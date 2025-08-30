Glöm piller och kniv – detta kan lindra artros

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Vrida på tårna – som ibuprofen, fast utan biverkningar

I en stor studie, publicerad i The Lancet Rheumatology, fick 68 personer med knäartros gå på löpband medan kameror registrerade exakt hur deras fötter träffade marken. Genom att justera fotvinkeln – ibland fem grader inåt, ibland tio grader utåt – minskade belastningen på knäets insida. Resultatet: mindre smärta och långsammare nedbrytning av brosket.

Skillnaden mellan dem som fick “riktig” gångträning och placebo var ungefär som att jämföra ibuprofen med ett starkare receptbelagt preparat. Fast utan risk för magkatarr eller beroende.

Så går träningen till

Deltagarna fick små sensorer på smalbenet som vibrerade när de gick fel. Tanken var att kroppen skulle lära sig ett nytt gångmönster tills det blev lika naturligt som att cykla. Efter ett år rapporterade testgruppen klart mindre smärta än kontrollgruppen och MR-bilderna visade att deras brosk var i bättre skick.

En av deltagarna uttryckte det poetiskt: “Jag behöver inga piller eller apparater. Det här är bara min kropp, och den tar jag med mig resten av livet.”

Bara i Sverige lever över en halv miljon människor med artros i knäna. (Foto: Canva)

En lösning för medelåldern

Forskarna ser störst potential hos personer i 30–50-årsåldern som annars riskerar flera decennier av smärta innan läkarna tycker att de är redo för knäprotes. Om gångstilen kan rädda knäna under den tiden, kan både livskvalitet och sjukvårdens budget tacka och ta emot.

Problemet är förstås tekniken. I dag krävs dyra rörelseanalyser och avancerade kameror för att räkna ut rätt fotvinkel. Visionen är att framtidens sjukgymnast i stället använder mobilkameran eller en “smart sko” för att ge patienten en personlig gångprofil.

Svensk forskning visar: träning är bästa medicinen

Även om den amerikanska studien är först med att visa effekterna av gångomlärning, så är det ingen nyhet i Sverige att träning slår piller vid artros. Karolinska Institutet har visat att både hög- och lågdos­träning förbättrar smärta, livskvalitet och knäfunktion.

Lunds universitet har utvecklat neuromuskulär träning (NEMEX) som stärker även patienter på väg mot operation. Och via den svenska artrosskolan (BOA-programmet) får patienter i hela landet utbildning och träning som i många fall minskar behovet av medicin och kirurgi. Slutsatsen är densamma på båda sidor Atlanten: kroppen kan läka sig själv – bara du använder den rätt.

Knäprotes i titan? Nej tack, jag håller mig till fotvinkeln. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till mindre artros

– Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige. Över en halv miljon svenskar har diagnosen.

– Symtomen är stelhet, smärta och svårigheter att röra sig. Trappor blir snabbt en fiende.

– Svensk grundbehandling är artrosskola och träning via BOA-programmet. Amerikanska forskare vill nu addera en ny komponent: gångstil som medicin.

Källa: The Lancet Rheumatology, University of Utah, Karolinska Institutet, Lunds universitet, Läkartidningen.

