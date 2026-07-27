Chip i ögat ger blinda synen tillbaka: godkänt i EU

Trådlöst chip

Implantatet är ett trådlöst chip i storlek med ett riskorn, bara två gånger två millimeter, som kirurgiskt placeras under näthinnan. Till det hör ett par glasögon med inbyggd kamera. Glasögonen filmar omgivningen och omvandlar bilden till nära-infrarött ljus, som skickas till chippet.

Chippet omvandlar i sin tur ljuset till elektriska signaler som stimulerar de synceller som fortfarande fungerar. Signalerna tolkas sedan av hjärnan som en bild. Glasögonen har även en zoomfunktion som förstorar text.

Fick tillbaka funktionell centralsyn

Resultaten från den kliniska studien, publicerad i New England Journal of Medicine, byggde på 38 patienter vid 17 kliniker i fem länder. 84 procent av patienterna rapporterade att de återfått funktionell centralsyn.

Det betyder att de kunde läsa bokstäver, siffror och ord igen, enligt en genomsnittlig förbättring på 25,5 bokstäver på syntabellen ETDRS, motsvarande drygt fem rader.

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Teknik i sin linda

Vd Max Hodak har själv varit tydlig med att tekniken fortfarande är i sin linda.

”Det är som att titta genom ett sugrör mitt i synfältet”, men beskrev resultaten som ett kraftfullt bevis på att bolaget är på rätt spår.

Hög kostnad för blinda

Varje behandling väntas kosta flera hundra tusen dollar. Därför för bolaget samtal med europeiska vårdgivare om att täcka delar av kostnaden.

Försäljningen inleds i Tyskland, där de kliniska studierna genomfördes, och bolaget för redan samtal med amerikanska FDA om ett godkännande i USA.

Musk konkurrent

Science Corp är inte ensamma i fältet. Elon Musks Neuralink utvecklar ett konkurrerande projekt, Blindsight, men tekniken skiljer sig på ett avgörande sätt.

Där Prima är ett implantat i näthinnan som förstärker signaler från synceller som fortfarande fungerar, stimulerar Blindsight istället synbarken i hjärnan direkt. Man kringgår ögat och synnerven helt.

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Större grupp användare

Det gör Blindsight teoretiskt användbart även för personer som är födda blinda eller helt saknar fungerande ögon, en patientgrupp som Prima inte kan hjälpa.

Priset är lägre upplösning: tidiga användare väntas se glesa vita prickar mot en svart bakgrund snarare än skarpa bilder.

Vi har tidigare skrivit om Blindsight och var det befinner sig i utvecklingen.