Appen som mäter vikten – med mobilen

En fråga är den mest självklara och kommer omedelbart från var och en som läser det här.

Svaret?

“Nej, så vitt vi vet fungerar det inte på människor.”

Med det utrett kan vi övergå till ämnet. Forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har testat om det går att uppskatta kors vikt med hjälp av en smartphone.

Svaret blev ”ja, med en träffsäkerhet på 98 procent”.

Fler älgar i skogen när vi skjuter färre. Dagens PS

Ny app mäter vikten

Enligt SLU-forskaren Oleksiy Guzha har man använt en nyskapad app, PickAMoo, och testat denna bildbaserade metod att uppskatta en kos vikt och sedan jämfört med traditionella mätmetoder som viktband, vågar och manuella beräkningar.

Utfallet blev strålande. Träffsäkerhet var alltså 98 procent med den bildbaserade metoden och felmarginalen endast 10-20 kilo, försumbart med tanke på vad en ko normalt väger.

ANNONS

Enligt forskarna har ett mobilbaserat system flera fördelar. Dels sparar man tid och slipper stressa korna vid vägning, vilket tyder på att korna har samma våndor som vi inför att kliva upp på vågen.

Dessutom kan man använda bildmetoder för ”regelbunden uppföljning av viktutveckling och hull över tid”, påpekar forskarna.

Här blir oönskade husdjur måltider på zoo. Dagens PS