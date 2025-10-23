Nu tröttnar hela Europa på tidsleken med "sommartid"

”Det sparar knappt någon energi och påverkar människors hälsa negativt”, säger Sánchez i en video på X.

Och för en gångs skull håller både forskare och föräldrar i småbarnsåldern med honom.

Farväl till ljusare kvällar – och blodproppar

Sommartiden infördes en gång i tiden för att spara el. Tanken var god: mer ljus på kvällarna, mindre lampor tända. Men sedan glödlamporna ersattes av LED har hela idén tappat mening.

”Strömförbrukningen till belysning är numera så minimal att argumentet inte håller längre”, säger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanering vid Aalborgs universitet.

Det bekräftas av danska elnätsbolagen Cerius och Radius, som konstaterar att effekten av tidsomställningen i princip är obefintlig. Elen bryr sig helt enkelt inte om vad klockan är.

Men våra kroppar gör det. Enligt sömnforskaren Birgitte Hinz stiger antalet blodproppar och stroke när vi ställer om till sommartid. En timme mindre sömn låter kanske som småpotatis, men i större befolkningsgrupper syns effekten tydligt.

