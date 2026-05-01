Forskare: Därför kan kaffe bromsa kroppens åldrande 

Idag dricker 8 av 10 kaffe regelbundet.

Och det finns fördelar, åtminstone för den som dricker en “lagom” mängd kaffe.

Nu har några forskare från USA identifierat en möjlig mekanism som kan förklara varför kaffe i tidigare forskning har kopplats till längre liv och lägre risk för kroniska sjukdomar.

Det handlar om en receptor i kroppen som heter NR4A1.

Binder till viktig receptor

Enligt studien, sammanfattad av Euronews, kan vissa ämnen i kaffe binda till NR4A1, ett protein som är kopplat till stressreglering, inflammation och cellreparation.

Receptorn beskrivs av forskarna som en sorts ”näringssensor”, eftersom den reagerar på ämnen i kosten. Den har också en viktig roll när kroppen ska hantera skador, inflammation och energinivåer – faktorer som blir allt viktigare med åldern.

”Kaffe har välkända hälsofrämjande egenskaper”, säger forskaren Stephen Safe. ”Det vi har visat är att vissa av dessa effekter kan vara kopplade till hur ämnen i kaffe samverkar med den här receptorn, som är involverad i att skydda kroppen från stressrelaterade skador”.