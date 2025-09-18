Dagens PS
Ny stor studie: Inte så illa att vara fet

Inte så illa att vara lite fet enligt dansk studie
Övervikt? Kanske med BMI-mått, men inte med nödvändighet något illa så länge man ligger i det mer ”normala” spannet av övervikt, enligt en ny dansk studie. (Foto: NTB)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Fet men vältränad, är det målet att sikta på? Kanske. En ny dansk studie ställer i vilket fall gamla begrepp på huvudet.

”Fat but fit”, låter mer slagkraftigt än ”Fet men vältränad”. Oavsett språk är det vad en ny stor, dansk studie handlar om.

I studien har man följt drygt 85 000 vuxna och funnit att personer med ett BMI under 18,5 löper nästan tre gånger större risk att dö tidigt, än de som ligger i mitten eller övre delen av det så kallade ”friska” BMI-intervallet.

BMI är ett trubbigt verktyg. Body Mass Index räknas ut genom att du delar din vikt i kilo med din längd upphöjt till 2.

Väger du 70 kilo och är 1,75 lång räknar du alltså ut ditt BMI som 70 delat med 1,75X1,75, vilket ger ett BMI på 22,9.

Ett BMI mellan 18,5 och 24,9 anses normalt, ett lägre värde anger att man är underviktigt, ett högre logiskt nog att man är överviktig.

Kan vilseleda

BMI kan vara vilseledande eftersom måttet utvecklades för nästan två sekel sedan med hjälp av data från ett litet urval vita, europeiska män och standardgränserna är baserade på vita kroppstyper.

Men tills mänskligheten fått fram bättre mått används BMI med sina begränsningar.

Ett annat mått som ofta används felaktigt är ”dödlighet”. Det är lätt att hitta artiklar som talar om att det och det minskar dödligheten si och så mycket.

Så är det inte. Med undantag för Jesus och Fantomen är dödligheten nämligen lika hög för alla människor oberoende av allt.

Däremot kan begreppet ”dö i förtid” eller ”för tidig död” användas, relaterat till medellivslängd och dylikt.

Klarar sig lika bra eller bättre

Med denna handfull reservationer kan vi konstatera att den nya danska studien indikerar att personer med BMI som normalt skulle klassas som ”överviktiga” verkar ha resultat som är lika bra som eller till och med bättre, än de med lägre BMI, konstaterar Rachel Woods, lektor i fysiologi, hos The Conversation.

De danska forskarna hittade en  U-formad kurva när de jämförde BMI mot dödlighet och kunde se att de med lägst och högst BMI löpte högst risk att dö i förtid.

I data som nyligen presenterades, konstaterade forskarna att undervikt var den största faran.

Personer med ett BMI under 18,5 löpte nästan tre gånger högre risk att dö i förtid än de med ett BMI mellan 22,5 och 24,9.

Fyra personliga tränare som enligt BMI-kurvan är överviktiga. Ett exempel på varför BMI är ett trubbigt mått för att mäta övervikt. (Foto: Tim Aro/TT)

Att vara fet inte alltid farligt

I andra änden av skalan pekade inte alltid extra vikt mot större risk. Hos dem med ett BMI mellan 25 och 35, det vill säga ”överviktiga” eller ”feta”, såg man ingen signifikant ökad förtida dödlighet. Det hittade man först hos dem med ett BMI över 40.

Några reservationer här?

Jadå, högvis som i all annan forskning. En sådan är att deltagarna kan gå ner i vikt på grund av en underliggande sjukdom och att det då kan vara själva sjukdomen och inte den låga vikten, som ökar risken för tidig död.

”Fat but fit” håller

Samtidigt förstärker de danska resultaten vad annan forskning kommit fram till, nämligen att det här med att vara smal inte alltid är ett skydd och att extra vikt inte alltid är skadligt.

Konceptet ”fat but fit” kan därmed sägas få ett visst vetenskapligt stöd.

Sammanfattningen?

Precis densamma som alla artiklar kring vikt och dieter bör sluta i. Det är att precis som Bibelns utsaga om sju feta och sju magra år är den senaste konjunkturprognos som stämt, är det enda kostråd som håller i alla väder att äta mindre och röra sig mer.

Torbjörn Karlgren
