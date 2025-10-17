Forskare kan nu se hur ångest ser ut i hjärnan

Forskare vid University of Portsmouth i Storbritannien har utvecklat en hjärnskanningsmetod som visualiserar ångest, det skriver Newsweek.

Traditionell ångestforskning har fokuserat på vad som kallas approach/avoid, att närma sig och undvika konflikt, som innebär att du väger någonting som är bra mot någonting som inte är lika bra.

I sin studie kartlägger forskarna den biologiska ångestprocessen i hjärnan när människor i stället måste välja mellan två dåliga alternativ, alltså en så kallad no-win-situation.

Det kallas för avoid-avoid conflict (undvik-undvik-konflikt) och anses kunna återspegla realistiska ångestsituationer, som skapar mätbara reaktioner i hjärnan.

Enligt forskarna kan de nu studera de här ångestreaktionerna.

Ångestrelaterat beslutsfattande

“Ångest uppträder på många olika sätt i hjärnan, och vår forskning fokuserade på situationer som involverar en konflikt där man inte kan vinna – där varje alternativ känns negativt. Vi anpassade en befintlig uppgift och var de första att titta på hur hjärnan reagerar på den här typen av konflikt i realtid”, säger studieförfattaren och neuropsykologen Benjamin Stocker till Newsweek.

Han tillägger att det här är första gången någon har kunnat se hur ett mer komplext, ångestrelaterat beslutsfattande ser ut i hjärnan.

I studien deltog 40 unga vuxna i åldrarna 18–24 år. Försökspersonerna gjorde en videospelsliknande uppgift där de använde en joystick för att undvika hotfulla föremål på en skärm.

Ibland var det lätt, det vill säga låg konflikt, andra gånger blev det omöjligt för försökspersonerna att välja någonting som gav ett bra resultat eftersom båda möjliga val gav dåliga utfall, alltså hög konflikt.