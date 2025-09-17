Den dolda faran på jobbet: ”Vi måste våga prata om ensamhet”

Enligt studien State of the Global Workplace Report känner en femtedel av anställda runt om i världen en känsla av daglig ensamhet.

En annan studie, refererad av Chef.se, visar att 19 procent av alla svenska anställda känner sig ensamma och isolerade på arbetsplatsen. Andra studier visar att mellan 20 och 80 procent av alla kontorsanställda känner ofrivillig ensamhet på jobbet.

Detta samtidigt som 60 procent av de anställda menar att kompisarna på jobbet är lika viktiga som de vänner de har privat.

“Jag kände mig ensam, trots att jag var omgiven av kollegor”, säger Markus Oljemark till Dagens Nyheter. Han är forskare vid Stockholms universitet och har nyligen disputerat med avhandlingen “Lonely in Company”.

Ensamhetsproblemet är så pass stort – och allvarligt – att Världshälsoorganisationen, WHO, under 2023 erkände ensamhet som en global folkhälsofråga och inrättade en kommission för social samhörighet.

Under 2023 blev ensamhet officiellt en global folkhälsofråga. Men hur ska krisen lösas? (Foto: Pixabay)

Ett organisatoriskt problem

Ensamhet på jobbet är inte ett tecken på personlig svaghet, utan något som ofta hänger ihop med arbetsplatsens struktur och kultur, menar forskarna.

“Vi antar ofta att arbete automatiskt innebär social gemenskap. Men det finns gott om människor som kan känna sig ensamma trots att de är omgivna av kollegor”, säger Emma Bell, professor i ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm, till DN.

En avhandling från Lunds universitet visar att känslan av ensamhet kan kopplas till sömnproblem, läkemedelsanvändning och ökad risk för sjukdom.

På arbetsplatsen kan ensamhet leda till stress, cynism, sämre resultat och högre personalomsättning.

“Ensamhet är en etablerad riskfaktor för depression. Men i arbetslivet pratar vi ofta om pressade scheman och stress, men inte om ensamhet. Ändå kan det vara en bidragande orsak till sjukskrivningar”, säger Mahwish Naseer, forskare vid Göteborgs universitet.