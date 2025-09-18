Ny stor studie: Inte så illa att vara fet

”Fat but fit”, låter mer slagkraftigt än ”Fet men vältränad”. Oavsett språk är det vad en ny stor, dansk studie handlar om.

I studien har man följt drygt 85 000 vuxna och funnit att personer med ett BMI under 18,5 löper nästan tre gånger större risk att dö tidigt, än de som ligger i mitten eller övre delen av det så kallade ”friska” BMI-intervallet.

BMI är ett trubbigt verktyg. Body Mass Index räknas ut genom att du delar din vikt i kilo med din längd upphöjt till 2.

Väger du 70 kilo och är 1,75 lång räknar du alltså ut ditt BMI som 70 delat med 1,75X1,75, vilket ger ett BMI på 22,9.

Ett BMI mellan 18,5 och 24,9 anses normalt, ett lägre värde anger att man är underviktigt, ett högre logiskt nog att man är överviktig.

Kan vilseleda

BMI kan vara vilseledande eftersom måttet utvecklades för nästan två sekel sedan med hjälp av data från ett litet urval vita, europeiska män och standardgränserna är baserade på vita kroppstyper.

Men tills mänskligheten fått fram bättre mått används BMI med sina begränsningar.

Ett annat mått som ofta används felaktigt är ”dödlighet”. Det är lätt att hitta artiklar som talar om att det och det minskar dödligheten si och så mycket.

Så är det inte. Med undantag för Jesus och Fantomen är dödligheten nämligen lika hög för alla människor oberoende av allt.

Däremot kan begreppet ”dö i förtid” eller ”för tidig död” användas, relaterat till medellivslängd och dylikt.