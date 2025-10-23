JUST NU:

USA inför sanktioner mot rysk olja

Dagensps.se
Weekend

Nu tröttnar hela Europa på tidsleken med "sommartid"

Att sova på sidan minskar både snarkningar och halsbränna (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Nu har EU fått nog av sommartiden och tidskaoset som varje vår och höst förvandlar hela kontinenten till en sömnig zombiezon. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez leder an i kampen mot sommartiden – den där eviga timmen som ingen riktigt vet varför vi flyttar på, men alla blir trötta av.

På söndag får du sova en timme längre. Men kanske för sista gången. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez har tröttnat på att leka tidsresenär två gånger om året och vill att EU slutar med sommartid.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

”Det sparar knappt någon energi och påverkar människors hälsa negativt”, säger Sánchez i en video på X.

Och för en gångs skull håller både forskare och föräldrar i småbarnsåldern med honom.

Läs även: Glöm inte att ställa om klockan – och att ställa om livet

Farväl till ljusare kvällar – och blodproppar

Sommartiden infördes en gång i tiden för att spara el. Tanken var god: mer ljus på kvällarna, mindre lampor tända. Men sedan glödlamporna ersattes av LED har hela idén tappat mening.

”Strömförbrukningen till belysning är numera så minimal att argumentet inte håller längre”, säger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanering vid Aalborgs universitet.

Det bekräftas av danska elnätsbolagen Cerius och Radius, som konstaterar att effekten av tidsomställningen i princip är obefintlig. Elen bryr sig helt enkelt inte om vad klockan är.

Men våra kroppar gör det. Enligt sömnforskaren Birgitte Hinz stiger antalet blodproppar och stroke när vi ställer om till sommartid. En timme mindre sömn låter kanske som småpotatis, men i större befolkningsgrupper syns effekten tydligt.

Läs även: Ställer vi om klockan för sista gång snart?

ANNONS
Det enda som är svårare än att förstå pensionssystemet är att komma ihåg när vi ska ställa fram eller tillbaka klockan. (Foto: Pixabay)
ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

23 okt. 2025

Den biologiska klockan protesterar

För de flesta innebär skiftet bara lite morgontrötthet. Men för dem med redan störd sömn – barnfamiljer, äldre eller nattarbetare – kan det bli en rejäl käftsmäll för den biologiska klockan.

Kroppen gillar rutiner, särskilt de som bor på vårdboenden eller lever med fasta dygnsrytmer. När solen plötsligt går upp ”en timme fel” tar det dagar, ibland veckor, innan allt känns normalt igen.

Tidsomställningen – ett museumsexperiment

Sommartid är ingen ny företeelse. Sverige införde sommartid första gången år 1916, under första världskriget – men idén föll snabbt i glömska.

Det dröjde ända till 1980 innan sommartiden återinfördes permanent, efter åratal av debatt om energibesparing och europeisk samordning. Sedan dess ställer svenskarna fram klockan sista söndagen i mars och tillbaka sista söndagen i oktober – åtminstone fram till EU bestämmer sig för om tidsleken ska upphöra.

Men kanske är 2026 året då tiden slutar vandra fram och tillbaka. Om EU kommer överens vill säga. Det finns nämligen en risk att varje land får välja själv – och då kan tågresor genom Europa plötsligt kännas som ett avsnitt av ”Dark”.

En ny studie visar att för lite sömn påverkar människors vilja att hjälpa varandra och att viljan att hjälpa även påverkas negativt av en liten sömnförlust, som omställningen till sommartid
En ny studie visar att för lite sömn påverkar människors vilja att hjälpa varandra och att viljan att hjälpa även påverkas negativt av en liten sömnförlust, som omställningen till sommartid. (Foto: Pexels)
ANNONS

Perfect Weekend Guide: EU och sommartiden

• Sommaren 1916 infördes sommartid för första gången i Europa.
• Sverige började med sommartid 1980, efter årtionden av debatt.
• I EU är tidsomställningen samordnad sedan 1996, men kan nu alltså avskaffas från 2026 om Spanien får som de vill.

Vill du läsa mer om klockor och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Istanbul tar över – nu ritas Europas flygkarta omBesöksnäringen i kris – 137 000 nya medarbetare behövs inom tre år och Butikerna försvinner – Stockholm blir en enda lång uteservering.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EUKlockorTidVintertid
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS