Ny studie: Fel fett ökar risken för demens

Enligt forskarna är det den första publicerade storskaliga studien som systematiskt kartlägger sambandet mellan fettfördelning, hjärnans uppbyggnad, nervkopplingar och kognitiv förmåga.

Olika fett olika farligt

Resultaten visar att fett som lagras på olika delar av kroppen påverkar hjärnan på olika sätt. Mest oroande är det viscerala fettet – bukfettet som omger de inre organen.

”Fett i olika delar av kroppen följer helt olika mönster för hur hjärnan förändras, något som inte kan upptäckas enbart genom kroppsvikt eller BMI”, säger neuroinformatikern Anqi Qiu vid Hong Kong Polytechnic University, som lett studien till Sciencealert.

Forskarna fann att visceralt fett var den enda fettformen som hade en direkt koppling till skador på hjärnans vita substans – de nervbanor som förmedlar signaler mellan olika delar av hjärnan.

Ökar risken för demens

Skador i den vita substansen är sedan tidigare förknippade med sjukdomar i hjärnans små blodkärl och vaskulär kognitiv svikt, tillstånd som ökar risken för demens.

Studien visar inte vad som orsakar sambandet, men forskarna pekar på kronisk låggradig inflammation som en möjlig förklaring. Visceralt fett producerar inflammationsdrivande ämnen som kan spridas i kroppen och bidra till inflammation även i hjärnan.

”Regional fettinlagring är en hälsorisk som går att förändra. Att minska mängden visceralt fett genom riktade livsstilsförändringar kan öppna nya möjligheter att förebygga och behandla neurodegenerativa sjukdomar”, säger Anqi Qiu till Sciencealert.

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