Ny forskning: Din mentala topp kommer senare än du tror

Enligt forskning ny forskning når människor sin kognitiva topp mellan 55 och 60 års ålder. Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Intelligence, visar att även om vissa förmågor minskar med åldern, kompenseras detta av tillväxt i andra viktiga egenskaper.

”Medan flera förmågor minskar med åldern, balanseras de av tillväxt i andra viktiga egenskaper”, säger Gilles Gignac, medförfattare till studien och professor i psykologi vid University of Western Australia, till The Conversation.

Når toppen senare

Forskarna identifierade 16 kärnpsykologiska egenskaper. Bland dess ingick bland annat kognitiva förmågor som resonemang och minne, samt de “fem stora” personlighetsdragen: öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism.

Genom att använda befintliga dataset för att mäta hur varje egenskap utvecklades över livstiden upptäckte de ett “slående mönster”.

Den övergripande mentala funktionen nådde sin topp mellan 55 och 60 år. Sen började den minska från omkring 65 års ålder.

Missa inte:

Martha Stewart, 84, vägrar gå i pension. E55

Nedgången blev mer uttalad efter 75 år. Vissa individuella egenskaper nådde till och med sina toppar ännu senare, samvetsgrannhet vid 65 år och emotionell stabilitet vid 75 år.