Bland unga ökar användningen av sömnmedel men svensk forskning visar att kognitiv beteendeterapi är lika effektiv och dessutom ger ett långvarigt resultat.
KBT – lika bra som sömnmedel mot sömnproblem
Mest läst i kategorin
Experterna häpnar: Trendig japansk gång har oväntad hälsoeffekt
Ett träningsupplägg som kallas Japansk gång har på kort tid fått spridning i sociala medier. Upplägget bygger på 30 minuters gång där man växlar mellan normalt tempo och korta, snabbare sekvenser. Attraktionskraften är tydlig: Det är enkelt, gratis och kräver ingen utrustning. Dr. Irvin Sulapas, idrottsläkare och docent vid UTHealth Houston, uttryckte sig så här …
Ny forskning: Ät detta kvällssnack innan du somnar
En ny amerikansk studie visar att valet av kvällssnack kan påverka både din tarmflora och ditt immunförsvar. Personer som byter kvällstoasten mot ett grönare alternativ får mindre inflammation i kroppen – och sover dessutom bättre. Det gröna kvällssnackset som tagit världen med storm Det lilla gröna livsmedlet har seglat upp som en ny hälsotrend världen …
Glöm inte att ställa om klockan – och att ställa om livet
Det händer två gånger om året. Sverige går in i kollektiv förvirring. Är det nu vi ställer fram klockan. Eller bak. Och varför är det alltid just jag som får ändra mikron, bilen och väggklockan i köket som går tre minuter fel redan från början. I Nya Zeeland, som precis dragit igång sin sommartid, har …
Skrolla lugnt – din mobil kan ge dig hemorrojder
Vi har alla gjort det. Tagit med en mobil in på toaletten för att “bara kolla en grej”. En kvart senare sitter vi fortfarande där, fast i ett flöde av katter, konspirationer och kändisar med nya ansikten. Men enligt forskarna är detta inte bara dåligt för vår mentala hälsa – utan också för ändtarmen. Skrollandet …
Här kan maten vara avgörande
Växtbaserad kost är inte bara allmänt bra för kropp och planet. Nu visar Karolinska institutet att den även kan minska demensrisken. Vi behöver äta mer växtbaserad kost, både för klimatets och planetens skull och för den egna hälsans. Det är fakta som numera förnekas av ytterst få. Nu kommer fler skäl att välja en hälsosam …
Förra året hämtade 870 000 personer ut receptbelagda sömnmedel på svenska apoteket, det är över 8 procent av Sveriges befolkning, skriver Medicinsk Vetenskap.
Eftersom en del läkemedel både används vid sömnproblem och vid andra problem är det svårt att veta exakt hur mycket sömnmedel som används i landet, men det går att se att användningen har förändrats mycket på 20 år.
Ökat kraftigt bland tonåringar
Beroendeframkallande läkemedel står för en allt mindre andel av sömnmedlen, vilket är positivt, men forskare oroas över att unga människors användning av receptbelagda sömnmedel har ökat kraftigt, allra mest bland kvinnor.
Andelen flickor i åldersgruppen 15–19 år som använder sömnmedel har ökat från någon procent år 2006 till 10 procent 2024.
Det finns flera orsaker som troligtvis kan bidra till den här ökningen men det är inte självklart vad den beror på.
“Under den här perioden har det skett flera stora förändringar som man kan anta har betydelse. Andelen unga med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, till exempel adhd, har ökat kraftigt, och smartphones har blivit en del av vår vardag. Dessutom har det blivit lättare att ordinera melatonin”, säger Johan Reutfors till Medicinsk Vetenskap.
Han är psykiater och docent vid Karolinska institutets Centrum för läkemedelsepidemiologi, och forskar om användning av sömnmedel.
Li Åslund är psykolog och forskar om ungas sömnbesvär vid Karolinska Institutet och hon bekräftar att sömnproblem ökat bland unga.
“Nationella och internationella studier visar att många ungdomar i dag sover mindre än tidigare generationer. Problemet är särskilt utbrett bland barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, där upp till 75 procent har återkommande problem med insomning eller orolig sömn. Svårigheterna kan hänga ihop med biologiska faktorer men också med beteendemönster, oro och problem att varva ned på kvällen”, säger hon till Medicinsk Vetenskap.
Senaste nytt
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Hormonet melatonin
Unga får huvudsakligen malatonin för sina sömnproblem och Johan Reutfors säger att det inte är förknippat med några hälsorisker än, men att vi inte vet allt, exempelvis om det kan påverka pubertetsutvecklingen.
Melatonin är ett hormon som reglerar vår dygnsrytm. Det har varit känt länge men det är först under de senaste årtiondena som det har börjat användas som sömnläkemedel.
Joar Guterstam forskar om beroende vid Karolinska institutets institution för klinisk neurovetenskap och är överläkare vid Region Stockholms Beroendecentrum
Han säger att när effekten av melatonin på insomningstid och sömnkvalitet mäts i studier är den inte så imponerande, men det hjälper lite för en del.
Enligt honom kan placeboeffekten vara viktig för många och han menar att oron för att inte kunna somna kan minska av vetskapen att ha tagit medicin.
Han tycker inte heller att det är oproblematiskt att användningen av melatonin ökar bland unga och han påtalar att vi brukar vara restriktiva med läkemedel till unga hjärnor som fortfarande utvecklas och menar att även om intrycket i dag är att melatonin är snällt är det inte så väl beforskat.
Säker behandling som hjälper
Det finns dock en behandling mot sömnproblem som ger väldigt bra resultat mot både på kort och lång sikt och den riskerar inte att leda till beroende.
“Kognitiv beteendeterapi mot insomni, KBT-i, ger bra hjälp och effekten är bestående. När vi följt upp tio år efter behandling har vi sett att sömnen fortfarande fungerar bra för patienten”, säger Kerstin Blom till Medicinsk Vetenskap.
Hon är psykolog och forskare vid Karolinska institutets institution för klinisk neurovetenskap.
I jämförelser med andra alternativ har KBT-i visat sig vara lika effektivt som sömnläkemedel, men trots det är det tusen gånger vanligare med läkemedelsbehandling mot sömnproblem än med KBT.
Bristande tillgång och kunskap
Li Åslund tycker att unga med sömnproblem i första hand alltid bör erbjudas psykologiska och beteendebaserade insatser.
Enligt henne är dock tillgången till psykologisk behandling ojämn i Sverige och många familjer drabbas av långa väntetider, vilket hon tror kan bidra till att läkemedel förskrivs i stället.
Bristande tillgång är en förklaring, men Kerstin Blom menar att det i vården också saknas kunskap om KBT.
Hon säger att synen på sömnproblem ofta inte är helt uppdaterad och menar att det bidrar till att alla inte är medvetna om vilka lösningar som finns, det skriver Medicinsk Vetenskap.
Forskare har identifierat fem sömnprofiler vid sömnproblem
I stället för att bara se till om du sover bra eller dåligt har forskare identifierat fem olika sömnprofiler som kan vara till hjälp för dig som har sömnproblem.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
EU har fått nog: Dags att borda skuggflottan
Med hjälp skuggflottan har Ryssland kunnat leverera råvaror över hela världen mitt framför näsan på väst. EU verkar ha fått nog av det. Olja och gas är i någon mån grundbulten i den ryska ekonomin. Därför har man upprättat skuggflottan, fartyg som fraktar ryska varor utan att gå under rysk flagg. Genom att ständigt dölja …
KBT – lika bra som sömnmedel mot sömnproblem
Bland unga ökar användningen av sömnmedel men svensk forskning visar att kognitiv beteendeterapi är lika effektiv och dessutom ger ett långvarigt resultat. Förra året hämtade 870 000 personer ut receptbelagda sömnmedel på svenska apoteket, det är över 8 procent av Sveriges befolkning, skriver Medicinsk Vetenskap. Eftersom en del läkemedel både används vid sömnproblem och vid …
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss
Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande. Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna. Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de …
Ilska mot svenska banker – lämnar kunderna i sticket
En ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund visar att många svenskar inte längre litar på att bankerna kan skydda deras pengar. I praktiken står kunderna ensamma när bedragare slår till, konstaterar förbundet.?? I en uppmärksammad bedrägeri-härva blev en kund hos Nordea lurad att föra över 100 000 kronor till en bedragare. Banken friades från ansvar.? En …
Vab-kontroller: Så mycket minskade felen
När Försäkringskassan gjorde extra kontroller av vård av barn informerade man samtidigt extra. Nu visar sig effekterna. De extra kontrollerna av ersättning för vård av barn, i kombination med en utökad information, har fått tydliga effekter, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande. Felaktiga dagar per ärende minskade med 39 procent och de fel som upptäcktes var …