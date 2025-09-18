Fet men vältränad, är det målet att sikta på? Kanske. En ny dansk studie ställer i vilket fall gamla begrepp på huvudet.
Ny stor studie: Inte så illa att vara fet
Mest läst i kategorin
Skärmtid kopplas till ångest och nedstämdhet hos barn
Nu kommer nya rön som sätter strålkastarljuset på barns skärmtid – och sambandet med deras psykiska hälsa. Ju mer tid barn sitter framför skärmen, desto större risk för känslomässiga problem. Det visar den största forskningsöversikten som hittills gjorts, och resultaten pekar särskilt på yngre barn och flickor. Missa inte: “Viktigt genombrott för kinesiska företag”– chipkriget …
Läsglasögon snart passé – ögondroppar är grejen
Snart kan du slänga läsglasögonen – ögondroppar hjälper dig som lider av långsynthet att läsa och skriva texter och mycket annat i vardagen. I stället för att bära läsglasögon, som kanske är förenat med obehag, kan det räcka med att använda ögondroppar två gånger om dagen, enligt nya rön. Det här berättar brittiska The Guardian …
"Höga halter av PFAS ger fler missfall"
Kvinnor med höga halter av PFAS i blodet är mer benägna att drabbas av upprepade missfall, enligt en ny studie som bekräftar flera tidigare. De kallas eviga kemikalier, de mer än 10 000 miljögifter som går under namnet PFAS. ”Eviga” eftersom det tar så lång tid för dem att brytas ner. När de väl finns i …
Nytt sömntest: Ta reda på hur du sover bättre
Många har problem att sova ordentligt och vaknar trötta på morgonen. Här kommer ett nytt sömntest där du kan ta reda på orsakerna till bruten sömn och hur du därmed sover bättre. När hälften av befolkningen har problem med sömnen, och det är vanligare bland kvinnor och bland äldre, enligt Folkhälsomyndigheten. Förbättra sömnen genom sömntest …
Därför är pommes frites farligare än du tror
En ny Harvardstudie visar att det inte är potatisen som är boven, utan fritösen och pommes frites. Kokt, bakad och mosad potatis kan till och med förlänga livet – men pommes frites ökar risken för typ 2-diabetes rejält. Pommes frites – den svarta fåret En ny amerikansk studie publicerad i BMJ visar att bakade, kokta …
”Fat but fit”, låter mer slagkraftigt än ”Fet men vältränad”. Oavsett språk är det vad en ny stor, dansk studie handlar om.
I studien har man följt drygt 85 000 vuxna och funnit att personer med ett BMI under 18,5 löper nästan tre gånger större risk att dö tidigt, än de som ligger i mitten eller övre delen av det så kallade ”friska” BMI-intervallet.
BMI är ett trubbigt verktyg. Body Mass Index räknas ut genom att du delar din vikt i kilo med din längd upphöjt till 2.
Väger du 70 kilo och är 1,75 lång räknar du alltså ut ditt BMI som 70 delat med 1,75X1,75, vilket ger ett BMI på 22,9.
Ett BMI mellan 18,5 och 24,9 anses normalt, ett lägre värde anger att man är underviktigt, ett högre logiskt nog att man är överviktig.
Appen som mäter vikten – med mobilen. Dagens PS
Kan vilseleda
BMI kan vara vilseledande eftersom måttet utvecklades för nästan två sekel sedan med hjälp av data från ett litet urval vita, europeiska män och standardgränserna är baserade på vita kroppstyper.
Men tills mänskligheten fått fram bättre mått används BMI med sina begränsningar.
Ett annat mått som ofta används felaktigt är ”dödlighet”. Det är lätt att hitta artiklar som talar om att det och det minskar dödligheten si och så mycket.
Så är det inte. Med undantag för Jesus och Fantomen är dödligheten nämligen lika hög för alla människor oberoende av allt.
Däremot kan begreppet ”dö i förtid” eller ”för tidig död” användas, relaterat till medellivslängd och dylikt.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Klarar sig lika bra eller bättre
Med denna handfull reservationer kan vi konstatera att den nya danska studien indikerar att personer med BMI som normalt skulle klassas som ”överviktiga” verkar ha resultat som är lika bra som eller till och med bättre, än de med lägre BMI, konstaterar Rachel Woods, lektor i fysiologi, hos The Conversation.
De danska forskarna hittade en U-formad kurva när de jämförde BMI mot dödlighet och kunde se att de med lägst och högst BMI löpte högst risk att dö i förtid.
I data som nyligen presenterades, konstaterade forskarna att undervikt var den största faran.
Personer med ett BMI under 18,5 löpte nästan tre gånger högre risk att dö i förtid än de med ett BMI mellan 22,5 och 24,9.
Nya diettrenden: Effektiv, meningslös eller farlig? Dagens PS
Att vara fet inte alltid farligt
I andra änden av skalan pekade inte alltid extra vikt mot större risk. Hos dem med ett BMI mellan 25 och 35, det vill säga ”överviktiga” eller ”feta”, såg man ingen signifikant ökad förtida dödlighet. Det hittade man först hos dem med ett BMI över 40.
Några reservationer här?
Jadå, högvis som i all annan forskning. En sådan är att deltagarna kan gå ner i vikt på grund av en underliggande sjukdom och att det då kan vara själva sjukdomen och inte den låga vikten, som ökar risken för tidig död.
”Fat but fit” håller
Samtidigt förstärker de danska resultaten vad annan forskning kommit fram till, nämligen att det här med att vara smal inte alltid är ett skydd och att extra vikt inte alltid är skadligt.
Konceptet ”fat but fit” kan därmed sägas få ett visst vetenskapligt stöd.
Sammanfattningen?
Precis densamma som alla artiklar kring vikt och dieter bör sluta i. Det är att precis som Bibelns utsaga om sju feta och sju magra år är den senaste konjunkturprognos som stämt, är det enda kostråd som håller i alla väder att äta mindre och röra sig mer.
William – all bantnings fader. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Ny stor studie: Inte så illa att vara fet
Fet men vältränad, är det målet att sikta på? Kanske. En ny dansk studie ställer i vilket fall gamla begrepp på huvudet. ”Fat but fit”, låter mer slagkraftigt än ”Fet men vältränad”. Oavsett språk är det vad en ny stor, dansk studie handlar om. I studien har man följt drygt 85?000 vuxna och funnit att …
Så sparar svenskarna nu – experterna förbluffade
Svenskarnas sparande har tagit en oväntad vändning. En ny analys från SCB visar ett skifte som får experter att reagera. På bara fem år har svenska hushåll gått från att låna mer än de sparar till att bygga upp buffertar. Nu skiftar också det svenska sparandet mot en ny riktning. Bankkontot tappar mark medan fonder …
Stockholm: Letade metmask – fann unik silverskatt
En silverskatt som bedöms vara en av de största har upptäckts i Stockholm – fyndet gjordes av en privatperson, berättar Länsstyrelsen i Stockholm i ett pressmeddelande. Silverskatten uppges ha en total vikt på cirka sex kilo och består mestadels av silvermynt men även silverringar, hängen och pärlor, som lagts ner i en kittel av koppar. …
Råvarornas tid – oroliga tider banar väg för rekord
Det är inte bara aktiemarknaden som levererar dramatik under 2025. Just nu pågår ett rally för råvaror som får investerare att flockas. Från metaller till jordbruksprodukter och energi – det mesta stiger. Bakom uppgången finns både geopolitik och ekonomiska faktorer. Inflation, en global handel i gungning och en växande efterfrågan på strategiska metaller gör att …
Britterna rör inte räntan: "Inte ur farozonen"
Inflationsoron får centralbanken i Storbritannien att lämna styrräntan oförändrad, och utsikterna framåt är osäkra. Bloomberg berättar att Bank of England inte rör styrräntan, som i dag är 4 procent. Stigande oro för inflationen gör att utsikterna framåt för räntan är osäkra. 7 mot 2 röstade för att inte röra räntan I det penningpolitiska beslutet som …