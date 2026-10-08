Hotet mot husläkarna: Två av tre läkare borta inom några år

Fortfarande är det så att flera svenska regioner ställer krav på att vårdcentralen registrerar sina patienter på en namngiven läkare.

Frågan är till vilken nytta. En ny rapport från SNS visar att registreringen inte ger någon ökad kontinuitet i vården.

Patienter som är listade på läkare har inte högre kontinuitet vid besök än andra patienter.

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Två av tre slutar inom fem år

Samtidigt visar rapporten den höga omsättningen på läkare. På den genomsnittliga vårdcentralen har två av tre läkare slutat inom fem år – och då kvittar ju listningen.

Med så hög personalomsättning går det knappast att garantera kontinuitet även om alla patienter skulle registreras på specifika läkare, konstaterar SNS.

Det här har en allvarlig baksida. Tidigare forskning har visat att man kan koppla kontinuitet mellan läkare och patient till högre patientnöjdhet, färre akutbesök och – inte minst – lägre dödlighet.

I Danmark och Norge listas patienterna i första hand på en läkare. Hos oss listas vi i första hand på en vårdcentral.

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Om en svensk patient även registreras på en namngiven läkare på vårdcentralen varierar över landet, även om flera regioner kräver en sådan registrering.

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