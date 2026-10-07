Forskning avslöjar socker-ransoneringens okända hälsoeffekter

Under andra världskriget och flera år därefter var livsmedel hårt reglerade i Storbritannien. Vuxna fick nöja sig med omkring 40 gram socker om dagen medan barnen tilldelades ännu mindre. Spädbarn förväntades i princip inte få något tillsatt socker alls.

När ransoneringen avskaffades på hösten 1953 ökade landets sockerförbrukning kraftigt på kort tid.

Mindre socker = lägre risk för diabetes

Detta historiska skifte fungerar som ett naturligt experiment för forskare. Genom att jämföra hälsotillståndet hos personer födda strax före och efter att ransoneringen upphörde har experter kunnat analysera sockrets långsiktiga konsekvenser. Resultaten tyder på att tidig exponering för låga sockernivåer ger ett långvarigt skydd.

”På sätt och vis skapade historien ett experiment som vi aldrig medvetet skulle kunna genomföra under en mänsklig livstid”, säger Dr Jiazhen Zheng vid Hong Kong University of Science and Technology i Guangzhou i Kina och som arbetat med flera av de senaste studierna, berättar The Guardian.

Risken för typ 2-diabetes och högt blodtryck visade sig vara avsevärt lägre för dem som levde under ransonering under sina tidiga levnadsår. Enligt studier baserade på brittiska hälsoregister hade individer som exponerades under hela de första tusen dagarna 35 procent lägre risk att utveckla typ 2-diabetes och 20 procent lägre risk att drabbas av högt blodtryck.