Ny forskning: Din mentala topp kommer senare än du tror

Den mentala toppen nås långt senare än du kanske tror visar ny forskning. (Foto: Vitaly Gariev / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 27 okt. 2025Publicerad: 27 okt. 2025

Känner du dig för gammal för att byta karriär eller ta upp en ny hobby? Tänk om. En ny studie utmanar uppfattningen om att våra bästa år ligger bakom oss efter 30 och visar istället att vår mentala funktion når sin höjdpunkt betydligt senare i livet.

Enligt forskning ny forskning når människor sin kognitiva topp mellan 55 och 60 års ålder. Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Intelligence, visar att även om vissa förmågor minskar med åldern, kompenseras detta av tillväxt i andra viktiga egenskaper.

”Medan flera förmågor minskar med åldern, balanseras de av tillväxt i andra viktiga egenskaper”, säger Gilles Gignac, medförfattare till studien och professor i psykologi vid University of Western Australia, till The Conversation.

Glöm 25 – nu är 55 den nya toppåldern

Ny forskning vänder upp och ner på allt vi trodde om toppåldern och hjärnkapacitet. Enligt en studie publicerad i vetenskapstidskriften Intelligence är

Når toppen senare

Forskarna identifierade 16 kärnpsykologiska egenskaper. Bland dess ingick bland annat kognitiva förmågor som resonemang och minne, samt de “fem stora” personlighetsdragen: öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism.

Genom att använda befintliga dataset för att mäta hur varje egenskap utvecklades över livstiden upptäckte de ett “slående mönster”.

Den övergripande mentala funktionen nådde sin topp mellan 55 och 60 år. Sen började den minska från omkring 65 års ålder.

Nedgången blev mer uttalad efter 75 år. Vissa individuella egenskaper nådde till och med sina toppar ännu senare, samvetsgrannhet vid 65 år och emotionell stabilitet vid 75 år.

Utmanar gamla föreställningar

Under lång tid har det ansetts att människors kognitiva förmågor når sin topp i 20-årsåldern, når sin platå i medelåldern och sedan gradvis minskar. Men en växande mängd forskning har motbevisat detta och visat att hjärnan fortsätter att förändras och utvecklas genom hela livet.

Mischa von Krause, forskare vid Heidelbergs universitet i Tyskland, genomförde 2022 en studie publicerad i Nature Human Behaviour som stödjer dessa fynd.

Genom att analysera reaktionstider hos över en miljon deltagare fann han att vissa kognitiva funktioner först börjar avta efter 60 års ålder.

“Under stora delar av människans livstid, och särskilt under en typisk arbetsliv från 20 till 65 år, minskar hastigheten med vilken människor reagerar på externa stimuli. Vår forskning visade att denna avmattning till stor del inte återspeglade en minskning av mental effektivitet”, säger von Krause till Euronews.

Det är dock viktigt att notera att resultaten varierar beroende på specifik aktivitet. En studie från 2020 på professionella schackspelare visade att den mentala toppen för schackspel nåddes mellan 35 och 40 år, enligt professor Anthony Strittmatter vid UniDistance Suisse.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

