Dagens PS
Dagensps.se
Life Science

Forskare har identifierat fem sömnprofiler vid sömnproblem

Siffran fem och någon har svårt att sova. Fem olika sömnprofiler vid sömnproblem har forskare identifierat i en ny studie, de kan hjälpa till att förklara varför sömnproblem är så olika och att olika tillvägagångssätt kan behövas för att förbättra dem.
Fem olika sömnprofiler vid sömnproblem har forskare identifierat i en ny studie, de kan hjälpa till att förklara varför sömnproblem är så olika och att olika tillvägagångssätt kan behövas för att förbättra dem. (Foto: John Foxx/Photo Images och  yanyong/Getty Images Pro)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

I stället för att bara se till om du sover bra eller dåligt har forskare identifierat fem olika sömnprofiler som kan vara till hjälp för dig som har sömnproblem.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Vi vet att god sömn är avgörande för vår hälsa och att många inte sover tillräckligt mycket och får den mängd sömn som rekommenderas, det skriver CNN.

I en ny studie har nu forskare, i stället för att bara se till om studiedeltagarna sover bra eller dåligt, identifierat fem distinkta sömnprofiler som är kopplade till olika hälsa, hjärnaktivitet och mönster av sinnesstämningar.

Studiens resultat kan hjälpa till att förklara varför sömnproblem är så olika och varför så olika tillvägagångssätt kan behövas för att förbättra dem.

Studien

CNN:s hälsoexpert Leana Wen, akutläkare och adjungerad docent vid George Washington University i USA, förklarar att forskarna i studien försökte få en bättre helhetssyn på sömn.

De ville inte bara titta på hur länge folk sover utan också på hur deras sömn kopplas till mental hälsa, kognitiv prestation och aspekter av deras dagliga liv.

Forskarna använde data från mer än 700 friska vuxna i åldrarna 22 till 36 och de analyserade mycket olika sorts information, som självrapporterade sömnvanor, humör och personlighet, fysisk hälsa, kognitiva testresultat och data från hjärnavbildningar.

Resultatet antyder att människor inte bara skiljer sig åt i hur bra eller hur länge de sover, utan också i hur deras sömn påverkar deras humör, stress, livsstil och hjärnaktivitet.

God sömn eller dålig sömn kan alltså betyda väldigt olika saker för olika människor och studiens resultat visar att sömnhälsa kanske inte helt kan förstås med ett enskilt mått.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Fem sömnprofiler

Forskarna fann att människors sömnprofiler kan delas in i fem kategorier. Den första sömntypen kallar de LC1, det är människor som generellt kombinerar dålig sömn och psykisk stress.

Personerna i den gruppen har svårt att somna eller fortsätta sova, de är inte utvilande när de vaknar och känner sig ofta trötta under dagen. I studien fick de högre poäng på mått av ångest och depression.

Den andra sömnprofilen, kallad LC2, har psykiska symtom men rapporterar relativt normal sömn. De visar tecken på stress eller nedstämdhet men beskriver inte sin sömn som dålig.

Forskarna tolkar det som en form av motståndskraftig sömn, alltså att vissa personer kan uppleva känslomässiga utmaningar utan att det stör deras sömn.

Den tredje sömnprofilen, LC3, använder frekvent sömnmediciner. De tenderar att rapportera god fysisk hälsa och starka sociala relationer, men deras tester visar på små försämringar i minne och emotionell medvetenhet.

Den fjärde sömnprofilen, LC4, definieras av kort sömnlängd, vanligtvis färre än sex eller sju timmar per natt. De känner inte alltid av konsekvenserna av sin kortare sömn, men presterar sämre på uppmärksamhets- och minnesuppgifter.

Det resultatet överensstämmer med tidigare forskning som visar att konsekvent kort sömn är förknippad med sämre kognitiv funktion, både på kort och lång sikt.

Den femte sömnprofilen, LC5, har störd eller fragmenterad sömn, de vaknar ofta under natten eller har svårt att andas bekvämt när de sover.

ANNONS

De är mer benägna att uppleva ångest, problem med substansmissbruk och har lägre kognitiv prestation.

Finns olika former av sömnproblem

Studiens övergripande resultat överensstämmer med tidigare forskning som visar att sömn och psykisk hälsa är nära sammankopplade.

Leana Wen säger att det kan vara svårt för människor att använda den här studien för att identifiera sin exakta sömnprofil men hon tycker att sömnprofilerna innehåller detaljer som människor kan identifiera sig med.

“Någon som känner sig orolig och har svårt att somna kan passa in i mönstret LC1. En person som sover hela natten men ändå känner sig mentalt stressad kan likna LC2. De som är beroende av medicinering för att somna kan se sig själva i LC3, medan personer som rutinmässigt klarar sig på fem eller sex timmar kan passa in i LC4. Och de som vaknar ofta under natten, snarkar eller känner sig utmattade trots att de tillbringar tillräckligt med tid i sängen kan hamna i LC5”, säger hon till CNN.

Hon säger vidare att den här forskningen antyder att det finns i många olika former av sömnproblem, och att det därför troligtvis inte finns en universallösning för att förbättra dem.

Kräver personliga lösningar

“Bättre sömn kan kräva mer personliga tillvägagångssätt som inte bara tar hänsyn till hur länge du sover utan också hur ditt känslomässiga tillstånd, dina dagliga rutiner och din fysiska hälsa påverkar varandra”, säger hon till CNN.

Hon ger rådet att vara uppmärksam på vilka delar av sömnen du kämpar mest med och på hur dina sömnproblem kopplas till ditt humör, din energi och din koncentration.

ANNONS

“Någon som ligger oroligt vaken på natten kan behöva strategier för stresshantering. Någon som inte får tillräckligt med sömn kan dra nytta av att justera sina scheman. Och de som vaknar ofta kan diskutera möjliga medicinska orsaker, som sömnapné, med en läkare”, säger Leana Wen till CNN.

Studie: Dålig sömn ger äldre hjärna

Hjärnan hos äldre och medelålders personer som besväras av dålig sömn är biologiskt äldre än deras fysiska ålder.





Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ForskningSömnstudie
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS