KBT – lika bra som sömnmedel mot sömnproblem

Förra året hämtade 870 000 personer ut receptbelagda sömnmedel på svenska apoteket, det är över 8 procent av Sveriges befolkning, skriver Medicinsk Vetenskap.

Eftersom en del läkemedel både används vid sömnproblem och vid andra problem är det svårt att veta exakt hur mycket sömnmedel som används i landet, men det går att se att användningen har förändrats mycket på 20 år.

Ökat kraftigt bland tonåringar

Beroendeframkallande läkemedel står för en allt mindre andel av sömnmedlen, vilket är positivt, men forskare oroas över att unga människors användning av receptbelagda sömnmedel har ökat kraftigt, allra mest bland kvinnor.

Andelen flickor i åldersgruppen 15–19 år som använder sömnmedel har ökat från någon procent år 2006 till 10 procent 2024.

Det finns flera orsaker som troligtvis kan bidra till den här ökningen men det är inte självklart vad den beror på.

“Under den här perioden har det skett flera stora förändringar som man kan anta har betydelse. Andelen unga med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, till exempel adhd, har ökat kraftigt, och smartphones har blivit en del av vår vardag. Dessutom har det blivit lättare att ordinera melatonin”, säger Johan Reutfors till Medicinsk Vetenskap.

Han är psykiater och docent vid Karolinska institutets Centrum för läkemedelsepidemiologi, och forskar om användning av sömnmedel.

Li Åslund är psykolog och forskar om ungas sömnbesvär vid Karolinska Institutet och hon bekräftar att sömnproblem ökat bland unga.

“Nationella och internationella studier visar att många ungdomar i dag sover mindre än tidigare generationer. Problemet är särskilt utbrett bland barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, där upp till 75 procent har återkommande problem med insomning eller orolig sömn. Svårigheterna kan hänga ihop med biologiska faktorer men också med beteendemönster, oro och problem att varva ned på kvällen”, säger hon till Medicinsk Vetenskap.