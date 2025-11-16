Unga vuxna kan ha många vänner – men ändå känna sig ensamma. Ny forskning visar varför.
Ny forskning: Många vänner – ändå ensam
Vänner brukar kallas livets viktigaste stöd, och forskning har tidigare visat att de som har någon att prata med, träffa regelbundet eller dela vardagen med ofta mår bättre – både psykiskt och fysiskt.
Ändå visar ny forskning att unga vuxna ofta saknar den verkliga samhörigheten, trots att de har ett liv fullt av kontakter och sociala nätverk.
Massor av vänner – ändå ensam
Enligt Earth.com visar en studie av nästan femtusen amerikaner att många unga vuxna har ett stort nätverk och många vänner, men ändå känner sig ensamma. Studien följde deltagare från sena tonåren upp till vuxen ålder och mätte både socialt stöd och upplevd ensamhet.
Forskarna konstaterar att deltagarna ofta hade nära vänner som firade deras framgångar, men att de ändå upplevde brist på stabilitet och trygghet i vardagen.
Vidare identifierade forskarna också fyra mönster av social hälsa. Cirka sextio procent av unga vuxna hamnade i en grupp som kombinerade mycket social kontakt med måttlig ensamhet, ett fenomen forskarna kallar social ambivalens.
De andra grupperna omfattade äldre med färre men stabila relationer, en liten grupp med hög ensamhet och låg anknytning, samt en mellangrupp med måttlig ensamhet och anknytning.
Social ambivalens är vanligast bland unga vuxna som just flyttat, tagit examen eller bytt jobb, situationer som innebär stora livsförändringar. När milstolpar som att köpa bostad, gifta sig eller bilda familj skjuts upp tappar många känslan av stabilitet och tillhörighet.
Studien visar också att de i denna grupp ofta hade flera typer av vänner, som arbetskamrater, festvänner och nära vänner, ändå upplevde att de inte kunde dela vardagen fullt ut eller känna sig helt sedda.
Det är alltså inte antalet vänner som avgör, utan kvaliteten, kontinuiteten och tryggheten i relationerna.
Så blir du mindre ensam
Ensamhet kan vara svår att hantera, men det finns strategier som kan göra skillnad. Att skapa rutiner, vårda relationer och hitta balans i vardagen gör skillnad.
Fem konkreta steg:
- Bryt rutinen: Byt miljö – gå ut, träffa någon, ring en vän.
- Bygg stabilitet: Regelbunden motion, sömn och fasta aktiviteter skapar trygghet.
- Satsa på djupa relationer: Välj vänner som verkligen vet vem du är, inte bara vad du gör.
- Acceptera känslan: Ensamhet är naturlig och en signal – inte ett misslyckande.
- Skapa förutsägbarhet: Fasta vanor ger känslan av att höra till.
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
