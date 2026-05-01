Goda nyheter för Sveriges kaffedrickare. En ny studie pekar på att det bruna guldet kan spela en roll i kroppens försvar mot åldrande.
Forskare: Därför kan kaffe bromsa kroppens åldrande
För många av oss är morgonkaffet en oumbärlig del av morgonrutinen. Faktum är att svenskarna, tillsammans, konsumerar hela tolv miljoner koppar om dagen.
Idag dricker 8 av 10 kaffe regelbundet.
Och det finns fördelar, åtminstone för den som dricker en “lagom” mängd kaffe.
Nu har några forskare från USA identifierat en möjlig mekanism som kan förklara varför kaffe i tidigare forskning har kopplats till längre liv och lägre risk för kroniska sjukdomar.
Det handlar om en receptor i kroppen som heter NR4A1.
Binder till viktig receptor
Enligt studien, sammanfattad av Euronews, kan vissa ämnen i kaffe binda till NR4A1, ett protein som är kopplat till stressreglering, inflammation och cellreparation.
Receptorn beskrivs av forskarna som en sorts ”näringssensor”, eftersom den reagerar på ämnen i kosten. Den har också en viktig roll när kroppen ska hantera skador, inflammation och energinivåer – faktorer som blir allt viktigare med åldern.
”Kaffe har välkända hälsofrämjande egenskaper”, säger forskaren Stephen Safe. ”Det vi har visat är att vissa av dessa effekter kan vara kopplade till hur ämnen i kaffe samverkar med den här receptorn, som är involverad i att skydda kroppen från stressrelaterade skador”.
Kan minska cellskador
I studien såg forskarna att särskilda kaffeämnen, framför allt polyfenoler och så kallade polyhydroxylerade beståndsdelar, påverkade receptorns aktivitet.
Det kan i sin tur bidra till att minska cellskador och bromsa tillväxten av cancerceller, enligt forskarna.
Ett viktigt fynd var att effekterna försvann när NR4A1 togs bort från cellerna. Det stärker bilden av att receptorn kan vara en nyckel i kaffets skyddande effekt.
”Om du skadar nästan vilken vävnad som helst reagerar NR4A1 för att minska skadan”, säger Stephen Safe.
”Om du tar bort den receptorn blir skadan värre”.
Inte hela svaret
Samtidigt betonar forskarna att kaffets hälsoeffekter sannolikt inte kan förklaras av en enda biologisk väg.
”Det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra”, säger Safe. ”Vi har hittat kopplingen, men vi behöver förstå bättre hur viktig den kopplingen är”.
Dessutom har tidigare studier pekat på att för mycket kaffe, över sex koppar om dagen, tvärtom kan försämra hälsan och leda till snabbare åldrande.
Därtill har även koffeinfritt kaffe kopplats till förbättringar i inlärning och minne. Det pekar på att det inte bara är koffeinet som gör jobbet – utan även andra ämnen i kaffet.
