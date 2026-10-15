Ny behandling kan lindra knäartros – utan att byta knäleden

Små partiklar stänger blodkärlen

Behandlingen kräver ingen öppen operation.

I stället för läkaren in en tunn kateter i ett blodkärl och styr den fram till mycket små artärer runt knäleden. Där injiceras mikroskopiska partiklar som tillfälligt blockerar utvalda kärl.

Tanken är att minska inflammationen runt leden och samtidigt påverka de nervsignaler som bidrar till smärtan. Partiklarna som användes i studien var gelatinbaserade och löstes upp inom några timmar.

Det betyder också att behandlingen skiljer sig rejält från en knäprotesoperation. Själva leden byts inte ut och det skadade brosket repareras inte.

För många med knäartros är trappor, promenader och träning en daglig kamp. Foto: Canva

Patienterna kunde röra sig bättre

Det var inte bara smärtan som minskade.

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Patienterna rapporterade också bättre funktion i vardagen. Poängen för vanliga aktiviteter steg från 53 till 71,5 medan resultatet för sport och motion steg från 15 till 36 efter ett år.

Även den självskattade livskvaliteten förbättrades kraftigt.

Forskarna rapporterade dessutom relativt få komplikationer. Ingen måttlig eller allvarlig biverkning registrerades och milda, övergående problem förekom vid 6,7 procent av behandlingarna.

För den som försöker skjuta upp en knäoperation låter det förstås nästan för bra.

Och där kommer den viktiga brasklappen.

Forskningen är inte enig

Studien saknade en kontrollgrupp där patienter fick en låtsasbehandling, så kallad sham-behandling.

Det gör att forskarna inte kan slå fast hur stor del av förbättringen som beror på emboliseringen och hur stor del som kan bero på andra faktorer.

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Andra studier har nämligen fått betydligt mer försiktiga resultat.

I en randomiserad studie med 58 patienter förbättrades både gruppen som fick GAE och gruppen som fick en låtsasbehandling. Forskarna såg då ingen statistiskt säker skillnad mellan grupperna efter ett år.

En större genomgång av 22 studier med totalt 633 patienter kom fram till ungefär samma sak: resultaten ser ofta bra ut i enskilda studier, men effekten blir betydligt mindre tydlig när behandlingen jämförs med placebo.

Ett möjligt mellansteg före operation

Trots frågetecknen börjar behandlingen få en plats inom vården.

Society of Interventional Radiology anser att den kan övervägas för noggrant utvalda patienter som fortfarande har stora besvär trots vanlig behandling och som inte kan, eller inte vill, genomgå en knäledsoperation.

Det är sannolikt där den nya metoden har sin största potential.

Inte som ett mirakel som får artrosen att försvinna, utan som ytterligare ett alternativ för människor som befinner sig i det ganska stora landet mellan Alvedon och ett nytt knä.

Forskningen visar alltså något intressant: en relativt liten behandling kan ge stora förbättringar för vissa patienter. Men det återstår fortfarande att visa exakt vilka patienter som verkligen har nytta av den – och hur mycket av effekten som faktiskt kommer från själva emboliseringen.

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Smärtan föll från sju till tre på en tiogradig skala i den nya studien. Foto: Canva

Fakta: den nya knäbehandlingen

Metod: Genikulär artärembolisering, GAE

Patienter i studien: 194

Medianålder: 69 år

Smärta före behandling: 7 av 10

Smärta efter 12 månader: 3 av 10

Kliniskt betydande förbättring: 80 procent av patienterna som följdes upp efter ett år

Operation: Nej

Knäprotes: Nej

Studien publicerades i: Radiology

Viktig begränsning: Studien saknade kontrollgrupp med låtsasbehandling.