Det amerikanska bolaget Science Corporation har fått EU-godkännande för att sälja Prima, ett implantat som återger delar av synen till blinda personer. I kliniska studier kunde patienter läsa böcker och känna igen ansikten igen. Priset: flera hundra tusen dollar per behandling.
Chip i ögat ger blinda synen tillbaka: godkänt i EU
Science Corporation fick i veckan godkännande av EU-myndigheter att börja sälja sitt synåterställande implantat Prima i Europa.
Det innebär att bolaget, grundat av Neuralink-medgrundaren Max Hodak, blir först i världen med ett kommersiellt tillgängligt implantat av det här slaget
Förstör synceller
Prima riktar sig till personer med geografisk atrofi, en avancerad form av åldersrelaterad makuladegeneration som förstör synceller i mitten av ögats näthinna.
Sjukdomen är en av de vanligaste orsakerna till svår synnedsättning hos äldre och drabbar fler än fem miljoner människor globalt.
Trådlöst chip
Implantatet är ett trådlöst chip i storlek med ett riskorn, bara två gånger två millimeter, som kirurgiskt placeras under näthinnan. Till det hör ett par glasögon med inbyggd kamera. Glasögonen filmar omgivningen och omvandlar bilden till nära-infrarött ljus, som skickas till chippet.
Chippet omvandlar i sin tur ljuset till elektriska signaler som stimulerar de synceller som fortfarande fungerar. Signalerna tolkas sedan av hjärnan som en bild. Glasögonen har även en zoomfunktion som förstorar text.
Fick tillbaka funktionell centralsyn
Resultaten från den kliniska studien, publicerad i New England Journal of Medicine, byggde på 38 patienter vid 17 kliniker i fem länder. 84 procent av patienterna rapporterade att de återfått funktionell centralsyn.
Det betyder att de kunde läsa bokstäver, siffror och ord igen, enligt en genomsnittlig förbättring på 25,5 bokstäver på syntabellen ETDRS, motsvarande drygt fem rader.
Teknik i sin linda
Vd Max Hodak har själv varit tydlig med att tekniken fortfarande är i sin linda.
”Det är som att titta genom ett sugrör mitt i synfältet”, men beskrev resultaten som ett kraftfullt bevis på att bolaget är på rätt spår.
Hög kostnad för blinda
Varje behandling väntas kosta flera hundra tusen dollar. Därför för bolaget samtal med europeiska vårdgivare om att täcka delar av kostnaden.
Försäljningen inleds i Tyskland, där de kliniska studierna genomfördes, och bolaget för redan samtal med amerikanska FDA om ett godkännande i USA.
Musk konkurrent
Science Corp är inte ensamma i fältet. Elon Musks Neuralink utvecklar ett konkurrerande projekt, Blindsight, men tekniken skiljer sig på ett avgörande sätt.
Där Prima är ett implantat i näthinnan som förstärker signaler från synceller som fortfarande fungerar, stimulerar Blindsight istället synbarken i hjärnan direkt. Man kringgår ögat och synnerven helt.
Större grupp användare
Det gör Blindsight teoretiskt användbart även för personer som är födda blinda eller helt saknar fungerande ögon, en patientgrupp som Prima inte kan hjälpa.
Priset är lägre upplösning: tidiga användare väntas se glesa vita prickar mot en svart bakgrund snarare än skarpa bilder.
Vi har tidigare skrivit om Blindsight och var det befinner sig i utvecklingen.