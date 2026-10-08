Bra med husläkare? Det tycker de flesta. Problemet? Två av tre läkare har lämnat din vårdcentral efter några år.
Hotet mot husläkarna: Två av tre läkare borta inom några år
Att fler patienter ska få en fast läkarkontakt har varit och är en central del i arbetet med ökad kontinuitet i primärvården.
Olika varianter av husläkare och listningar hos läkare har florerat i vården och debatten ett antal decennier vid det här laget.
Fortfarande är det så att flera svenska regioner ställer krav på att vårdcentralen registrerar sina patienter på en namngiven läkare.
Frågan är till vilken nytta. En ny rapport från SNS visar att registreringen inte ger någon ökad kontinuitet i vården.
Patienter som är listade på läkare har inte högre kontinuitet vid besök än andra patienter.
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Två av tre slutar inom fem år
Samtidigt visar rapporten den höga omsättningen på läkare. På den genomsnittliga vårdcentralen har två av tre läkare slutat inom fem år – och då kvittar ju listningen.
Med så hög personalomsättning går det knappast att garantera kontinuitet även om alla patienter skulle registreras på specifika läkare, konstaterar SNS.
Det här har en allvarlig baksida. Tidigare forskning har visat att man kan koppla kontinuitet mellan läkare och patient till högre patientnöjdhet, färre akutbesök och – inte minst – lägre dödlighet.
I Danmark och Norge listas patienterna i första hand på en läkare. Hos oss listas vi i första hand på en vårdcentral.
Om en svensk patient även registreras på en namngiven läkare på vårdcentralen varierar över landet, även om flera regioner kräver en sådan registrering.
”Inget säkerställt samband”
I SNS-rapporten Kontinuitet i primärvården undersöker Anders Anell, Lina Maria Ellegård och Gustav Kjellsson hur kontinuiteten utvecklas för 66 063 patienter i Skåne som nyligen fått en kronisk diagnos.
Forskarna finner inget statistiskt säkerställt samband mellan registrering på en namngiven läkare och högre kontinuitet när hänsyn tas till skillnader mellan patienter och vårdcentraler.
Den enda säkerställda skillnaden i vårdanvändning var att patienter med namngiven läkare gjorde något fler läkarbesök, 5,7 jämfört med 5,3 under fyra år.
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”Omsättning på läkare hinder”
Forskarna menar att läkaromsättningen är ett grundläggande hinder för kontinuitet. Av de läkare som möter patienter en given dag på en genomsnittlig vårdcentral har omkring 30 procent lämnat inom ett år.
Omsättningen är högst vid vårdcentraler med hög arbetsbelastning och i socioekonomiskt svaga områden.
I Norge och Danmark har läkarna i huvudsak personliga listor och äger sina mottagningar.
68 procent av norrmännen är listade hos samma läkare i minst fyra år, och 72 procent av de äldre danskarna i minst fem år, skriver SNS.
”I Norge och Danmark behåller en klar majoritet av patienterna samma läkare i fyra till fem år. Ska kontinuiteten förbättras i Sverige behöver sannolikt läkarnas arbetsmiljö och arbetsbelastning förbättras, exempelvis genom mer begränsade patientlistor”, säger Gustav Kjellsson, docent i hälsoekonomi vid Göteborgs universitet.
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