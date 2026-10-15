Ny behandling kan lindra knäartros – utan att byta knäleden
Ont i knäna är en vardag för miljoner människor och när träning, läkemedel och sprutor inte längre hjälper återstår ofta operation mot knäartros. Nu visar en ny studie att en betydligt mindre dramatisk behandling kan ge smärtlindring i minst ett år. Men forskarna är ännu inte säkra på exakt hur stor del av effekten som faktiskt beror på själva ingreppet.
Knäartros är en av de där åkommorna som gärna börjar lite diskret och sedan tar över mer och mer av livet.
Trapporna blir jobbigare. Promenaderna kortare. Träningen mindre rolig. Till slut kan till och med ett längre restaurangbesök bli en fråga om hur snabbt man lyckas resa sig från stolen.
Nu kommer nya resultat kring en behandling som kan fylla luckan mellan vanliga behandlingar och ett helt nytt knä.
Glöm piller och kniv – detta kan lindra artros
Forskare i USA har upptäckt att en liten justering kan lindra smärtan vid artros i ditt knä lika bra som piller. Svensk forskning pekar åt samma håll.
Smärtan minskade kraftigt
Metoden heter genikulär artärembolisering, GAE, och går ut på att blockera vissa onormala blodkärl runt den inflammerade knäleden.
I den nya studien behandlades 194 patienter med knäartros. Medianåldern var 69 år och samtliga hade fortfarande problem trots minst tre månaders traditionell behandling med bland annat fysioterapi, antiinflammatoriska läkemedel eller injektioner.
Resultaten är åtminstone på pappret imponerande.
Patienternas smärta mättes på en skala från noll till tio. Före behandlingen låg medianen på sju. Efter ett halvår hade den fallit till tre – och låg kvar där efter ett år.
Av patienterna som följdes upp efter tolv månader hade 80 procent fått en förbättring som bedömdes vara tydligt märkbar i vardagen.
Små partiklar stänger blodkärlen
Behandlingen kräver ingen öppen operation.
I stället för läkaren in en tunn kateter i ett blodkärl och styr den fram till mycket små artärer runt knäleden. Där injiceras mikroskopiska partiklar som tillfälligt blockerar utvalda kärl.
Tanken är att minska inflammationen runt leden och samtidigt påverka de nervsignaler som bidrar till smärtan. Partiklarna som användes i studien var gelatinbaserade och löstes upp inom några timmar.
Det betyder också att behandlingen skiljer sig rejält från en knäprotesoperation. Själva leden byts inte ut och det skadade brosket repareras inte.
Patienterna kunde röra sig bättre
Det var inte bara smärtan som minskade.
Patienterna rapporterade också bättre funktion i vardagen. Poängen för vanliga aktiviteter steg från 53 till 71,5 medan resultatet för sport och motion steg från 15 till 36 efter ett år.
Även den självskattade livskvaliteten förbättrades kraftigt.
Forskarna rapporterade dessutom relativt få komplikationer. Ingen måttlig eller allvarlig biverkning registrerades och milda, övergående problem förekom vid 6,7 procent av behandlingarna.
För den som försöker skjuta upp en knäoperation låter det förstås nästan för bra.
Och där kommer den viktiga brasklappen.
Glöm piller och kniv – detta kan lindra artros
Forskare i USA har upptäckt att en liten justering kan lindra smärtan vid artros i ditt knä lika bra som piller. Svensk forskning pekar åt samma håll.
Forskningen är inte enig
Studien saknade en kontrollgrupp där patienter fick en låtsasbehandling, så kallad sham-behandling.
Det gör att forskarna inte kan slå fast hur stor del av förbättringen som beror på emboliseringen och hur stor del som kan bero på andra faktorer.
Andra studier har nämligen fått betydligt mer försiktiga resultat.
I en randomiserad studie med 58 patienter förbättrades både gruppen som fick GAE och gruppen som fick en låtsasbehandling. Forskarna såg då ingen statistiskt säker skillnad mellan grupperna efter ett år.
En större genomgång av 22 studier med totalt 633 patienter kom fram till ungefär samma sak: resultaten ser ofta bra ut i enskilda studier, men effekten blir betydligt mindre tydlig när behandlingen jämförs med placebo.
Ett möjligt mellansteg före operation
Trots frågetecknen börjar behandlingen få en plats inom vården.
Society of Interventional Radiology anser att den kan övervägas för noggrant utvalda patienter som fortfarande har stora besvär trots vanlig behandling och som inte kan, eller inte vill, genomgå en knäledsoperation.
Det är sannolikt där den nya metoden har sin största potential.
Inte som ett mirakel som får artrosen att försvinna, utan som ytterligare ett alternativ för människor som befinner sig i det ganska stora landet mellan Alvedon och ett nytt knä.
Forskningen visar alltså något intressant: en relativt liten behandling kan ge stora förbättringar för vissa patienter. Men det återstår fortfarande att visa exakt vilka patienter som verkligen har nytta av den – och hur mycket av effekten som faktiskt kommer från själva emboliseringen.
Fakta: den nya knäbehandlingen
Metod: Genikulär artärembolisering, GAE
Patienter i studien: 194
Medianålder: 69 år
Smärta före behandling: 7 av 10
Smärta efter 12 månader: 3 av 10
Kliniskt betydande förbättring: 80 procent av patienterna som följdes upp efter ett år
Operation: Nej
Knäprotes: Nej
Studien publicerades i: Radiology
Viktig begränsning: Studien saknade kontrollgrupp med låtsasbehandling.
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