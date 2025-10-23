Dagens PS
JUST NU:

USA inför sanktioner mot rysk olja

Dagensps.se
Hälsa

Vintertid: En timmes mer sömn kan få dig att tappa fokus

En väckarklocka i snö och en man sover. När vi natten mellan den 25 och 26 oktober ställer om klockorna till vintertid får vi sova en timme längre, men det kan göra att vi tappar fokus och blir mindre produktiva.
När vi natten mellan den 25 och 26 oktober ställer om klockorna till vintertid får vi sova en timme längre, men det kan göra att vi tappar fokus och blir mindre produktiva. (Foto: redmal/Getty Images Signature och Andrea Piacquadio/Pexels)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Den kommande helgen är det dags att ställa tillbaks klockan för vintertid, du får sova en timme längre på morgonen, men det kan göra dig mindre produktiv på jobbet.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Natten mellan lördag och söndag ska du ställa tillbaka klockan en timme, men bli inte förvånad om det får dig att prestera sämre, det skriver Fortune.

Den här förändringen av tiden och vår dygnsrytm stör de interna system som driver vårt fokus och vår produktivitet.

Du kan prestera sämre

Forskning har visat att regelbunden sömn är viktigare för att minska dödlighetsrisken än sömnens längd och att personer med oregelbundna sömnmönster har högre risk att dö för tidigt.

“Förändringar i sömnscheman kan ha stor inverkan på vår förmåga att koncentrera oss eller prestera på toppnivå, även när vi känner att vi vinner en timmes sömn”, säger Benjamin Granger, chefspsykolog på Qualtrics, till Fortune. 

Han tillägger att du inte ska bli förvånad om du tycker att det är lite svårare att koncentrera dig eller tänka klart under de första dagarna efter att vintertiden har börjat.

ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

02 okt. 2025

Så klarar du omställningen

Benjamin Granger har några tips för hur du kan hantera effekterna av tidsomställningen, ett tips är att du ska anpassa dig så snart du kan.

“Den goda nyheten är att människor, och våra hjärnor, är väldigt anpassningsbara. Även om vi inte kan ställa om klockorna i våra hjärnor lika snabbt som våra armbandsur, tar det vanligtvis inte lång tid för naturliga rytmer att anpassa sig. Kom in i din nya rutin så snart som möjligt och håll dig till den även på helgerna”, säger han till Fortune.

ANNONS

Nsta tips är att se till att få dagsljus. Mycket naturligt ljus kan hjälpa dig att anpassa dig snabbt. På arbetsplatsen är bra kontorsbelysning särskilt viktig när dagarna är korta.

Benjamin Granger ger arbetsgivare rådet att vara flexibla med sina medarbetare när det gäller deras scheman.

Han säger att en timme kan verka vara en liten förändring, men även en timmes förändring kan vara störande på kort sikt, särskilt för småbarnsföräldrar.

Glöm inte att ställa om klockan – och att ställa om livet

Det händer två gånger om året. Sverige går in i kollektiv förvirring. Är det nu vi ställer fram klockan. Eller bak. Och varför är det alltid just jag som får ändra mikron, bilen och väggklockan i köket som går tre minuter fel redan från början.




Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
SömnTidVinter
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS