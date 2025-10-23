Vintertid: En timmes mer sömn kan få dig att tappa fokus

Natten mellan lördag och söndag ska du ställa tillbaka klockan en timme, men bli inte förvånad om det får dig att prestera sämre, det skriver Fortune.

Den här förändringen av tiden och vår dygnsrytm stör de interna system som driver vårt fokus och vår produktivitet.

Du kan prestera sämre

Forskning har visat att regelbunden sömn är viktigare för att minska dödlighetsrisken än sömnens längd och att personer med oregelbundna sömnmönster har högre risk att dö för tidigt.

“Förändringar i sömnscheman kan ha stor inverkan på vår förmåga att koncentrera oss eller prestera på toppnivå, även när vi känner att vi vinner en timmes sömn”, säger Benjamin Granger, chefspsykolog på Qualtrics, till Fortune.

Han tillägger att du inte ska bli förvånad om du tycker att det är lite svårare att koncentrera dig eller tänka klart under de första dagarna efter att vintertiden har börjat.