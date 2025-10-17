Dagens PS
Forskare kan nu se hur ångest ser ut i hjärnan

EEG görs på en kvinna och en kvinna har ångest
Med hjälp av EEG har forskare kunnat se hur ångest ser ut i hjärnan. (Foto: Latsalomao/Getty Images Signature och doucefleur/doucefleur's Images)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Miljontals människor världen över lider av ångest och många plågas av det här psykiska tillståndet varje dag, men fram tills nu har ingen kunnat se hur ångest ser ut.

Forskare vid University of Portsmouth i Storbritannien har utvecklat en hjärnskanningsmetod som visualiserar ångest, det skriver Newsweek.

Traditionell ångestforskning har fokuserat på vad som kallas approach/avoid, att närma sig och undvika konflikt, som innebär att du väger någonting som är bra mot någonting som inte är lika bra. 

I sin studie kartlägger forskarna den biologiska ångestprocessen i hjärnan när människor i stället måste välja mellan två dåliga alternativ, alltså en så kallad no-win-situation. 

Det kallas för avoid-avoid conflict (undvik-undvik-konflikt) och anses kunna återspegla realistiska ångestsituationer, som skapar mätbara reaktioner i hjärnan.

Enligt forskarna kan de nu studera de här ångestreaktionerna.

Ångestrelaterat beslutsfattande

“Ångest uppträder på många olika sätt i hjärnan, och vår forskning fokuserade på situationer som involverar en konflikt där man inte kan vinna – där varje alternativ känns negativt. Vi anpassade en befintlig uppgift och var de första att titta på hur hjärnan reagerar på den här typen av konflikt i realtid”, säger studieförfattaren och neuropsykologen Benjamin Stocker till Newsweek.

Han tillägger att det här är första gången någon har kunnat se hur ett mer komplext, ångestrelaterat beslutsfattande ser ut i hjärnan.

I studien deltog 40 unga vuxna i åldrarna 18–24 år. Försökspersonerna gjorde en videospelsliknande uppgift där de använde en joystick för att undvika hotfulla föremål på en skärm. 

Ibland var det lätt, det vill säga låg konflikt, andra gånger blev det omöjligt för försökspersonerna att välja någonting som gav ett bra resultat eftersom båda möjliga val gav dåliga utfall, alltså hög konflikt.

Mätte hjärnaktiviteten

När försökspersonerna gjorde uppgiften mätte forskarna deras hjärnaktivitet med hjälp av elektroencefalografi, EEG.

Benjamin Stocker säger att EEG är ett smärtfritt och icke-invasivt, men ett väldigt effektivt mått för att registrera hjärnans elektriska signaler.

Studieresultaten visar att försökspersonernas hjärnor under “no-win”-situationer uppvisade ett specifikt aktivitetsmönster, där den högra sidan av hjärnans frontala område blev mer aktivt i det som kallas thetavågor. 

“Thetavågor är en av de fem typer av elektriska pulser som din hjärna producerar. De tenderar att inträffa när du sover lätt, drömmer eller är i ett tillstånd av djup avslappning. Experter tror att de spelar en roll i bearbetningen av information och skapandet av minnen”, det skriver Healthline

Beroende på hur stressig eller hanterbar situationen var lyste även andra hjärnområden upp. Forskarna tror att de här mönstren kan vara ett tecken på ångestrelaterade konflikter.

Öppnar dörren för ny behandling

“Våra metoder låter oss inte bara visa vilka hjärnregioner som arbetar under bearbetningen av ångest, utan också hur dessa regioner kommunicerar. Det vi upptäcker är att bearbetning utan vinst inte görs av en enda hjärnregion, utan i själva verket en sammanhängande ansträngning mellan många delar av hjärnan”, säger Benjamin Stocker till Newsweek.

Han betonar att dagens process för diagnosticering och behandling av ångest kan vara lång och ofta förlitar sig på att pröva sig fram med medicinering, samt att för en del fungerar ingenting perfekt.

Han säger att genom att förstå hur hjärnan reagerar under ångestfyllda situationer där vi inte lyckas, kan vi börja identifiera vilka underliggande mönster som gör det så svårt att fatta beslut.

“Det öppnar dörren för icke-läkemedelsbaserade metoder, såsom hjärnbaserad träning eller psykologiska terapier som riktar sig direkt mot dessa mönster. Till exempel kan vi en dag hjälpa någon att känna igen när deras hjärna har fastnat i en ångestslinga och omskola den responsen innan den blir överväldigande. Denna behandlingsform är ganska ny, men ett utmärkt exempel på vad som kan göras med EEG och neurala ångestmönster”, säger han till Newsweek.

ForskningHjärnanstudie
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

