Ny forskning: Många vänner – ändå ensam

Vänner brukar kallas livets viktigaste stöd, och forskning har tidigare visat att de som har någon att prata med, träffa regelbundet eller dela vardagen med ofta mår bättre – både psykiskt och fysiskt.

Ändå visar ny forskning att unga vuxna ofta saknar den verkliga samhörigheten, trots att de har ett liv fullt av kontakter och sociala nätverk.

Massor av vänner – ändå ensam

Enligt Earth.com visar en studie av nästan femtusen amerikaner att många unga vuxna har ett stort nätverk och många vänner, men ändå känner sig ensamma. Studien följde deltagare från sena tonåren upp till vuxen ålder och mätte både socialt stöd och upplevd ensamhet.

Forskarna konstaterar att deltagarna ofta hade nära vänner som firade deras framgångar, men att de ändå upplevde brist på stabilitet och trygghet i vardagen.

Vidare identifierade forskarna också fyra mönster av social hälsa. Cirka sextio procent av unga vuxna hamnade i en grupp som kombinerade mycket social kontakt med måttlig ensamhet, ett fenomen forskarna kallar social ambivalens.

De andra grupperna omfattade äldre med färre men stabila relationer, en liten grupp med hög ensamhet och låg anknytning, samt en mellangrupp med måttlig ensamhet och anknytning.

Ensamhet påverkar kroppen mer än vi anat och har kopplats till kortare livslängd. (Foto: Janerik Henriksson / TT)