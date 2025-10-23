Den kommande helgen är det dags att ställa tillbaks klockan för vintertid, du får sova en timme längre på morgonen, men det kan göra dig mindre produktiv på jobbet.
Vintertid: En timmes mer sömn kan få dig att tappa fokus
Mest läst i kategorin
Den oväntade effekten av Ozempic – handlar inte om vikten
De populära läkemedlen mot diabetes och fetma visar sig göra mer än att bara krympa midjemåttet. Enligt en granskning i Dagens Nyheter har intresset för de nya fetmaläkemedlen fullkomligt exploderat. Tusentals svenskar använder i dag de så kallade GLP-1-agonisterna för att gå ner i vikt. På andra sidan Atlanten tar hela en av åtta vuxna …
Testa professorns brutala morgonrutin – 6 steg till lycka
Få teman har fått så mycket uppmärksamhet i den moderna prestationskulturen som morgonrutiner. Inte minst därför att data gång på gång indikerar att starten på dagen påverkar både lycka, energi, kreativitet och mental hälsa långt in på eftermiddagen. En av dem som studerat området systematiskt är Arthur Brooks, professor vid Harvard och kolumnist i The …
Stora skillnader mellan antidepressiva – så påverkar de kroppen
De ska lindra ångest och depression och kan vara en livräddare för många. Men de kan också sätta kroppen i obalans. 2023 hade antalet personer som tar antidepressiv medicin ökat med 44 procent på tio år. Samma år hämtade 1,2 miljoner personer ut antidepressiva läkemedel, vilket motsvarar över 11 procent av befolkningen. Men hur påverkar …
Nej grabbar, testosteron är inte kokain
Det är dags att lägga ner myten om testosteron som mäns naturliga dopning. En ny megastudie från Handelshögskolan visar att hormonet inte gör dig modigare, rikare eller mer riskbenägen. Med andra ord – testosteron är inte kokain, hur gärna du än vill tro det. Från Wall Street till gymmet Testosteron har länge varit finansvärldens motsvarighet …
Nytt blodtest hittar 50 cancertyper – stort genombrott
En ny studie i Nordamerika har följt tusentals patienter, där ett blodtest hittar över 50 olika cancertyper. Testet påskyndar därmed diagnosen. Studien har följt 25 000 vuxna i USA och Kanada där det står klart att blodtestet kan identifiera över 50 cancertyper, varav tre fjärdedelar inte har någon typ av screeningprogram, enligt BBC. Blodtest upptäcker …
Natten mellan lördag och söndag ska du ställa tillbaka klockan en timme, men bli inte förvånad om det får dig att prestera sämre, det skriver Fortune.
Den här förändringen av tiden och vår dygnsrytm stör de interna system som driver vårt fokus och vår produktivitet.
Du kan prestera sämre
Forskning har visat att regelbunden sömn är viktigare för att minska dödlighetsrisken än sömnens längd och att personer med oregelbundna sömnmönster har högre risk att dö för tidigt.
“Förändringar i sömnscheman kan ha stor inverkan på vår förmåga att koncentrera oss eller prestera på toppnivå, även när vi känner att vi vinner en timmes sömn”, säger Benjamin Granger, chefspsykolog på Qualtrics, till Fortune.
Han tillägger att du inte ska bli förvånad om du tycker att det är lite svårare att koncentrera dig eller tänka klart under de första dagarna efter att vintertiden har börjat.
Senaste nytt
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så klarar du omställningen
Benjamin Granger har några tips för hur du kan hantera effekterna av tidsomställningen, ett tips är att du ska anpassa dig så snart du kan.
“Den goda nyheten är att människor, och våra hjärnor, är väldigt anpassningsbara. Även om vi inte kan ställa om klockorna i våra hjärnor lika snabbt som våra armbandsur, tar det vanligtvis inte lång tid för naturliga rytmer att anpassa sig. Kom in i din nya rutin så snart som möjligt och håll dig till den även på helgerna”, säger han till Fortune.
Nsta tips är att se till att få dagsljus. Mycket naturligt ljus kan hjälpa dig att anpassa dig snabbt. På arbetsplatsen är bra kontorsbelysning särskilt viktig när dagarna är korta.
Benjamin Granger ger arbetsgivare rådet att vara flexibla med sina medarbetare när det gäller deras scheman.
Han säger att en timme kan verka vara en liten förändring, men även en timmes förändring kan vara störande på kort sikt, särskilt för småbarnsföräldrar.
Glöm inte att ställa om klockan – och att ställa om livet
Det händer två gånger om året. Sverige går in i kollektiv förvirring. Är det nu vi ställer fram klockan. Eller bak. Och varför är det alltid just jag som får ändra mikron, bilen och väggklockan i köket som går tre minuter fel redan från början.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Priset på guld rasade: "Småspararna är oskyldiga"
I slutet av veckan låg prisetpå guld på den högsta nivån någonsin i både dollar och svenska kronor räknat, 4 356 dollar per uns. Det motsvarar över 40 000 kronor per uns eller ett kilopris på över 1 324 000 kronor. Men när Londonbörsen öppnade på måndagen inträffade det största fallet för guldpriset sedan mars …
Mer än varannan svensk tar med jobbet på semestern – resten ljuger
Mailen ska bort, sinnet ska stilla. Ändå sitter halva Sverige på semestern i solstolen och godkänner offerter med svettiga fingrar. Ny undersökning visar att vi helt enkelt inte kan släppa taget om Teams – ens med en Aperol i handen. Det heter semester, men för de flesta svenskar betyder det bara att man bytt bakgrundsbild …
Zelenskyjs förslag för att få slut på dödandet: "En bra kompromiss"
Frys frontlinjerna nu – och förhandla om fred sedan. Det är Volodymyr Zelenskyjs förslag, och han får stöd av flera internationella ledare. Kriget mellan Ryssland och Ukraina rasar vidare, över tre och ett halvt år efter den ryska fullskaliga invasionen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vill frysa kriget mot Ryssland längs de nuvarande frontlinjerna som ett …
Forskarna slår larm: Då utvecklar AI psykopatiska drag
Det börjar med några miljoner inlägg från X. Sedan händer något mörkt i maskinens “hjärna”. Senast häromdagen visade en ny studie att användning av sociala medier kan kopplas till lägre kognitiv förmåga hos barn under 13 år.? Men det är inte bara människor som riskerar att bli mindre skärpta av nätets snuttifierade innehåll. AI-modeller som …
Vintertid: En timmes mer sömn kan få dig att tappa fokus
Den kommande helgen är det dags att ställa tillbaks klockan för vintertid, du får sova en timme längre på morgonen, men det kan göra dig mindre produktiv på jobbet. Natten mellan lördag och söndag ska du ställa tillbaka klockan en timme, men bli inte förvånad om det får dig att prestera sämre, det skriver Fortune. …