarliga som det antas. Om vår studie bekräftas kommer det att påverka hur läkare ger råd om sömnhjälp”, säger Nnadi till sajten.

Svenska varningar

Även svenska experter har uttryckt oro för användningen av melatonin och den allt mer ökande förskrivningen.

ANNONS

Läs mer: KBT – lika bra som sömnmedel mot sömnproblem (Dagens PS)

I ett pressmeddelande med information till allmänheten avråder Elin Kimland, senior utredare vid Läkemedelsverket, från att använda melatonin som en av de första åtgärderna om man har svårt att sova.Hon varnar också för att man inte vet vilka de långsiktiga effekterna blir av att använda melatonin.

”Ofta behövs inte läkemedel för att komma till rätta med tillfälliga sömnbesvär. Det är bättre att försöka komma till rätta med problemen och hitta en långsiktig lösning i stället för att medicinera bort sina symtom”, säger hon.