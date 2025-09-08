Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Appen som mäter vikten – med mobilen

Nu kan vi väga korna med smartphones
Livesänt kosläpp utanför Varberg. Nu erbjuder tekniken nya möjligheter för lantbrukare och andra som kan väga kor med hjälp av sin smartphone. (Foto: Adam Ihse/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 08 sep. 2025Publicerad: 08 sep. 2025

En hittills aldrig känd användning av mobilen har sett dagens ljus. En ledtråd: svenska kor ingår i processen.

En fråga är den mest självklara och kommer omedelbart från var och en som läser det här.

Svaret?

“Nej, så vitt vi vet fungerar det inte på människor.”

Med det utrett kan vi övergå till ämnet. Forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har testat om det går att uppskatta kors vikt med hjälp av en smartphone.

Svaret blev ”ja, med en träffsäkerhet på 98 procent”.

Ny app mäter vikten

Enligt SLU-forskaren Oleksiy Guzha har man använt en nyskapad app, PickAMoo, och testat denna bildbaserade metod att uppskatta en kos vikt och sedan jämfört med traditionella mätmetoder som viktband, vågar och manuella beräkningar.

Utfallet blev strålande. Träffsäkerhet var alltså 98 procent med den bildbaserade metoden och felmarginalen endast 10-20 kilo, försumbart med tanke på vad en ko normalt väger.

Enligt forskarna har ett mobilbaserat system flera fördelar. Dels sparar man tid och slipper stressa korna vid vägning, vilket tyder på att korna har samma våndor som vi inför att kliva upp på vågen.

Dessutom kan man använda bildmetoder för ”regelbunden uppföljning av viktutveckling och hull över tid”, påpekar forskarna.

Så ser det ut i appen när man väger en ko med hjälp av sin smartphone, något som ska underlätta kraftigt för djurbönder. (Illustration: Stiftelsen Lantbruksforskning)
”Skulle underlätta”

”Att enkelt kunna kontrollera vikt och storlek skulle underlätta många rutinmässiga arbetsuppgifter på gården, såsom att avgöra när djuren ska flyttas mellan grupper, att ge korrekt dosering av läkemedel baserat på levande vikt, eller att säkerställa att utfodringsrutiner fungerar enligt plan”, säger Oleksiy Guzha, som mer konkret är forskare inom ”Biosystem och teknologi” hos SLU.

”Vi vill göra vardagsarbetet på gården enklare, skapa en bättre arbetsmiljö för människorna och bidra till en lugnare miljö för djuren”, argumenterar han.

Största utmaningen enligt forskarna är att hitta matematiska mått och formler som fungerar för olika raser och kroppstyper.

”Det visade sig vara utmanande att skapa en modell som verkligen fungerar i praktiken”, erkänner Guzhva och det är ju onekligen ganska väsentligt om man inte tänkt plåta kor bara för att de är vackra.

”Vi behövde säkerställa att avstånd, vinklar och allt annat som krävs för bra resultat var automatiserat eller intuitivt för användaren, utan många steg för förberedelse”, listar Guzhva problemen.

”Finns potential”

”Med tanke på teknikens potential att förbättra både lönsamhet, djurhälsa och miljöpåverkan ser framtiden lovande ut för digital, vågfri vägning på svenska mjölkgårdar”, skriver forskarna hurtigt.

Den hurtigheten kan i och för sig komma av att man nu söker nya pengar för att kunna plåta kor med mobilen och uppskatta deras vikt, inkludera nya nötkreatursraser, få modellen att fungera på kalvar och annat.

Med så stora mål kan det naturligtvis vara viktigt att väga varje ord på guldvåg, något som av erfarenhet är nästan lika svårt som att väga kor med mobilen.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

